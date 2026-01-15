【荷造り革命】ポンプ内蔵でボタンを押すだけ！世界で話題の変形スーツケース「VELO」から、自動で真空になる「電動圧縮バッグ」が登場。CAMPFIREにて先行販売開始！

北島国際貿易株式会社

北島国際貿易株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：藤原 拓雄）は、現在クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて公開中のプロジェクト「変形するスーツケース『VELO（ヴェーロ）』」の追加オプションとして、**VELO専用「電動真空圧縮バッグ（Smart Compressible Packing Cubes）」**の販売を開始いたしました。

▼ CAMPFIRE プロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/892267/preview

■ 開発の背景：旅の「荷物が入らない」ストレスをゼロに

旅行や出張の際、「行きは綺麗に収まっていたのに、帰りは洗濯物やお土産でスーツケースが閉まらない」という経験は誰にでもあります。 従来の圧縮袋は、「掃除機が必要」「手巻きが大変」に加え、「専用ポンプを持ち歩くのが面倒（なくしてしまう）」という課題がありました。

そこでVELOチームは、ポンプをバッグ本体に内蔵し、**「ボタン一つで、誰でも・どこでも・簡単に」**荷物を圧縮できる専用バッグを開発いたしました。

■ VELO専用「電動真空圧縮バッグ」3つの特徴

1. ポンプ内蔵で「完全自動」圧縮。道具は一切不要 電動ポンプがバッグ本体と一体化しているため、旅行先に掃除機や別のポンプを持っていく必要はありません。バッグについているボタンを押すだけで、自動的に空気を吸引・排出。 「ポンプを忘れて使えない」という心配もなく、スマートにパッキングが完了します。

2. 衣類の体積を約50%カット かさばる冬服、ダウンジャケット、セーターなども強力に圧縮。荷物の体積を約半分に減らすことができるため、空いたスペースにお土産や他の荷物をたっぷりと収納可能です。

3. VELOスーツケースに「シンデレラフィット」 汎用品とは異なり、VELO（16/22/26インチ）の庫内サイズに合わせて設計されています。拡張・縮小するVELOのどのモードでも、無駄な隙間を作らず美しくパッキングできるようデザインされています。

■ その他の機能

・防水・防汚素材： 高耐久なナイロン素材を採用。濡れた水着やタオルの収納にも最適です。

・USB充電式： 内蔵ポンプはUSBで手軽に充電可能。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xiw-j5SLKKE ]

■ 製品仕様

・製品名： VELO専用 電動真空圧縮バッグ（Built-in Pump Compression Bag）

・サイズ： [ 幅44 cm × 奥行25 cm × 高さ16 cm ]

・重量： [ 約0.23 kg ]

・素材： [ 高耐久ナイロン、TPUコーティング ]

・バッテリー： USB充電式（ポンプ内蔵）

・付属品： [ 充電用USBケーブル、取扱説明書 ]

■ プロジェクト概要

プロジェクト名： 【3秒でサイズが変わる】特許技術で容量倍増！次世代スーツケースVELO第3世代

実施期間： [ 2026年2月28日 ] まで

販売場所： クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」

URL： https://camp-fire.jp/projects/892267/preview

■ VELO（ヴェーロ）について VELOは、「破壊的イノベーションでライフスタイルの新時代を定義する」ことをミッションに掲げるトラベルギアブランドです。独自の特許技術により、3つのサイズ（40L/56L/72L）に自在に変形するハードスーツケースを開発。米国での先行ローンチを含め、日米累計2.5億円以上の支援を集めています。



■ 会社概要

・会社名： 北島国際貿易株式会社

・代表者： 代表取締役 藤原 拓雄

・所在地： 東京都豊島区巣鴨一丁目27番5号 KMビル3F

・事業内容： 海外製品の輸入販売、クラウドファンディング事業、EC事業

・公式Instagram： https://www.instagram.com/velojapan_official/

【本件に関するお問い合わせ先】

北島国際貿易株式会社 広報担当 Email： info@veloluggage.jp