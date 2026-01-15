UNITED PRODUCTIONS、米国AIM Entertainment Inc. とグローバル展開推進を目的とした資本業務提携を締結　― 日本IPの海外展開強化と国際共同制作の加速を目指す ―

株式会社UNITED PRODUCTIONS

株式会社UNITED PRODUCTIONS（本社：東京都港区、代表取締役：森田篤、以下「UP」）は、アニメ、映画、音楽、アート、イベントなど多様な日本IPの海外展開を手掛ける AIM Entertainment Inc.（本社：米国ロサンゼルス、代表：三橋紘之、以下「AIM」）と、資本業務提携を締結いたしました。本提携は、UPが長期的な成長戦略として掲げる「コンテンツの国際化・海外進出」の実現に向けた、初のグローバルパートナーシップとなります。

■ 提携の背景

日本の映像コンテンツは世界的に高評価を得る一方、権利関係の煩雑さ、海外企業側の情報不足、現地交渉の難しさが障壁となり、海外展開が十分に進まない課題があります。

AIMは、400以上のIPを取り扱うライセンスエージェントとして、ロサンゼルスを中心に現地チーム・クリエイティブ・リーガルを備え、“日本IPを海外へつなぐプレイヤー”として活動しています。

UPは、AIMとの協業により、制作会社としての強みを活かしながら、日本のIP・映像企画を世界へ届ける仕組みを構築することを目的に本提携に至りました。

■ 提携による主なシナジー

◆ ハリウッドとの常時接続

AIMのLA拠点との連携により、最新エンタメ情報の収集、共同開発、海外企画へのアクセスが日常的に可能に。

◆ 日本IPの海外セールス強化

AIMが構築中の IPマッチング・プラットフォーム（2026年ローンチ予定） を通じ、日本のエンタメIPを米国企業へスムースに提案できる環境が整備されます。

◆ キャスティング・エージェント／日本ロケ誘致／配給／国際共同制作の推進

海外作品における日本人俳優のキャスティング、日本への撮影ロケーション誘致、オリジナル企画の北米営業、共同制作パートナーの選定、米国インディ映画の日本配給権紹介など、映像制作並びにコンテンツビジネス領域の国際化を強化。

■ 代表コメント

株式会社UNITED PRODUCTIONS代表取締役・森田篤

「AIM様との資本業務提携を締結できたことを、大変嬉しく思います。2024年創業という非常に若いスタートアップでありながら、ハリウッドの最前線で日本のIP展開に挑む彼らのアニマルスピリッツは、当社の海外展開において最高のブースターになると確信しています。彼らの持つハリウッドとのダイレクトなコネクションを武器に、キャスティングや国際共同制作などの領域で多角的なシナジーを創出し、世界を熱狂させる日本発のコンテンツを送り出してまいります。」

AIM Entertainment Inc. CEO・三橋紘之

「UNITED PRODUCTIONS様と共に、日本の映像コンテンツを海外市場に浸透させるべく、現地で様々な角度から取り組んでまいります。素晴らしいコンテンツを世界に広げられるよう尽力いたします。ご期待ください！」

■ 会社概要

＜株式会社UNITED PRODUCTIONS＞

所在地：東京都渋谷区東3-16-3

代表取締役：森田篤

事業内容：映像制作、国際共同制作、配給、スタジオ事業、機材レンタル、スタッフエージェンシーほか

https://united-p.co.jp

◆ UNITED PRODUCTIONSについて

2023年日本アカデミー賞6部門で優秀賞を獲得した『流浪の月』の製作、ギャラクシー賞受賞のTBSドラマ「不適切にもほどがある！」の制作協力など。2023年5月、グローバルをターゲットとしたコンテンツ戦略を推進するTOKYO ROCK STUDIO株式会社を新設。2024年3月、ホラーエンターテインメント市場に数多くの先鋭的なコンテンツを提供する株式会社闇と資本業務提携契約を締結。2025年4月に配給事業「KeyHolder Pictures」を、6月にクリエイターのキャリア支援エージェンシーUPCAをローンチ。

＜AIM Entertainment Inc.＞

所在地：8201 Beverly Blvd Ste 403 Los Angeles, CA 90048

代表者：Hiro Mitsuhashi

日本支社：株式会社AIM Entertainment Japan（東京都渋谷区）

事業内容：IPライセンシング、ローカライズ、クリエイティブ制作、イベント、リーガルサポート

https://agentinmotion.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社UNITED PRODUCTIONS 担当：猪股

E-mail：t.inomata@united-p.co.jp

※取材のご依頼も歓迎しております。