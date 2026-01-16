UNIDGEが支援する京王電鉄の社員起点オープンイノベーションプログラム「My turn」にて、事業化審査会を実施し、2件の事業化が決定

株式会社アルファドライブ

株式会社アルファドライブの子会社である株式会社ユニッジ（以下、UNIDGE）は、京王電鉄株式会社（以下、京王電鉄）が推進する社員起点オープンイノベーションプログラム「My turn」の運営を支援しております。この度、2026年1月15日に開催した最終審査会（事業化審査会）において、2件の事業化案件が決定いたしました。

「My turn」は、京王電鉄社員の想いを起点に、スタートアップ企業をはじめとした外部企業との共創を通じて、新規事業の創出を目指す取り組みです。2024年7月より社員からの提案を募集し、250件を超える提案の中から書類選考を通過した15件が仮説検証を進めました。その後、2025年2月の一次審査会で11件を選定し、2025年6月の二次審査会で実証実験に進む案件（6件）と共創パートナーを決定、2025年7月以降に実証実験を進めてきました。

UNIDGEは伴走パートナーとして、アイデアの磨き込みから共創パートナーとの連携推進、検証の設計・実行に至るまで、一連の取り組みを支援してまいりました。

■最終審査会（事業化審査会）実施概要

開催日：2026年1月15日

会場：京王プラザホテル

■審査項目・審査基準

本プログラムは、段階的に審査と検証を進める「ステージゲート」の考え方で運営しており、書類選考、一次審査会（プレゼン審査）、二次審査会（プレゼン審査）を経て、実証実験を進めた上で、最終審査会（プレゼン審査）にて事業化の可否を判断しました。各段階では、検証の深さを「仮説」から「具体化」、そして「実証」へと段階的に高めながら審査を行いました。

審査では、京王グループとして取り組む意義があるか、起案者の想いが明確か、京王電鉄の強み（自社アセット）を活かせるか、解決したい課題と提供価値が具体的か、外部との連携を含めて実現可能か、といった点を中心に確認しました。加えて、後半の審査では、実証実験の計画・結果や、簡易事業計画の整理状況も踏まえて総合的に判断しました。

UNIDGEは、事業化が決まった2件に対し、引き続き事業推進の伴走支援を行ってまいります。

■事業化が決定した案件

【事業化案件 1】

案件名：飲食店が『選ばれ続ける存在』に変わる京王発の循環サイクル

起案者：田中 亮介

共創パートナー：株式会社アクポニ

概要：ストーリー性のある食材が求められているにも関わらず、異常気象や生産者の後継者不足により安定供給できていない課題解決を目指し、水耕栽培と養殖を掛け合わせた次世代の持続可能な循環型農業「アクアポニックス」を活用して環境配慮・地産地消といった付加価値を備えた「奥多摩やまめ」や「わさび」「バジル」などの食材を安定的に飲食店に提供します。

【事業化案件 2】

案件名：温浴施設向け支援サービス『CLEAN ゆ LAND』～地域の文化とコミュニティを守るために～

起案者：木本 淳

共創パートナー：株式会社ワンブロウ

概要：近年のサウナブームなどによる需要があるにも関わらず、経営者の高齢化や清掃をメインとした運営業務の負担がきっかけで廃業してしまう、地域の文化・コミュニティの拠点である公衆浴場を守ることを目指し、利用者が求める「清潔」という付加価値を提供すると同時に、本来ある公衆浴場の魅力を発信することで地域外からの新規顧客獲得に向けた誘客支援を実施します。

■京王電鉄 社員起点オープンイノベーションプログラム「My turn」について

「My turn」は、社員自身の問題意識や想いを起点に、外部企業との共創を通じて新規事業の創出を目指すプログラムです。応募は個人だけでなく、複数名での応募（チームでの参加）も可能で、段階的な審査と検証を通じて事業化を目指します。

公式ページ：https://unidge.co.jp/project/myturn

▼株式会社ユニッジについて

UNIDGE（ユニッジ）は新規事業支援を手掛けるAlphaDrive（アルファドライブ）の戦略子会社であり、マッチングだけで終わらない、オープンイノベーションの実現を目指し、確かな事業創出を見据えた徹底した伴走支援を強みとする企業です。

メンバーは全員事業開発の経験者。事業会社側の課題把握からゴール設計までを実施し、再現性を持って「協業事業開発」の成果を出せる仕組みを構築します。

仕組みから生み出された事業の伴走支援、投資撤退の意思決定の確立、網羅的なデータベースから協業先を探索し、協業先には具体的で実現可能な協業案を提示。その後の成果出しまでサポートします。これらのアプローチにより、UNIDGEは創業3年で約80社の支援実績を達成しています

▼株式会社アルファドライブ 会社概要

社名：株式会社アルファドライブ / AlphaDrive Co.,Ltd.

設立：2018年2月23日

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一

所在地：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://alphadrive.co.jp/

▼株式会社ユニッジ 会社概要

社名：株式会社ユニッジ / UNIDGE,Inc.

代表者：代表取締役Co-CEO 土成実穂 / 代表取締役 麻生要一

執行役員 Co-CEO 土井雄介

所在地：東京都千代田区永田町2-17-3来栖ビル1F

https://unidge.co.jp/

▼お問い合わせ先

株式会社アルファドライブ

https://alphadrive.co.jp/contact/