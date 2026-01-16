あんしん少額短期保険株式会社との代理店委託契約締結のお知らせ | 保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！」
保険の一括比較・見積もりサイト「コのほけん！（https://konohoken.com/）」を運営するSasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆）は、あんしん少額短期保険株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：山本 賢寿）と代理店委託契約を締結したことをお知らせいたします。
あんしん少額短期保険株式会社
本社：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-7
代表取締役：山本 賢寿
Webサイト：https://www.ansin-ssi.com/
▎コのほけん！とは
URL：https://konohoken.com/
「コのほけん！」は、保険選びをオンラインで完結できるデジタル保険代理店です。 保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し「自分に合った保険を、自分で選べる世界」を実現します。コのほけん！は直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントが充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討することができます。
▎人気の保険ランキング
当社の保険商品は以下ランキングから比較・ご検討頂けます（保険会社・商品によって表示されないものもございます）。
▎360度比較
お客様ご自身が納得して保険を選べるよう保険商品の詳細を項目別に表形式で横比較できるページです。「人気ランキング順」「保険料の安い順」「保険料の高い順」の並び替え、ランキングとの表示切り替えが可能です（保険会社・商品によって表示されないものもございます）。
▎Sasuke Financial Lab株式会社について
▶ 企業ホームページ：https://sasukefinlab.com/
▶ コのほけん！：https://konohoken.com/
▶ しっかり保険、ちゃんと節約。：https://www.navinavi-hoken.com/
当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」は、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。
▎会社概要
会社名： Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）
本社所在地： 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内
設立： 2016年3月
代表者： 代表取締役 松井 清隆
事業内容： デジタル保険代理店事業、InsurTech事業
「コのほけん！」
URL：https://konohoken.com/
「しっかり保険、ちゃんと節約。」
URL：https://www.navinavi-hoken.com/
