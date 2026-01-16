【JAF埼玉】実技講習会「ドライバーズセミナー 一般コース （半日）」 を開催します
スラローム走行体験
急ブレーキ体験
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）埼玉支部(支部長・嶋田光剛)は、3月12日（木）、埼玉県トラック総合教育センター（埼玉県深谷市）において、運転歴１年以上のドライバーを対象に、実技講習会「ドライバーズセミナー 一般コース（半日）」を開催します。
マイカーを使用し、普段公道では体験できない様々な実技体験（スラローム走行や急ブレーキなど）を通じ、ご自身の運転技量や運転の癖、マイカーの特性を認識することで、さらなる安全運転につなげていただくことを目的としています。
実技講習会「ドライバーズセミナー 一般コース（半日）」の概要
■日時：2026年3月12日（木）10時から13時15分まで
■場所：埼玉県トラック総合教育センター（埼玉県深谷市黒田2091-1）
■主なカリキュラム（カリキュラムの内容は、変更になる場合があります）
1.運転の基本：適切な運転姿勢、死角の確認、走行前点検など
2.急ブレーキ体験：急ブレーキを速度を変えて体験し、速度抑止の重要性を学びます
3.危険回避：急な飛び出しや障害物を想定し、運転操作とクルマの挙動を確認します
■定員：10名（応募者多数の場合は抽選）
■参加費用：JAF会員・交通安全協会会員 1,100円 ／ 一般 2,200円
■申込方法：ウェブサイト（下記リンク）からの申し込み
■申込締切：2026年2月25日（水）
※荒天などやむを得ない理由により、催行中止となる場合があります。
■講習会の詳細と申し込みはこちら
https://jaf.or.jp/common/area/2026/kanto/saitama/seminars/drivers-seminar-general-course/0312?utm_campaign=saitamadorasemi&utm_source=message&utm_medium=url(https://jaf.or.jp/common/area/2026/kanto/saitama/seminars/drivers-seminar-general-course/0312?utm_campaign=saitamadorasemi&utm_source=message&utm_medium=url)
