【Kalodataウィークリー】TikTok Shop日本市場、休み明けもGMV10億円水準を維持　食品・ジュエリーが高収益を牽引（2026年1月5日週）

Kalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データ分析によると、2026年1月5日～1月11日のTikTok Shop日本市場では、GMVは10.1億円と、前週に続き10億円水準を維持しました。

商品投入数・動画配信数・ライブ稼働率はいずれも段階的に平常水準へと戻りつつあり、休暇明け初週ながら、市場全体として慎重かつ安定的な回復基調が確認されています。

収益効率の観点では、食品・ジュエリーカテゴリーが引き続き高水準を維持。一方、レディースウェア・インナーはライブと商品カードを組み合わせた複合チャネル戦略が奏功し、前週比＋37％と主要カテゴリーの中で最も高い成長率を記録しました。

■ 注目ポイント

- ️️売上高（GMV）：10.1億円（前週比 +2%）️- レディースウェア・インナー GMV：1億4,455千万円（前週比 +37%）️- 全ショップ数：97,043件（前週比 +2%）- 動画本数：26.9万本（前週比 +3%）️- ライブ本数：21,884本（前週比 +4%）

※ 数値はKalodataによる独自集計

■ ウィークリー・レポート

Kalodata Japan 編集部 総評：

1月5日～1月11日の日本TikTok Shopは GMV10.1億円（前週比+2%）と10億円水準を維持したまま推移。

休み明け初週でありながら、1ショップあたり平均新商品2.31件、動画2.77本と稼働は着実に再開しており、市場は徐々に通常運転へ移行しています。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・12月15日週：9.1億円／46万件／1,969円

・12月22日週：18.1億円／72万件／2,496円

・12月29日週：9.9億円／48万件／2,071円

・1月5日週：10.1億円／50.2万件／2,013円

TOP10カテゴリー別 売上高

1. 美容・パーソナルケア：1.9億円

2. レディースウェア・インナー：1.4億円

3. 食品・飲料：1.0億円

4. おもちゃ・趣味：9,977万円

5. スマートフォン・エレクトロニクス：6,978万円

6. メンズウェア・下着：4,907万円

7. 旅行かばん・バッグ：4,573万円

8. 家電製品：3,333万円

9. ファッション小物：3,286万円

10. ジュエリーアクセサリー・デリバティブ：3,154万円

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：224,048件（+76%）

・売上商品数：44,134件（+5%）

・動画本数：26.9万本（+3%）

・ライブ本数：21,884本（+4%）

先週の1ショップあたり平均値は、

新商品2.31件／売上商品0.45件／動画2.77本／ライブ0.23本でした。

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：97,043件（+2%）

・広告予算：935万円（-6%）

・新規ファン数：557万人（-4%）

先週の1ショップあたり平均広告予算は96円となっています。

カテゴリー別トレンド分析

TOP10カテゴリーの分析では、食品・飲料およびジュエリーアクセサリー・デリバティブが、ショップあたり平均週間GMV35万円超と高い収益効率を維持しました。



一方、レディースウェア・インナーはライブおよび商品カード経由の売上が牽引し、前週比＋37％と最大の伸びを記録。年末年始の調整局面を経て、回復フェーズにおける主要な成長ドライバーとして存在感を強めています。

