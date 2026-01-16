¥Ë¥Á¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅÂè42²óNICHIHA SIDING AWARD 2025¤Ë¤ÆÅö¼Ò¤ÎÊª·ï¤¬¥Ë¥Á¥Ï¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¿ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿È¹ ·½Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¿°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿µÈ²¬ À®½¼¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè42²óNICHIHA SIDING AWARD2025¡Ê¥Ë¥Á¥Ï ¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥° ¥¢¥ïー¥É2025¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ±þÊçÁí¿ô1,250·ï¤ÎÃæ¤«¤éÅö¼Ò¤ÎÊª·ï¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÊª·ï¡×¡Ë¤¬¥Ë¥Á¥Ï¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞÆâÍÆ
¡ã»ÈÍÑ¾¦ÉÊ¡ä
¥Ë¥Á¥Ï¥µ¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¡
ÊÁÌ¾¡§¥·¥ã¥ë¥à¥í¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿§Ì¾¡§¥Þ¥Ï¥ÓMG¥¹¥âー¥¯
ÊÁÌ¾¡§¥Ë¥åー¥Ô¥Ã¥³¥í¥¹¥Èー¥óÄ´¡¡¿§Ì¾¡§¥Ðー¥¼MG¥Û¥ï¥¤¥È
ÊÁÌ¾¡§¥Õ¥©¥¹¥È¥é¥¤¥ó¡¡ ¡¡ ¿§Ì¾¡§¥ê¥¹¥¿MG¥¹¥âー¥¯
¡ã¼õ¾Þ¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»ëÀþ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¹â¤¤¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀ¤È¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÃæ¿´¤ËÃæÄí¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¹¤¬¤ê¤ä²òÊü´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³°´Ñ¤Ï¡¢Æ»Ï©Â¦¤Ë¤¢¤¨¤ÆÁë¤òÀß¤±¤º¡¢¥Õ¥¡¥µー¥ÉÁ´ÂÎ¤ò³°ÊÉ¤Ç¹½À®¡£ÂçÌÌÀÑ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃ±Ä´¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º½´äÄ´¤Î¼Á´¶¤ò»ý¤Ä¡Ö¥·¥ã¥ë¥à¥í¥Ã¥¯¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸÷Âô¤òÍÞ¤¨¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¹õ¤Ç¡¢½Å¸ü´¶¤È¾å¼Á¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃæÄíÂ¦¤Ï¼¼Æâ¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ë»ëÀþ¤¬¸þ¤«¤¦¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ë¥åー¥Ô¥Ã¥³¥í¥¹¥Èー¥óÄ´¤ÎÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¥â¥À¥ó¤µ¤È²¹¤«¤ß¤òÊ»¤»»ý¤Ä°õ¾Ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿§Ä´¤äÁÇºà´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¡Ö¥Õ¥©¥¹¥È¥é¥¤¥ó¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤ËÅý°ì´¶¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Âè42²óNICHIHA SIDING AWARD 2025¤È¤Ï
¥Ë¥Á¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ü¹©»öÎã¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ÎÊÁ¤äÆÃÀ¤ò¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤·¡¢·ú¤Æ¼çÍÍ¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤¤¡¢»þÎ®¤Ë¹ç¤Ã¤¿³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤ä³°¹½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¡¢»Ü¹©¼Ì¿¿¤äÀß·×Í×»Ý¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎÈÓÅç Ä¾¼ù¡Ê¤¤¤¤¤¸¤Þ ¤Ê¤ª¤¡Ë»á¤¬Ì³¤á¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¡Ê³¹ÊÂ¤ß´Þ¤à¡Ë¡¢½¸¹ç½»Âð¡¢Å¹ÊÞ¡¢¶µ°é»ÜÀß¡¢ÉÂ±¡¡¦Ê¡»ã»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¾Þ¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¾Þ¡¢¥´ー¥ë¥É¾Þ¤Ê¤É¤Î³Æ¾Þ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡¡
¡ÖË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¤¯¤é¤·¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë»ý¤Á²È¤ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ø¹âÉÊ¼Á¡¢¤À¤±¤ÉÄã²Á³Ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó½»Âð¡Ù¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¡¢¡ÖKEIAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¸Í·ú½»Âð¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¾ù½»Âð»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸Í·úÊ¬¾ù»ö¶È¤òÅ¸³«ÈÎÇä(¢¨)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3,425²¯±ß¡Ê¢¨¥°¥ëー¥×Ï¢·ë¿ô¡£Ç¯´Ö9,125Åï(ÅÚÃÏ´Þ¤à)¤òÈÎÇä¡Ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§3465¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡È¹ ·½Æó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©367-0035¡¡ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ762-1
»ñËÜ¶â¡¡¡¡4,818É´Ëü±ß¡Ê2025.3.31¸½ºß¡Ë
Àß¡¡Î©¡¡¡¡1990Ç¯11·î
½¾¶È°÷¿ô¡¡2,664Ì¾¡ÊÏ¢·ë / 2025.3.31¸½ºß¡Ë
U R L ¡¡¡¡https://ki-group.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡Ê¬¾ù½»Âð»ö¶È¡¢Ãæ¸Å½»ÂðºÆÀ¸»ö¶È¡¢ÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯»ö¶È¡¢¥¢¥Ñー¥È»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ý±×»ö¶È¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¡¤Û¤«
