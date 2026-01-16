【光響独占販売】量子コンピュータ用途向けExalos AG社製399 nm帯DFBレーザーダイオード 新モデル 輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Exalos AG社が開発した量子コンピュータにも用いられる可視域399 nm対応のDFB（Distributed Feed Back）レーザーダイオード（EXLD399-TO）の輸入・販売を開始しました。本製品は、狭線幅・高い波長安定性を特長とし、原子物理実験や量子光学分野をはじめとする研究用途に適したレーザー光源です。また、光響のみの独占販売となっています。

Exalos AG社は、スイスを拠点とする半導体レーザー光源メーカーで、DFBレーザーダイオードやSLED（Superluminescent LED）などの開発・製造を手掛けています。通信、センシング、計測、研究用途向けに、高い信頼性と安定性を重視した光源製品を提供しており、可視域から近赤外域まで幅広い波長帯をカバーする製品ラインアップを有しています。

当社では、Exalos社製DFBレーザーダイオードのうち、399 nm帯製品を注目モデルとしてご紹介しています。用途やご要望に応じて、その他波長帯のDFBレーザーダイオードや関連製品についてもご提案が可能です。

本製品は、中心波長399 nm帯で動作するDFB構造のレーザーダイオードです。DFB構造により単一縦モード発振を実現しており、温度制御や電流制御と組み合わせることで、高い波長安定性が求められる用途に対応します。パッケージにはTO-56を採用しており、コンパクトな光学系や既存システムへの組み込みが容易です。

当社では、その他の同社製品や、300社を超える海外メーカーの製品・10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/exalos-ag/dfblaser-diode/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 主要仕様

最大定格

動作特性 (Tcase: 25℃)

動作特性 (Tcase: 25℃)

典型的な曲線