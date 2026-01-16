µßºÑ·¿M&A¤Ç²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤Î»ö¶È¤òºÆÀ¸¡Ö¸¼Ô¤ÎÁªÂò¥µ¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ6»þ30Ê¬～ BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤ÇÊüÁ÷
Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸¼Ô¤ÎÁªÂò¥µ¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ6»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»×ÁÛ¤Î¾µ·Ñ¡×¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÈÖÁÈ³µÍ×
ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ¤ê¡¦·Ñ¤°Î©¾ì¤Î»öÎã¤«¤é¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤Îºß¤êÊý¤òÃµ¤ëÈÖÁÈ¡Ö¸¼Ô¤ÎÁªÂò¥µ¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡£Ëè²ó²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¡¢ÈÖÁÈ¥á¥¤¥óMC¤ÎÆþ»³¾Ï±É»á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾µ·ÑÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤¸¡¢¤½¤Î²ò·èºö¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢£ÈÖÁÈMC¡§Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë ¶µ¼ø¡¡Æþ»³¾Ï±É¢£¥²¥¹¥È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅÚ²°¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó CEO¡¡¹âÉÍÉÒÇ·
£²¡¥ÊüÁ÷ÆâÍÆ
#34¡Ö»×ÁÛ¤Î¾µ·Ñ～²ð¸î¡¦Ê¡»ã¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÆñÂê～¡×
º£²ó¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤ï¤º¤«5Ç¯¤ÇÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢Ç¯¾¦80²¯±ß¡¢½¾¶È°÷2,800Ì¾µ¬ÌÏ¤ØµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿³ô¼°²ñ¼ÒÅÚ²°¤ÎÄ©Àï¤ò¾Ò²ð¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ä·Ð±ÄÆñ¤Ë¤è¤ê»ö¶È½ê¤ÎÅÝ»º¡¦ÇÑ¶È¤¬Áê¼¡¤°²ð¸î¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ALSÅù¤ÎÆñÉÂ´µ¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö½ÅÅÙË¬Ìä²ð¸î¡×¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢20·ï°Ê¾å¤Î¡ÖµßºÑ·¿M&A¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¾ã³²¼Ô±¿Æ°¤Î³èÆ°²È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¹âÉÍÉÒÇ·»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ª¾·¤¤·¡¢¸½¾ì¤Î»Ö¡ÊÏÀ¸ì¡Ë¤È·Ð±Ä´ÉÍý¡Ê»»È×¡Ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤ÎºÆÀ¸¥â¥Ç¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
3¡¥ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ6»þ30Ê¬～7»þ00Ê¬¢£BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.twellv.co.jp/program/documentary/kenja-succession/¢£¸¼Ô¤ÎÁªÂò¥µ¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kenja-succession.com/
¢£BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£ »°°æÊª»º¡Ê³ô¡Ë100¡ó½Ð»ñ¤Î24»þ´ÖÁ´¹ñÌµÎÁ¤ÎBSÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤äÂç¿Í¤Î¼ñÌ£¶µÍÜ¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤òÁí¹çÊÔÀ®¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¡¢BS+12¥Ü¥¿¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï3·åÈÖ¹æ222¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£