【JAF埼玉】実技講習会「ドライバーズセミナー　一般コース （半日）」 を開催します

一般社団法人　日本自動車連盟

スラローム走行体験


急ブレーキ体験

　一般社団法人日本自動車連盟（JAF）埼玉支部(支部長・嶋田光剛)は、3月12日（木）、埼玉県トラック総合教育センター（埼玉県深谷市）において、運転歴１年以上のドライバーを対象に、実技講習会「ドライバーズセミナー　一般コース（半日）」を開催します。


　マイカーを使用し、普段公道では体験できない様々な実技体験（スラローム走行や急ブレーキなど）を通じ、ご自身の運転技量や運転の癖、マイカーの特性を認識することで、さらなる安全運転につなげていただくことを目的としています。


実技講習会「ドライバーズセミナー　一般コース（半日）」の概要


■日時：2026年3月12日（木）10時から13時15分まで　　　　　　　　


■場所：埼玉県トラック総合教育センター（埼玉県深谷市黒田2091-1）


■主なカリキュラム（カリキュラムの内容は、変更になる場合があります）


　1.運転の基本：適切な運転姿勢、死角の確認、走行前点検など　


　2.急ブレーキ体験：急ブレーキを速度を変えて体験し、速度抑止の重要性を学びます


　3.危険回避：急な飛び出しや障害物を想定し、運転操作とクルマの挙動を確認します


■定員：10名（応募者多数の場合は抽選）


■参加費用：JAF会員・交通安全協会会員 1,100円　／　一般 2,200円


■申込方法：ウェブサイト（下記リンク）からの申し込み


■申込締切：2026年2月25日（水）


※荒天などやむを得ない理由により、催行中止となる場合があります。



