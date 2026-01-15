ワンピースブランド「La lune」が2026年2月6日(金)～8日(日)に代官山にてS/S 展示会を開催

ウミガメ株式会社


ワンピース特化アパレルブランド「La lune」（運営：ウミガメ株式会社/本社：東京都新宿新宿1-24-12、代表取締役：松下 勇介）は、2026年2月6日(金)、7日(土)、8日(日)に2026 Spring &Summer展示会&POP UP SHOPを開催いたします。




2026 Spring & Summerのアイテムを中心にお披露目させていただきます。



やわらかな光と風が、街に満ちる季節。


装いもまた、自然と軽やかさを求めはじめます。



2026年春夏コレクションでは、クラシックな美しさを軸に、


軽さとしなやかさを大切に仕立てました。



肩の力を抜きながらも、凛とした"私らしさ"が映えるデザインは、


日常から少し特別なシーンまで、心地よくフィット。



新しい季節に寄り添う一着との出会いを、どうぞお楽しみください♪



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊


【日程】


2/6（金）12:30-18:30　プレス及び関係者さま


2/7（土）11:00-18:30　どなたでもお越しいただけます


2/8（日）11:00-18:00　どなたでもお越しいただけます


【場所】


ホワイトルーム代官山


東京都渋谷区恵比寿西1-32-4 パームヒルズ代官山1F


※代官山駅から徒歩2分


詳細ページ：https://lalune.tokyo/pages/2026-spring-summer-popup


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



＊各日開催時間が違いますのでご注意くださいませ。


＊ご来場者の方にささやかですがお土産をご用意しております。


＊ご購入者の方にはノベルティを数量限定にはなりますがご用意しております。


＊当日のオーダーは全商品20%offで承ります。


皆様のご来場を心よりお待ちしております🌷



ブランド情報


La lune公式サイト：https://lalune.tokyo/


La lune公式インスタグラム：https://www.instagram.com/lalune__official_ig/


La lune公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lalune_official


La lune公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@338jtusx



会社概要


社　名：ウミガメ株式会社


所在地：東京都新宿区新宿1丁目24-12 the gate 新宿御苑2階


代表取締役：松下勇介


設立年：2018年8月


資本金：2,000万円


URL：https://umy-game.com/


事業内容：ヘルスケア事業（歯科医院向けデジタルマーケティング）、歯科予約システム開発・運営、SNSマーケティング、動画・デザイン制作、アパレルブランド運営、AIシステム開発・運営


お問い合わせ：info@lalune.tokyo