【名古屋】＜ホテル開業10周年記念＞ReFaリカバリーウェア付き プレミアム宿泊プラン

株式会社ツカダ・グローバルホールディング

株式会社ベストブライダル（本社所在地：東京都港区／代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）は、2026年1月21日（水）に開業10周年を迎えます。

10周年を記念して、株式会社MTG社のブランド『ReFa』との特別なコラボレーションルームを2026年1月21日（水）から1日1室限定で販売いたします。美容を「美しくなるための時間」から「こころがはずむ時間に変えたい」という想いで商品開発を行う『ReFa』の人気商品、「ReFa ドライヤー、カールアイロン」を始め、 着ることで心身を美しく整える究極のリカバリーウェア「ReFa VITAL SLEEP WEAR」や、肌と髪を凛とした美しさへと導く「ReFa VITAL PILLOW」を使用いただけます。リカバリーウェア「ReFa VITAL SLEEP WEAR」は、お持ち帰りいただくことができ、その他の人気商品はお部屋に完備されておりますので心ゆくまでお楽しみいただけます。

当ホテルのラグジュアリーな空間と『ReFa』の最高品質の美容ケアアイテムをご利用いただける、贅沢な時間をお過ごしください。

■HP： https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_14708/

販売概要

▲ReFaドライヤー・カールアイロン（客室内にてご用意）▲デラックスチャペルビューツインルーム▲ホテル中庭の夜景

■販売開始：2026年1月21日（水）～

■料金（消費税込、サービス料15%込み）:1室／100,000円～ ※料金変動制。詳しくはHPをご覧ください。

■対象のお部屋：デラックスツイン、デラックスチャペルビューツイン、スイートルーム

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_14708/

■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表）

■プラン特典：

１.ReFa VITAL SLEEP WEAR（お持ち帰り可能）

独自開発の特殊繊維テクノロジーに、ファッション性と心地よさをプラス。纏うだけで美しさと活力が満ちてくる、リカバリーウェア。

２.ReFa VITAL PILLOW （お持ち帰り不可）

ダウンとフェザーを重ねた二層構造のリバーシブル仕様。SOFT面はダウンでふんわりと柔らか、HARD面はフェザーでしっかりとサポート。

３.ReFa ドライヤー（お持ち帰り不可）

速乾で髪への熱ダメージを抑えることで髪の美しさを最大限に引き出し、ツヤとまとまり、なめらかな指どおりに仕上がります。

※速乾：メーカー従来品2021年度発売ReFa。BEAUTIC DRYER PROとの比較（メーカー調べ）。

・カールアイロン（お持ち帰り不可）

サロン帰りの髪のようなしっとりやわらかな立体感カール。独自に開発した熱を均一に伝えるカーボンレイヤープレートが、水・熱・圧によるダメージを抑え、理想のスタイリングを叶えます。

４.2階「シェフズ ライブ キッチン」朝食付き

「ヘルシー・ビューティー・フレッシュ」がコンセプトのブッフェレストランへご案内。

＜株式会社 MTGについて＞

▲ReFa VITAL SLEEP WEAR（上着）▲ReFa VITAL SLEEP WEAR（下着）▲ReFaドライヤー・カールアイロン（客室内にてご用意）▲ブッフェレストラン2階「シェフズ ライブ キッチン」朝食

MTGは、クリエイション・テクノロジー・ブランディング・マーケティングの4つの軸を融合させ、革新的なブランドを創出する「ブランド開発カンパニー」です。自社開発のみならず、大学との産官学の共同研究や、企業との共同開発に取り組み、BEAUTY・WELLNESSの領域において事業を展開、お客様に感動を与え続ける“MADE IN JAPAN”ブランドを世界へ発信しています。代表ブランドとしては、「ReFa」「MDNA SKIN」「Kirala」。

MTGコーポレートサイト：https://www.mtg.gr.jp/

＜ホテル概要＞

▲ホテル外観 イメージ

■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）

■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）

■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/