女性の健康とQOLの向上を目指すバスラインブランド「Wishyell」誕生

株式会社さくらさくプラス

認可保育所運営を中心に、共働き家族・子育て家族を応援する事業を展開する株式会社さくらさくプラス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西尾 義隆、以下「当社」）は、グループ会社である、女性の健康とQOL（生活の質）を向上させるフェムケア事業を展開する株式会社YELL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：西尾 義隆、以下「YELL」）にて、新ブランド「Wishyell」を立ち上げたことをお知らせいたします。

産前産後の女性を支える既存のブランドに加え、忙しい子育て世代を支える「Wishyell」を展開することで、YELLが目指す「女性の健康とQOLの向上」を加速させていきます。

■ 「Wishyell」立ち上げの背景：女性社員のリアルな声を形に

本画像はAI生成を用いて作成しています

YELLは、産前産後のママと赤ちゃんのための葉酸サプリメントを扱うブランドを通して、女性の悩みに向き合ってまいりました。しかし女性特有の悩みは、様々なライフステージに存在しています。そこで、当社がターゲットとする、子育て世代の女性の課題解決に向け、グループ会社全体の中から、プレママ・子育て中のママ・子育てがひと段落した先輩ママ・独身社員など...多様なライフステージに立つ女性社員によるプロジェクトチームを発足し、リアルな声を集めました。本プロジェクトでこの度着目した課題は、「自分のケアが後回しになりがち」「忙しくてもキレイはあきらめたくない」という声が数多く上がった、“忙しい子育て世代のバスタイム”。

株式会社バスクリンの調査（※1）でも、子どもの入浴の世話によって「ゆとりが少なくなった」と感じる母親は78.3％、「自分のケアができない」と回答した母親は83.5％にのぼり、世の中の母親たちが満足なバスタイムを過ごせていないことが浮き彫りとなっています。

「自分のケアも子育ても手を抜きたくない」 そんな頑張り屋の女性にこそ、自分自身をいたわってほしい──。 その想いから、子育て世代のバスタイムに新常識をもたらし、母親はもちろん、親子が互いに自分を大切にしながら笑顔で過ごせる時間へと変えていくことを目指し、「Wishyell」を立ち上げました。

※1 株式会社バスクリン「東京都市大学 早坂信哉教授の研究グループとの共同研究内で乳幼児（0～2歳児）の子を持つ保護者の子の入浴の世話における負担感に関する調査を実施（2022年）」

■ 「Wishyell」に込めた思い：バスタイムという生活習慣に新常識を

ブランド名 「Wishyell」には、子どもの未来を願う（wish）子育て家族を、私たちの商品で応援（yell）したいという想いが込められています。

私たちは、忙しい日々を送る親子のために、無理なく自分自身の身体と心を大切にできるアイテムをお届けします。 新たに特別な時間を作る必要はありません。毎日の習慣に「Wishyell」を溶け込ませるだけで、その願いを叶えます。

■ 商品ラインナップ

≪1月15日発売開始≫

1.デリケートウォッシュ ～『からだケア』を自然と親子のバスタイムに～

気になるニオイやムレ、黒ずみを優しくケアする、子どもでも使いやすい泡タイプのデリケートゾーン専用ウォッシュです。「ここは特別な場所だから、専用のもので大切に洗おう」と伝えること。その積み重ねにより、子どもに“自分の身体を大切にする原体験”を届けます。面と向かっては話しづらい『からだのはなし』を日々のバスタイムに溶け込ませ、身体だけでなく心までも大切にするきっかけと習慣をつくります。

■詳細

未就学児を含む親子での使用を想定した、弱酸性・自然由来成分を中心としたやさしい処方。洗いあがりの香りが残りすぎない、子どもの体調変化に気づきやすい設計。

定価：2,250円（税抜）

容量：150ml

特徴：発酵の力（乳酸桿菌、コメ発酵液）で肌のバリア機能をサポート。抗菌作用のあるドクダミエキスや、抗炎症作用のあるカミツレ花エキスを配合し、デリケートな肌を守ります。

1回分のもっちりした泡が出てくるポンプタイプ。泡立てが難しい子供でも扱いやすく、親の時短も叶えます。

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G69W5C8J

≪発売予定≫

2.オールインワンクリームシャンプー ～忙しい子育て世代に届ける時短美容～

泡立て・トリートメント不要。頭皮ケア・ダメージ補修・保湿を1ステップで完了させ、最も効率的な”時短美容”を届けます。 また、一般的なボトルタイプの「使い切りづらい」というストレスを解消するため、最後までストレスなく使えるチューブタイプを採用。「忙しい毎日でも、キレイを諦めたくない！」と願う子育て世代を応援します。

■ 今後の展望

YELLは、「女性の健康とQOLの向上」の実現を目指し、女性の身体に寄り添ってまいりました。この度、新ブランド「Wishyell」の立ち上げにより、子育て世代の女性の健康課題に、より一歩踏み、心と身体の美しさとすこやかさをサポートしてまいります。当社は今後も、共働き家族・子育て家族を応援する子ども・子育て支援事業として、女性の健康とQOL（生活の質）を向上させるフェムケア事業の展開に取り組んでいきます。

■ 株式会社YELL 会社概要

会社名：株式会社YELL

代表者：代表取締役社長 西尾 義隆

設立：2023年９月

資本金 ：500,000円

本社所在地：東京都千代田区有楽町１丁目２番２号 東宝日比谷ビル

事業内容：フェムケア・フェムテック事業

■ 株式会社さくらさくプラス 会社概要

当社グループは、（株）さくらさくみらい（https://www.sakura-39.jp/）による保育所運営（東京都を中心に88園/2025年4月現在）をはじめ、共働き家族・子育て家族のためのソリューションプラットフォームとして、増え続ける共働き家族の皆様に必要とされる事業・サービスを開発・展開しております。

会社名：株式会社さくらさくプラス（証券コード7097）

代表者：代表取締役社長 西尾 義隆

設立：2017年８月

資本金：589,019,430円（2025年７月末）

本社所在地 ：東京都千代田区有楽町１丁目２番２号 東宝日比谷ビル

企業URL：https://www.sakurasakuplus.jp/