スイーツの祭典「ヨコハマ チョコレート パラダイス」にコーヒーを“食べる”モカブル初登場
株式会社モカブル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：糸山彰徳）は、そごう横浜店で開催される2026年のバレンタインイベント「ヨコハマ チョコレート パラダイス」にコーヒーを“食べる”新しい体験をお届けする「MOKABLE（モカブル）」を出展します。 昨年から引き続き、カカオ豆の高騰や物価高が続いている中、チョコレートにこだわらないバレンタインの楽しみ方をご提案します。
■出店概要
会期：2026年1月21日（水）～2月15日（日）
場所：そごう横浜店８階＝催会場
住所：〒220-8510 神奈川県横浜市西区高島2-18-1
営業時間：10:00～20:00 ※最終日は午後６時閉場
商品ラインナップ■モカブル オリジナル商品
36g（4g×8枚）／袋
モカブル ローステッドコスタリカ ヴォルカンシートSHG パウチ（36g）
税込1,280円
深煎り～中煎りの焙煎豆をバランスよくブレンドし、上質な苦味とともに複雑な甘みも感じられる味わい。
36g（4g×8枚）／袋
モカブル フルーティー エチオピアイルガチャフィG1 パウチ（36g）
税込1,280円
浅煎りをメインにブレンドし、まるで柑橘やイチゴのようなフルーティな豆の個性が際立つ味わい。
12枚（ローステッド6枚、フルーティ6枚）／箱
モカブル アソーテッド キャレボックス（12枚）
税込2,090円
ローステッドとフルーティ、2種のキャレをひと箱に詰めたギフトにも最適なアソーテッドボックス。
1本／箱
モカブルテリーヌ
税込3,080円
モカブルとシンプルな材料で焼き上げたテリーヌ。コーヒーの豊かな香りとなめらかな舌触りをお楽しみください。
100g／缶
ピーカンナッツモカブル
税込2,280円
ローストし、香ばしく優しい甘みのピーカンナッツをコーヒーの香り豊かなモカブルで包みました。
■コラボ商品
70g／箱
モカブル×ゆずピール
RESPIRER：堀尾 亮輔シェフ
税込2,280円
徳島県木頭地方の香り高いゆずとモカブルの出会い。華やかな香りと力強さを感じさせる仕上がりです。
6個／箱
フィナンシェ モカブルノワゼット（6個）
LIFENRI：清水 佑紀シェフ
税込3,480円
フィナンシェに砕いたモカブルをあわせた一品。口の中でアーモンド、バター、コーヒーの香りが贅沢に広がります。
70g／箱
モカブルアマンド
Yoshinori Asami：浅見 欣則シェフ
税込2,680円
ローストしたアーモンドをモカブルで包みました。アーモンドとコーヒーのほろ苦さの相性をお楽しみください。
9粒／箱
REPLAY
MOKA CHOCOLATE & FACTORY：小清水 圭太シェフ
税込2,480円
WCM国内予選で部門最優秀賞を獲得したシェアデザート「MURTI PLAY」の味を、コーヒーとアプリコット香るガナッシュとして表現しました。
6粒／箱
ヤヨイのボンボン／モカブル
YAYOI TOKYO：大塚 陽介シェフ
税込2,980円
なめらかなモカブルのガナッシュ、リズミカルなナッツの食感をお楽しみください。
9粒／箱
貴腐ワイン モカブルガナッシュ
ヴィノスやまざき
税込2,780円
貴腐ワインのアプリコットやハチミツの香りと、モカブルの奥行きのあるアロマがおり重なる贅沢な一品。
コーヒーを“食べる”モカブル
モカブルは、「大切に育てられたコーヒー豆の個性を余すことなく楽しんでいただきたい」という思いから始まった、コーヒーをまるごと食べることができる製品です。豆の約70％がフィルターに残ってしまう“飲む”スタイルに対して、コーヒー豆をまるごと微粉砕し使用することで、豆が持つ豊かな香りや美味しさなどの貴重な成分をとりこぼさず、無駄なく最大限引き出します。
モカブル公式サイト：https://mokable.jp
■コーヒーを“食べる”新たな体験
まるごと微粉砕したコーヒー豆とサステナブル植物油脂から生まれたモカブル。
見た目や口どけはチョコレートのようですが、ひと口で広がるのは、スペシャルティコーヒーの華やかな香りとリッチな味わい。コーヒーを“食べる”という今までにない体験と特別な時間をお届けします。
■世界のプロフェッショナル場にも採用されています
モカブルは、世界のトップパティシエやミシュラン星付きレストランをはじめ、日本および北米のプロフェッショナルな方々に採用されています。
株式会社モカブルについて
私たちは、「大切に育てられたコーヒー豆の個性を余すことなく楽しんでいただきたい」という想いのもと、2024年にサントリーホールディングス株式会社の社内ベンチャー制度から誕生しました。2025年4月、日本法人「株式会社モカブル」を設立し、北米市場でも「MOKABLE」として販売を開始。同年7月には北米法人も設立しました。現在は、日本と北米の双方でブランド名を「MOKABLE」に統一し、グローバルな展開を進めています。
代表取締役 糸山 彰徳プロフィール
九州大学大学院システム生命科学府卒。同大学院にて分子生物学を専攻し博士号を取得。サントリーホールディングス株式会社に入社し、“BOSS”など飲料の商品開発やR＆D戦略企画、新規事業開発を経験。同社の社内ベンチャー制度にて「カフェレート-コーヒーを食べる-」事業の企画を立案し、2025年に株式会社モカブルを立ち上げ。
商号：株式会社モカブル
代表者：糸山 彰徳
所在地：東京都渋谷区円山町５番５号Ｎａｖｉ渋谷Ｖ３階
設立：2025年4月
公式サイト： https://mokable.jp
Instagram：@mokable_jp
X：@mokable_jp