【無料映像配信】新高２・３生対象「東大・京大/旧帝大/早慶大テストチャレンジ-2026spring-」を開催！

河合塾マナビスは、全国の新高２・３生を対象に、難関大の入試問題を腕試しできる「東大・京大/旧帝大/早慶大テストチャレンジ-2026spring-」を1月16日(金)から開催いたします。東大・京大・旧帝大・早慶大などの難関大入試を想定した問題をいち早く体験し、今後の学習対策に役立ててもらうためのイベントです。映像配信形式で開催しますので、ご自身の状況に合わせて受講していただけます。

■入試レベル問題に挑戦＆徹底解説で学力アップ！

このテストチャレンジでは、対象大学入試レベルの問題に挑戦し、河合塾講師による徹底解説を受けることができます。さらに、問題解説とは別に、対象大学の2次試験に向けてこの時期に押さえておくべきポイントも把握できます。

2025年冬期開催回では、4,000名以上の方にお申し込みいただき、参加者満足度は95.0％*と非常に高く、多くの受験生に好評をいただきました。映像配信なので、期間中は自分の好きな時間に何度でも視聴可能です。

*アンケートにて「大満足」「満足」と回答した方の割合

新高２・３生の皆さん、この貴重な機会をぜひご活用ください。

■「東大・京大/旧帝大/早慶大テストチャレンジ -2026spring-」概要

イベント名：

「東大・京大テストチャレンジ」 英語/新高２数学/新高３数学

「旧帝大テストチャレンジ」 新高2英語/新高3英語/新高２数学/新高３数学

「早慶大テストチャレンジ」 英語/新高２数学/新高３数学

対象：新高２・３生

申込期間：2026年1月16日（金）～2026年3月31日（火）

視聴期間：2026年1月16日（金）～2026年4月14日（火）

内容：

・東大・京大をはじめとする旧帝大、早慶大の入試レベルの問題に挑戦

・河合塾講師による徹底解説

・受験に向けた重要ポイントの解説

形式：映像配信

費用：無料

申込方法・詳細情報：下記サイトにてご確認ください

▶ https://tinyurl.com/26spr-testchallenge

さらに、「東大・京大テストチャレンジ」は第1講目と位置づけられ、第２・３講目の授業は河合塾マナビスの「春期特別無料講習」にて提供されます。イベント視聴後は「春期特別無料講習」で、さらなる受験対策強化をおすすめします。

東大・京大テストチャレンジ

【英語】刀禰 泰史

河合塾の京大対策において中心的役割を担う超人気講師。東大、京大といった難関大クラスを中心に担当し、長年の指導経験から得た東大・京大入試のノウハウを生徒たちに伝え、好評を得ている。

刀禰 泰史

東大・京大テストチャレンジ

【新高２数学・新高３数学】森本 啓夫

河合塾にて共通テスト対策から東大・京大クラスまで幅広く指導し、難関大学受験に精通した数学のエキスパート。わかりやすさと論理的なストーリー性を重視した授業は、複雑な問題も本質から理解できると定評がある。東大・京大の数学を体系的に攻略し、確かな合格力を養成する信頼の講師。

森本 啓夫

旧帝大テストチャレンジ

【新高2英語・新高3英語】岩崎 浩之

高１・２生から高３ハイレベルクラスまで、多種の講座を担当。論理的かつ具体的な授業展開で生徒の理解を促し、高い授業評価を得る。また、複数の教材作成や模試の作成にも携わっている。マナビスでは過去問研究講座の『名大英語研究』、予想問題対策の『名大英語』を担当。

岩崎 浩之

旧帝大テストチャレンジ/早慶大テストチャレンジ

【新高２数学・新高３数学】池田 洋介

論理を軸に据えた精緻な解説と、多面的な視点からの問題分析で、「深く考え抜く力」を育成する。見かけのテクニックに頼らず、原理から解法を導く授業は、思考力・構成力・答案力すべてに効く。多角的アプローチとテンポの良い進行で、数学を体系的に攻略したい受験生から圧倒的な支持を集めている。

池田 洋介

早慶大テストチャレンジ

【英語】成川 博康

河合塾英語科の主任講師として多くの生徒を指導し、特に英文法の理解を重視した授業で定評がある。丸暗記に頼らず「なぜ」を追求する解説により、英語の本質的理解を促進し、難関大のレベルに対応した実践力を養成。

成川 博康

