＜2026年宇宙エンタメコンテストを開催！＞
ノバリ株式会社
■第一弾「宇宙川柳」コンテスト宇宙大好きな方、実力を試したい方、エンタメに興味ある方など宇宙文化を一緒につくっていきたい方の応募を是非お待ちしております。SNSの方でも定期的に紹介していきますので、お楽しみに！
同時に宇宙ビジネスに関わっていきたいパートナー様やスポンサー企業様も募集中です。世界最大規模の宇宙エンタメコンテストに育てていければ幸いです。
■募集内容
▼宇宙川柳
宇宙エンタメらしい、クスッと笑える川柳をお願いします。
前回大好評だった宇宙川柳ですが、今回もこれぞ宇宙川柳といった面白い作品をお待ちしております。
前回の年間最優秀賞はこちらになります。
年間最優秀賞：『推し活の 心も金も 無重力』 佐々木 貴子 様
■募集概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/47761/table/21_1_65a75ec2e346de8a4178250984f56c8c.jpg?v=202601160422 ]
■運営サイト
「宇宙川柳」のコンテストは年間最優秀賞に加え、月間優秀賞もありますので毎月対象者を表彰していきます。
■第一弾「宇宙川柳」コンテスト
2026年1月1日～2026年12月31日実施
月間優秀賞（1万円）と年間最優秀賞（3万円）を表彰
■コンテストURL
https://spacebiz.info/space-entertainment-contest/
■運営サイト
宇宙エンタメコンテスト https://spacebiz.info/space-entertainment-contest/
Space Biz 宇宙エンタメビジネス研究会 https://spacebiz.info/
Space Biz TV https://www.youtube.com/c/SpaceBiz
■会社概要
ノバリ株式会社
東京都中央区日本橋人形町3-5-4
spacebiz@novari.jp