「読む」「書く」の魅力を発信する新たな大規模マルシェイベント「読の市」出店書店35店舗が決定、2026年1月9日（金）よりクラウドファンディング開始

東京建物株式会社を代表構成団体とし、三井物産株式会社、日本工営都市空間株式会社、西武造園株式会社、株式会社読売広告社、株式会社日テレ アックスオンを構成員とする都立明治公園の運営コンソーシアム「Tokyo Legacy Parks株式会社（以下「TLP」）」とカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO:高橋 誉則、以下「CCC」)で組成する「読の市実行委員会（以下「実行委員会」）」は、2026年2月21日(土)~23日(月・祝)に都立明治公園にて開催する大規模マルシェイベント「読の市」について、出店する書店35店舗が決定したことを発表いたします。また、2026年1月9日（金）より、出店者を応援するクラウドファンディングプロジェクトを開始いたしました。

■「読みの市」公式サイト：https://store.tsite.jp/portal/program/yominoichi/

■クラウドファンディングページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9189/

26年2月28日（土）まで

実行委員会が提案するのは「読書浴（どくしょよく）」という新たな体験です。これは森林浴や日光浴になぞらえた造語であり、本や書店が醸し出す空気に深く浸り、心身をととのえる時間を意味します。情報があふれるデジタル時代だからこそ、効率的なインプットだけではない、本と向き合う静謐な時間や書店での偶然の出会いが、心の健康や自己成長につながると信じています。「読の市」は、この「読書浴」がライフスタイルとして定着する未来を目指します。

全国から個性豊かな書店35店舗が集結

「読の市」には、全国各地から個性豊かな書店35店舗が出店します。紀伊國屋書店横浜店、丸善ジュンク堂書店、コーチャンフォー若葉台店などの大手チェーン書店から、本屋Title、本屋B&B、フラヌール書店、蟹ブックスなどの独立系書店、店舗を持たない本屋のいか文庫、美鶴堂、移動本屋のBOOK TRUCKなど、業界のあらゆる垣根を超え、個性豊かな35の書店が一堂に会します。

2020年に二子玉川で開催され約3万3千人を動員した「二子玉川 本屋博」の姉妹イベントとして、「読む」「書く」の魅力を発信し、書店文化を次世代につなぐ場を創出します。

【出店書店一覧※50音順・全35店舗】

青と夜ノ空、青山ブックセンター本店、いか文庫、梅田 蔦屋書店＋ブックマート川太郎、絵本の古本屋MAIN TENT、おへそ書房、カヌー犬ブックス、蟹ブックス、Cat's Meow Books、紀伊國屋書店横浜店、コーチャンフォー 若葉台店、古書まどそら堂、古書まりか堂、皿書店、julybooks七月書房、双子のライオン堂、ソーダ書房＋十七時退勤社+どむか、TIGER MOUNTAIN、Chapters bookstore、CHIENOWA BASE、東京くりから堂、にわとり文庫、ニジノ絵本屋、ハナメガネ商会、百年、美鶴堂、フラヌール書店、本屋B&B、本屋Title、BOOK TRUCK、BOOKS青いカバ、BOOKSHOP TRAVELLER、BREWBOOKS、folklora、Frobergue 、丸善ジュンク堂書店

※各店舗の出店日程は公式サイト(https://store.tsite.jp/portal/program/yominoichi/)をご確認ください。

出店者を応援するクラウドファンディングを開始

実行委員会は、1月9日より、出店者の負担を軽減し、イベントを持続可能なものにするための応援型のクラウドファンディングをGREENFUNDINGにて開始いたしました。

本クラウドファンディングは、単なるイベント運営資金の調達にとどまらず、読者と書店が手を取り合い、持続可能な読書文化を共に創り上げるための挑戦です。 継続的なイベント開催における最大の課題は、遠方からの参加も含めた出店書店への負担です。



皆様からのご支援は、出店者のコスト軽減に充てることで、規模や立地に関わらず多様な個性を持つ書店が輝ける場を守ることに直結します。 支援者が「運営サポーター」として業界を支えるこの仕組みを通じ、私たちは書店と生活者の新たな絆を育み、未来へ続く「本のある風景」を守り抜きたいと考えています。

クラウドファンディングの特徴

1. 支援金の10%を出店者に直接還元

支援者が応援したい書店を選んで支援することができ、支援金の10%(上限10,000円)が出店料として出店者に還元されます。支援金は実行委員会の利益には一切せず、出店者支援と当日の運営サポート(防寒具の提供など)に充当いたします。

2. 魅力的なリターンをご用意

3,000円:シリアルナンバー入り認定証(デジタル)

5,000円:出店者配布サポートアイテムにクレジット記載(2月6日までの申込限定)

7,000円:読の市で最も売れた人気店のセレクト書籍プレゼント

10,000円:公式SNS・会場に名前掲載(2月6日までの申込限定)

30,000円:次回企画会議への招待(オンライン)

100,000円:推し出店者との対談実施・HP掲載

【クラウドファンディング概要】

期間:2026年1月9日(木)~2026年2月28日(土)

目標金額：100,000円（ファーストゴール）

※最終目標100万円の達成に向け、段階的にゴールを設定して挑戦いたします。

プラットフォーム:GREENFUNDING

クラウドファンディングページURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9189/

＜「読の市」イベント概要＞

・名称：読の市（よみのいち）

・開催日：2026年2月21日（土）～23日（月・祝）※雨天決行・荒天中止

・時間：11:00～17:00

・会場：都立明治公園（東京都新宿区霞ヶ丘町・渋谷区千駄ヶ谷）

・主催：TLP

・企画・運営：「読の市実行委員会」（TLP／CCC エクスペリエンス・デザイン事業本部）

・入場料：無料

・イベント内容

書店による物販ブース

絵本のポスト(回収した絵本を地域の教育施設に寄贈)

特設ステージでのトークセッション・ワークショップ・ライブ

「書く」体験コンテンツ

フードエリア ※詳細は順次公式サイト・SNSにて発表

・公式サイト：https://store.tsite.jp/portal/program/yominoichi/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/yominoichi_official/

