株式会社GROOVE、Amazonプライムビデオ広告の運用支援サービスを提供開始

株式会社GROOVE

メーカーのDX・D2CおよびEC支援に特化したコンサルティング事業を展開し、Amazon Adsアドバンスドパートナーである株式会社GROOVE（東京都目黒区、代表取締役：田中謙伍、以下当社。）は、2026年1月15日より、メーカー広告主企業様のAmazonプライムビデオ広告の運用支援サービスの提供を開始いたします。

Amazonプライムビデオ広告はAmazonプライム会員が映画やドラマを視聴する際に表示される動画広告です。

購買意欲が高く、日常的にAmazonのサービスを利用しているプライム会員が主なターゲットであり、広告主はエンゲージメントの高い視聴者に直接アプローチできるという大きな利点があります。

また一定時間視聴しないとスキップできない形式が主流であり、完全視聴率が高いことも大きな特徴です。

現在、Amazonプライムビデオ広告は日本国内では限られた広告代理店にしかアクセスすることができません。

当社はこれまでのAmazon広告運用とAmazon Marketing Cloudを活用してきた知見から得られたデータドリブンな意思決定とユーザーの実購買(CV)最適化によって、メーカー広告主企業様のAmazonプライムビデオ広告の運用を支援して参ります。

Amazon プライムビデオ広告の運用をご検討中の方、すでに運用はしているもののAmazon Marketing Cloudを活用した分析や広告配信の最適化に課題をお持ちの方は、是非、当社までお問い合わせください。

■株式会社GROOVEについて

株式会社GROOVEは、”日本のモノづくりをアップデートする”を掲げる、メーカーのDX・D2CおよびEC支援に特化したコンサルティング企業です。元AmazonトップセールスからD2Cブランドを立上げ年商50億円超を実現した代表の田中を中心に、EC運営のプロフェッショナル集団が独自のマーケティング手法を駆使し、ECで勝ち続ける戦略とオペレーションを提供しています。

会社名：株式会社GROOVE

代表者：代表取締役 田中 謙伍

所在地：東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー7階

事業内容：EC経営支援、ECコンサルティング事業、DX小売事業

コーポレートサイトURL：https://grooveinc.jp/(https://grooveinc.jp/)