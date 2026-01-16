メリーチョコレート本社にて2026年2月11日（水・祝）ファンシーチョコレート手作り教室「バレンタインにオリジナルファンシーチョコレートを作ろう！２０２６」を開催！

株式会社メリーチョコレートカムパニー

チョコレートをはじめとする贈答用菓子の製造、販売を手掛ける株式会社メリーチョコレートカムパニー（本社・東京大田区、社長・小屋松 儀晃(こやまつよしてる)）は、2026年2月11日（水・祝）にメリーチョコレート本社にて2025年10月にリニューアル販売したファンシーチョコレートの手作り教室を開催いたします。

リニューアルしたファンシーチョコレートの粒は15種類。その中から「転写チョコレート」と「コーティングチョコレート」を手作りしてファンシーチョコレートに詰め合わせていただき、世界にひとつだけのオリジナルファンシーチョコレートが作れるイベントとなっています。

最後にはスリーブにオリジナルのデコレーションを施して、素敵なギフトチョコレートに。大切な人へのバレンタインプレゼントに、お子さまと一緒に素敵なチョコレートを作りれるイベントとなっております。

イベントイメージ：写真は社内向けに実施した時のものになります。

【イベント内容】

STEP１. チョコレートクイズ

チョコレートに関するクイズに挑戦、チョコレートの知識を深めよう

STEP２. スタンプぽんぽんチョコレート作り（転写チョコレート）

好きな色を選んで、ぽんぽんスタンプしながらオリジナルのデザインを作ろう

STEP３. チョコプールにどぼん！チョコレート作り（コーティングチョコレート）

土台の四角いチョコレートをミルクチョコレートにどぼん！コーティングができたら好きなトッピングを乗せます。

STEP４. スリーブデコレーション

シールやカラーペンを使ってスリーブを素敵にデコレーション

〈おみやげ〉

・ファンシーチョコレート２０個入り＋手作りの粒

・オリジナルスリーブ

・お子さまの名前入りの名刺

【イベント概要】

開催日：2026年2月11日（水）※祝日

時間：

・第一部：１０：００～１１：３０

・第二部：１４：００～１５：３０

対象：小学生（全学年対象）のお子さまと保護者さま

定員：各回４組８名（１組２名 お子さま１名、保護者さま１名）

場所：株式会社メリーチョコレートカムパニー本社（東京都大田区）

・JR京浜東北線 蒲田駅東口より 徒歩１２分

・京浜急行線 梅屋敷駅より 徒歩１２分

※ご来社の際は公共交通機関のご利用をお願いいたします。

参加費：１組\2,000

※交通費は各自ご負担ください。

※お支払いは当日、現金のみとなります。

持ち物：お子さまのエプロン・三角巾、飲み物

応募条件：

・本イベントに確実に参加できる方

※無断キャンセルされた場合、今後のイベントへ参加をご遠慮いただくことがございます。

・イベント中の様子を撮影／メリーチョコレート発信の各種メディア・SNSでの公開をご了承いただける方

応募方法：このページの「イベントに応募する」ボタンから応募フォームに必要事項を入力の上ご応募ください。

応募締切：2026年1月23日（金）23:59

抽選日：1月26日(月)に当落メールをお送りします。

※当落案内が1日程度遅れる可能性がございます。予めご了承ください。

※予め「@mary.co.jp」からのメールを受け取り可能に設定お願いいたします。

ご登録情報の不備や、当選者に連絡がつかない場合には当選を取消させて頂くケースがございます。

●注意●

・開始15分前を目安にご来社をお願いします。

・お子さま1名につき保護者さま1名までのご参加になります。兄弟姉妹やご友人とご応募される際は、それぞれでの申し込みをお願いいたします。

・参加費は当日現金でのお支払いをお願いいたします。

・体調にご不安のある方、体温が37.5℃以上ある方のご参加はご遠慮ください。

・体調不良その他の理由でキャンセルされる場合には、事務局までご連絡ください。

・イベントの内容は変更になる可能性がございます。

・みなさんに作成いただくファンシーチョコレートには以下のアレルギー物質が含まれております。

特定原材料：小麦・乳・アーモンド・大豆



また、同一の調理器具や調理環境、ファンシーチョコレートにトッピングするものにも他のアレルギー物質を含む食品が調理されることがあります。アレルギー反応が心配な方は、試食をお控えいただくか、当日現地のスタッフにご相談ください。

●個人情報について●

・お客様の個人情報は、メリーチョコレートのプライバシーポリシー（https://www.mary.co.jp/mary/policy/）に基づき取り扱うものとし、本イベントの実施、抽選（重複当選がないことの確認を含む）、各種お問い合わせへの返答、商品・サービスの開発やマーケティング活動のための統計情報の作成のために利用させていただく場合がございます。

・イベントの様子は後日、当サイト及びメリーチョコレートのSNSなどに掲載される場合がございます。予めご了承ください。

・当日ご自身で撮影された写真をSNSなどに公開される場合、他の参加者の方が映り込まないようご注意ください。映り込む場合にはその参加者の方のご了承を得ていただくようお願いいたします。無断での写真公開について起こったトラブルについて、事務局は一切関与いたしませんので予めご了承ください。

・メリーチョコレートや他の参加者の方のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為については利用規約に基づき対応いたします。

メリーチョコレートの各ご利用規約については以下のサイトポリシーをご覧ください。

https://www.mary.co.jp/mary/policy/

●お問い合わせ先●

メリーチョコレート イベント事務局

電話番号 03-3763-5115

9:00～17:00（土・日・祝を除く）