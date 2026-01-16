スイーツの祭典「ヨコハマ チョコレート パラダイス」にコーヒーを“食べる”モカブル初登場

株式会社モカブル

株式会社モカブル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：糸山彰徳）は、そごう横浜店で開催される2026年のバレンタインイベント「ヨコハマ チョコレート パラダイス」にコーヒーを“食べる”新しい体験をお届けする「MOKABLE（モカブル）」を出展します。 昨年から引き続き、カカオ豆の高騰や物価高が続いている中、チョコレートにこだわらないバレンタインの楽しみ方をご提案します。

■出店概要

会期：2026年1月21日（水）～2月15日（日）

場所：そごう横浜店８階＝催会場

住所：〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1

営業時間：10:00～20:00 ※最終日は午後６時閉場

商品ラインナップ

■モカブル オリジナル商品36g（4g×8枚）／袋モカブル ローステッドコスタリカ ヴォルカンシートSHG パウチ（36g）

税込1,280円

深煎り～中煎りの焙煎豆をバランスよくブレンドし、上質な苦味とともに複雑な甘みも感じられる味わい。

36g（4g×8枚）／袋モカブル フルーティー エチオピアイルガチャフィG1 パウチ（36g）

税込1,280円

浅煎りをメインにブレンドし、まるで柑橘やイチゴのようなフルーティな豆の個性が際立つ味わい。

12枚（ローステッド6枚、フルーティ6枚）／箱モカブル アソーテッド キャレボックス（12枚）

税込2,090円

ローステッドとフルーティ、2種のキャレをひと箱に詰めたギフトにも最適なアソーテッドボックス。

1本／箱モカブルテリーヌ

税込3,080円

モカブルとシンプルな材料で焼き上げたテリーヌ。コーヒーの豊かな香りとなめらかな舌触りをお楽しみください。

100g／缶ピーカンナッツモカブル

税込2,280円

ローストし、香ばしく優しい甘みのピーカンナッツをコーヒーの香り豊かなモカブルで包みました。

■コラボ商品70g／箱モカブル×ゆずピール

RESPIRER：堀尾 亮輔シェフ

税込2,280円

徳島県木頭地方の香り高いゆずとモカブルの出会い。華やかな香りと力強さを感じさせる仕上がりです。

6個／箱フィナンシェ モカブルノワゼット（6個）

LIFENRI：清水 佑紀シェフ

税込3,480円

フィナンシェに砕いたモカブルをあわせた一品。口の中でアーモンド、バター、コーヒーの香りが贅沢に広がります。

70g／箱モカブルアマンド

Yoshinori Asami：浅見 欣則シェフ

税込2,680円

ローストしたアーモンドをモカブルで包みました。アーモンドとコーヒーのほろ苦さの相性をお楽しみください。

9粒／箱REPLAY

MOKA CHOCOLATE & FACTORY：小清水 圭太シェフ

税込2,480円

WCM国内予選で部門最優秀賞を獲得したシェアデザート「MURTI PLAY」の味を、コーヒーとアプリコット香るガナッシュとして表現しました。

6粒／箱ヤヨイのボンボン／モカブル

YAYOI TOKYO：大塚 陽介シェフ

税込2,980円

なめらかなモカブルのガナッシュ、リズミカルなナッツの食感をお楽しみください。

9粒／箱貴腐ワイン モカブルガナッシュ

ヴィノスやまざき

税込2,780円

貴腐ワインのアプリコットやハチミツの香りと、モカブルの奥行きのあるアロマがおり重なる贅沢な一品。

コーヒーを“食べる”モカブル

モカブルは、「大切に育てられたコーヒー豆の個性を余すことなく楽しんでいただきたい」という思いから始まった、コーヒーをまるごと食べることができる製品です。豆の約70％がフィルターに残ってしまう“飲む”スタイルに対して、コーヒー豆をまるごと微粉砕し使用することで、豆が持つ豊かな香りや美味しさなどの貴重な成分をとりこぼさず、無駄なく最大限引き出します。

モカブル公式サイト：https://mokable.jp

■コーヒーを“食べる”新たな体験

まるごと微粉砕したコーヒー豆とサステナブル植物油脂から生まれたモカブル。

見た目や口どけはチョコレートのようですが、ひと口で広がるのは、スペシャルティコーヒーの華やかな香りとリッチな味わい。コーヒーを“食べる”という今までにない体験と特別な時間をお届けします。

■世界のプロフェッショナル場にも採用されています

モカブルは、世界のトップパティシエやミシュラン星付きレストランをはじめ、日本および北米のプロフェッショナルな方々に採用されています。

株式会社モカブルについて

私たちは、「大切に育てられたコーヒー豆の個性を余すことなく楽しんでいただきたい」という想いのもと、2024年にサントリーホールディングス株式会社の社内ベンチャー制度から誕生しました。2025年4月、日本法人「株式会社モカブル」を設立し、北米市場でも「MOKABLE」として販売を開始。同年7月には北米法人も設立しました。現在は、日本と北米の双方でブランド名を「MOKABLE」に統一し、グローバルな展開を進めています。

代表取締役 糸山 彰徳プロフィール

九州大学大学院システム生命科学府卒。同大学院にて分子生物学を専攻し博士号を取得。サントリーホールディングス株式会社に入社し、“BOSS”など飲料の商品開発やR＆D戦略企画、新規事業開発を経験。同社の社内ベンチャー制度にて「カフェレート-コーヒーを食べる-」事業の企画を立案し、2025年に株式会社モカブルを立ち上げ。

商号：株式会社モカブル

代表者：糸山 彰徳

所在地：東京都渋谷区円山町５番５号Ｎａｖｉ渋谷Ｖ３階

設立：2025年4月

公式サイト： https://mokable.jp

Instagram：@mokable_jp

X：@mokable_jp