オトナル、国内最大規模のインターネットラジオ「radiko（ラジコ）」に運用型音声広告を実装

株式会社オトナル（本社：東京都中央区／代表取締役 八木太亮、以下、オトナル）は、株式会社radikoが運営するインターネットラジオサービス「radiko（ラジコ）」に対してSSP（Supply-Side Platform）を接続しました。SSPを介してプログラマティック（運用型）広告として、広告主や広告代理店の持つDSP（Demand-Side Platform）から運用型の広告枠の購入が可能になります。

インターネットラジオサービス「radiko（ラジコ）」は、スマートフォンやパソコン、スマートスピーカーなどでラジオやポッドキャストを聴けるサービスです。

このたびオトナルは、「radiko」に対して運用型広告の入札を実現するためのSSPを接続しました。これにより同サービス内で配信されるラジオ番組やポッドキャストのデジタルオーディオ広告（音声広告）枠をプログラマティック広告として買い付けできるようになります。出稿した広告はradikoのアプリ版／Web版の広告枠に配信されます。

広告代理店や広告主は、広告買い付けシステムであるDSPを用いて自社内で広告枠の買い付けと広告運用を行うことができ、広告キャンペーンの一元管理や共通指標での効果測定、精緻な広告ターゲティングなどが可能です。

オトナルはこれまで、3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善の支援を手掛けてきました。その知見を活かし、広告代理店や広告主の音声広告のプランニングやDSPからの広告買い付けなどをサポートします。

radiko（ラジコ）とは

radiko（ https://radiko.jp/ ）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。国内MAU850万を誇り、国内99局の地上波ラジオ局のラジオ番組を楽しむことができる国内最大規模のインターネットラジオサービスとなっています。

過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組を聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能、その両方を同時に利用できるお得な「ダブルプラン」（月額865円/税込※3）などを通じて、家の中はもちろん、通勤・通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、だれでも手軽に音声コンテンツを楽しむことができます。



radiko参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Play から登録の場合は月額620円/税込

※3）App Store, Google Play から登録の場合は月額1,100円/税込



また2024年2月からはポッドキャスト番組の配信も開始し、ラジオとポッドキャストを自由に行き来しながら多くの音声コンテンツを楽しめるようになりました。

広告掲載イメージ

番組コンテンツ間に、15秒、20秒、30秒、40秒、60秒の音声広告が配信されます。音声広告が再生されると同時に掲載されるコンパニオンバナーも表示されます。コンパニオンバナーをクリックすることで指定リンク先に遷移が可能です。

ターゲティングメニュー

「radiko」のデータなどをもとに、ターゲティング広告配信ができます。

- 年齢（10代～60代 ※10歳刻み）- 性別（女性、男性）- 位置情報（都道府県）- デモグラフィック情報（年収、家族構成、職業など）- 番組ジャンル（経済、お笑い、スポーツ、アイドルなど）- 興味関心（ゲーム、美容、旅行、自動車、スポーツ、エンタメなど）- 放送局指定DSP経由で広告配信を行うメリット

1. 広告キャンペーンの一元管理

動画広告やバナー広告など、デジタル広告配信を一元管理することができます。媒体を横断した数値集計や分析を行うことも可能です。



2. 柔軟な広告買い付け条件

プログラマティック広告には、原則、最低出稿金額がありません。費用対効果を見ながら段階的に広告予算を変更することも可能なため、柔軟に広告の買い付けを始めることができます。

3. 精緻な広告ターゲティング

radikoが持つターゲティングデータだけでなく、趣味嗜好／属性などDSP側での3rd Partyデータを掛け合わせることで、radikoユーザーに最適な広告配信が可能です。



4. 多様な効果計測手法

間接コンバージョンのトラッキングに加え、調査会社と連携した計測タグによる「ブランドリフト調査」にも対応しています。また、radiko独自のアプリ内アンケート調査も実施することができます。

プログラマティック（運用型）音声広告とは

広告主側の広告買い付けシステムであるDSP（Demand-Side Platform）から、媒体社側の入札システムであるSSP（Supply-Side Platform）に対して買い付けを行う音声広告の出稿取引の仕組みです。

「radiko」の運用型音声広告の買い付けについては下記から詳細をご覧ください。

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタルオーディオ広告（音声広告）事業を展開する“デジタルオーディオ広告カンパニー”です。音声ソリューションの開発・提供を通じた国内における音声広告市場の創出をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。



またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局、アプリゲームなどへのデジタルオーディオ広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/



【株式会社オトナル】

代表取締役：八木 太亮

所在地：東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容：デジタルオーディオ広告（音声広告）の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業



