【Kalodataウィークリー】TikTok Shop日本市場、休み明けもGMV10億円水準を維持 食品・ジュエリーが高収益を牽引（2026年1月5日週）
■ サマリー（Executive Summary）
Kalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データ分析によると、2026年1月5日～1月11日のTikTok Shop日本市場では、GMVは10.1億円と、前週に続き10億円水準を維持しました。
商品投入数・動画配信数・ライブ稼働率はいずれも段階的に平常水準へと戻りつつあり、休暇明け初週ながら、市場全体として慎重かつ安定的な回復基調が確認されています。
収益効率の観点では、食品・ジュエリーカテゴリーが引き続き高水準を維持。一方、レディースウェア・インナーはライブと商品カードを組み合わせた複合チャネル戦略が奏功し、前週比＋37％と主要カテゴリーの中で最も高い成長率を記録しました。
■ 注目ポイント- ️️売上高（GMV）：10.1億円（前週比 +2%）️
- レディースウェア・インナー GMV：1億4,455千万円（前週比 +37%）️
- 全ショップ数：97,043件（前週比 +2%）
- 動画本数：26.9万本（前週比 +3%）️
- ライブ本数：21,884本（前週比 +4%）
※ 数値はKalodataによる独自集計
■ ウィークリー・レポート
Kalodata Japan 編集部 総評：
1月5日～1月11日の日本TikTok Shopは GMV10.1億円（前週比+2%）と10億円水準を維持したまま推移。
休み明け初週でありながら、1ショップあたり平均新商品2.31件、動画2.77本と稼働は着実に再開しており、市場は徐々に通常運転へ移行しています。
直近4週間の推移
売上高／販売件数／平均販売価格
・12月15日週：9.1億円／46万件／1,969円
・12月22日週：18.1億円／72万件／2,496円
・12月29日週：9.9億円／48万件／2,071円
・1月5日週：10.1億円／50.2万件／2,013円
TOP10カテゴリー別 売上高
1. 美容・パーソナルケア：1.9億円
2. レディースウェア・インナー：1.4億円
3. 食品・飲料：1.0億円
4. おもちゃ・趣味：9,977万円
5. スマートフォン・エレクトロニクス：6,978万円
6. メンズウェア・下着：4,907万円
7. 旅行かばん・バッグ：4,573万円
8. 家電製品：3,333万円
9. ファッション小物：3,286万円
10. ジュエリーアクセサリー・デリバティブ：3,154万円
商品・コンテンツ関連指標（前週比）
・新商品数：224,048件（+76%）
・売上商品数：44,134件（+5%）
・動画本数：26.9万本（+3%）
・ライブ本数：21,884本（+4%）
先週の1ショップあたり平均値は、
新商品2.31件／売上商品0.45件／動画2.77本／ライブ0.23本でした。
市場・投資関連指標（前週比）
・全ショップ数：97,043件（+2%）
・広告予算：935万円（-6%）
・新規ファン数：557万人（-4%）
先週の1ショップあたり平均広告予算は96円となっています。
カテゴリー別トレンド分析
TOP10カテゴリーの分析では、食品・飲料およびジュエリーアクセサリー・デリバティブが、ショップあたり平均週間GMV35万円超と高い収益効率を維持しました。
一方、レディースウェア・インナーはライブおよび商品カード経由の売上が牽引し、前週比＋37％と最大の伸びを記録。年末年始の調整局面を経て、回復フェーズにおける主要な成長ドライバーとして存在感を強めています。
■ 保存版ウィークリー画像
出典：Kalodata調査
■ データについて
本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、
Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。
※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です
（出典例：「Kalodata調査」）
■ Kalodataについて
Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、
TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。
カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、
セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。
