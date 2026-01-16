2026年2月15日(日)、高校野球で甲子園出場経験を持つ常連校の吹奏楽部4校が集結する演奏会「ブラバンUP甲子園2026チャリティコンサート」が開催されます。





出演するのは、甲子園常連校の応援として、スタンドから熱い演奏を届けてきた尼崎市立尼崎高等学校、天理高等学校、滋賀学園高等学校、智辯学園高等学校の4校(出演順)です。さらに、ゲストとして大阪大学アカペラサークル「inspiritual voices」が出演。甲子園の歴代テーマソングをアカペラで披露します。





本公演は、2024年に結成された「大阪UNITED PRIDEライオンズクラブ」が主催するチャリティコンサート。青少年の育成推進を中心に活動するライオンズクラブとして、「球児たちの背中を押す応援の力を、子供たちが未来へと一歩踏み出す力につなげたい」という想いのもと企画されました。本公演の収益はリトルリーグの中学1年生入団式を支援したり、大阪市の障がい者スポーツ支援団体、小児がんと闘う子供たちを支援する「NPO法人おおさかレモネードスタンドプロジェクトPilina」へと寄付されます。甲子園のスタンドを彩ってきた“ブラスバンドによる応援”の力を、コンサートという形で広く届けるとともに、次世代を支える支援活動につなげるイベントとなっております。









■高校野球大好き芸人 かみじょうたけし

「高校野球ファンにも吹奏楽ファンにも特別な一日に」

MCは、高校野球好きとして知られる芸人・かみじょうたけし、パラスポーツに精通するアナウンサー・久下真以子がつとめます。

本公演に参加するにあたってかみじょうは「僕も子どもがいて息子も野球をやっているので、『子どもたちの未来を応援したい』というこのコンサートの趣旨に強く共感しました。甲子園のアルプススタンドで、ブラスバンドの音が球児たちの背中を押してきたように、このコンサートも、日本中で頑張っている子どもたちの背中を押す“応援席”になると思います」とコメント。

さらに「市立尼崎、天理、滋賀学園、智辯学園という、本当に見どころだらけの学校が集まり、しかも天理と智辯が同じ日・同じ会場で演奏するというのは、なかなかありません。高校野球ファンにとっても、吹奏楽ファンにとっても、特別な一日になると思います」と見どころを語ります。





『ブラバンUP甲子園2026チャリティコンサート』は、2月15日(日)、八尾市文化会館大ホール(プリズムホール)にて、17時から開演。チケットはぴあにて発売中。詳しくは「大阪UNITED PRIDEライオンズクラブ」のインスタグラムへ。









■かみじょうたけし コメント

高校野球が大好きで、僕の息子も野球をやっているので、「子どもたちの未来を応援したい」というこのチャリティコンサートの趣旨に共感しました。スポーツを始めたばかりの小学生や中学生、そして今まさに頑張っている子どもたちの背中を押せるのであれば、ぜひ応援したいと思いました。ブラスバンドの演奏を通して支援につなげるという発想も新鮮で、甲子園のアルプススタンドで音楽が球児たちを後押ししてきたように、このコンサートも多くの子どもたちにとっての“応援席”になると思います。

今回出演する4校の吹奏楽部の演奏は、まさに圧巻です。市立尼崎高校は、吹奏楽部が同行できない沖縄県勢に代わって応援演奏を続けてきた真の常連校。「ハイサイおじさん」など、日本一熱い演奏が見どころです。天理高校は、歴史を感じさせる重厚な「天理のファンファーレ」や「わっしょい」など、聴くだけでテンションが上がります。滋賀学園は、新しい曲を取り入れたり、キレキレのダンスで盛り上げる姿がSNSで話題を呼んだ、注目校のひとつです。智辯学園もたくさん見どころがありますが、一番は「ジョックロック」。試合の流れを変えるチャンステーマがポイントです。

特に、奈良勢の天理と智辯が揃うというのは、甲子園では珍しいことなので、高校野球ファンにとっても、吹奏楽ファンにとっても、特別な一日になると思います。

チケットを買って、この素晴らしい4校の演奏を聴くだけで、子供たちの未来を応援できるという今回のイベント。ぜひ会場で“応援席”の一員として、迫力あふれる演奏と想いを体感していただけたらうれしいです。





■公演概要

イベント名：ブラバンUP甲子園2026チャリティコンサート

公演日時 ：2026年2月15日(日)

開場 16:30

開演 17:00

会場 ：八尾市文化会館大ホール(プリズムホール)

大阪府八尾市光町2-40

出演 ：尼崎市立尼崎高等学校、天理高等学校、滋賀学園高等学校、

智辯学園高等学校 (出演順)

ゲスト 大阪大学アカペラサークル「inspiritual voices」

MC ：かみじょうたけし、久下真以子(アナウンサー)





入場料 ：一般S席(前列) 5,500円

一般A席(後列) 4,400円

高校生以下(一般A席) 1,000円

プレイガイド：ぴあ Pコード 312-899

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2540839





【チャリティーの寄付先】

〇一般財団法人日本リトルシニア中学硬式野球協会関西連盟 中学1年生入団式・閉会式

〇社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会

〇NPO法人おおさかレモネードスタンドプロジェクトPilina





【公演詳細】

＜インスタグラム＞

@osaka_up_lions21

https://www.instagram.com/osaka_up_lions21/





【公演などに関するお問い合わせ】

大阪United Prideライオンズクラブ

TEL：050-1293-2462