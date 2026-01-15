AX人材育成ソリューションにおいて、eラーニング学習コンテンツの提供を開始

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、「AX人材育成ソリューション*1」においてeラーニング学習コンテンツである「AIリテラシーコース」の提供を開始しました。

また、育成担当者向けに、最適なハンズオン研修を自動でレコメンドする機能も追加しました。

「AIを学んでも現場で使われない」という導入後の課題に対して、AX人材*2育成から実務定着までをワンストップで支援してまいります。

☑AIリテラシーコースの概要

社員がAIリテラシーについて継続的に学べる環境をeラーニング形式で提供します。単なる知識習得やプロンプトスキルの向上に留まらず、AIの基礎、デモンストレーションを含む実務への適応力を向上するコンテンツを提供します。

☑ハンズオン研修レコメンド機能の概要

図：eラーニング学習コンテンツの一部

デジタルスキル標準に完全準拠したDX人材アセスメント DIA（ダイア）*3のスコアデータをもとに、育成担当者に対して、最適なハンズオン研修を自動でレコメンドする機能です。育成担当者は各研修の対象者を確認でき、社員の育成計画の最適化と教育効果の最大化を支援します。

☑今後の展望

図：育成担当者に対してレコメンドされたハンズオン研修の例

今後は、「AIリテラシーコース」にGoogleのGeminiやMicrosoftのCopilotなど、活用ニーズの高い生成AIの最新コースを順次追加予定です。常に最新のトレンドを実務に取り入れられる環境を整え、企業におけるAX人材の育成と実務への定着を支援してまいります。

*1 AI人材を育成するAX研修を経営層から新卒社員まで全社員に向けて提供開始(https://exawizards.com/archives/30715/)（2025年8月19日付）

*2 AX人材： AIを適切に用いて課題を発見・解決し、企業や社会の変革をリードする人材

*2 AX：AIトランスフォーメーション

*3 DX人材アセスメント：35万人以上（2025年11月末時）が利用する人材アセスメント

☑AX人材育成ソリューションとは

AI協働を前提としたスキル育成と実践を通じて、業務効率化から事業変革までを実現する人材を育成するサービスです。経営層・管理職・現場といった階層別研修の提供に加え、e-ラーニング形式の学習コンテンツ「AIリテラシーコース」を提供しています。また、DX人材アセスメントの受検者スコアデータを活用し、育成担当者に向けて、最適なハンズオン研修を自動でレコメンドする機能もあり、社員の育成計画の最適化と教育効果の最大化をサポートします。

