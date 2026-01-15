1月21日開催　曲げの自動化を積極推進「オンラインお客さま工場見学会」

株式会社アマダ

株式会社アマダは、最新のベンディングロボットシステム「EGB-1303ARse」を導入いただいた、株式会社エスイージー様（高知県南国市）において、オンラインお客さま工場見学会を開催いたします。

株式会社エスイージー様は、農業機械用部品・建設機械用部品・ボイラー部品など、産業用機械部品製造の専業メーカーです。当日は、同社へのインタビューを通じて、導入の経緯や効果、実際に使用された感想をうかがうとともに、「EGB-1303ARse」による実際の加工シーンをご覧いただきます。





同社は工場全体の自動化を積極的に推進されており、本見学会ではその取り組みについてもあわせてご紹介いたします。曲げ工程の自動化のみならず、工場全体の自動化に関心をお持ちの方も、ぜひご参加ください。また、当日はご視聴の皆さまからのご質問にもLIVEでお答えいたします。

【開催概要】

テーマ：人手不足時代を乗り越える！曲げの自動化が切り拓く高付加価値モノづくりへの挑戦

開催日時：2026年1月21日（水）13:30～14:30

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

【お申し込み・詳細】

下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://zoom.us/webinar/register/WN_JkyHMulaSfC9c_ljU7GEOg#/registration?utm_medium=PR106

セミナー詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/assets/pdf/2026_jan_bendingrobot.pdf?utm_medium=PR106

マシン詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/bend/egb-arse/egb-arse.html?utm_medium=PR106