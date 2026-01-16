テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業：2008 年 / 所在地：東京都港区 / 代表取締役 CEO：大和 新（おおわ あらた）】は、「COOL TECH(クールテック)」と「MOVE(ムーヴ)」のニューモデルを発表。1月15日（木）より発売を開始します。

ユニセックス:スクラブ・クールテック

さらりと軽やか。暑さやムレを抑え、快適さを重視した高機能モデル。クラシコ史上「最高の涼しさ」を体感できるCOOL TECH(クールテック)シリーズにエントリーラインが登場。シンプルで着る人を選ばない素材の落ち感が美しく見えるユニセックスデザインを採用しました。

商品詳細商品番号：369（トップス）370（パンツ）商品名：ユニセックス:スクラブトップス・クールテック(男女兼用) https://www.clasic.jp/products/369ユニセックス:スクラブパンツ・クールテック(男女兼用) https://www.clasic.jp/products/370

税込価格：7,590円（トップス、パンツともに）カラー：ディープネイビー / グレージュ / グレイッシュブルー / ローズサイズ：XS、S 、M、L、XL、XXL素材：ポリエステル100%素材特徴：軽量、ストレッチ、高通気、吸水速乾、ノンアイロン、防汚加工、防臭加工、接触冷感

スクラブ・MOVE

よく伸びて、軽い。動きやすさと体感を重視した定番・高機能モデル。クラシコ史上最もよく伸び、動きにフィットする「MOVE(ムーヴ)」にエントリーラインが登場。トップスは肩ボタンと腰ポケットをなくしたシンプルなデザイン、パンツは動きやすさを追求したジョガータイプのデザインを採用しました。

商品詳細（レディース）商品番号：L77（トップス）L78（パンツ）商品名：レディース:プルオーバースクラブトップス・MOVE https://www.clasic.jp/products/L77レディース:ジョガースクラブパンツ・MOVE https://www.clasic.jp/products/L78

税込価格：7,590円（トップス、パンツともに）カラー：ネイビー / カーキ / パープル / イエローサイズ：S 、M、L、XL、XXL素材：ポリエステル56% 複合繊維(ポリエステル)44%素材特徴：ストレッチ、給水速乾、ノンアイロン、軽量

商品詳細（メンズ）商品番号：A77（トップス）A78（パンツ）商品名：メンズ:プルオーバースクラブトップス・MOVE https://www.clasic.jp/products/A77メンズ:ジョガースクラブパンツ・MOVE https://www.clasic.jp/products/A78

税込価格：7,590円（トップス、パンツともに）カラー：ネイビー / カーキ / パープル / イエローサイズ：S 、M、L、XL、XXL素材：ポリエステル56% 複合繊維(ポリエステル)44%素材特徴：ストレッチ、吸水速乾、ノンアイロン、軽量

販売に関して

クラシコ各オンラインストア・クラシコ直営店にて2025年1月15日（木）より順次販売開始予定。日本国内向けオンラインストアURL：https://www.clasic.jp/各店舗詳細はこちら：https://www.clasic.jp/c/real_shop/

※店舗では、実際に商品をご覧いただけます。なお、在庫の都合上、ご購入いただいた商品は店頭でのお渡しではなく後日直送のご対応となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

クラシコ株式会社概要

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、「なぜ誰も、かっこいい白衣を作らないのだろう」と疑問を抱いたことから、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生しました。「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています。日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています。さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています。(*2)クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。*1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。*2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。

会社名：クラシコ株式会社代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2FコーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/オフィシャルInstagramアカウント：https://www.instagram.com/classicolabcoat/