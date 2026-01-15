北米市場へ挑戦！株式会社BET、米国にて新Vライバー事務所を設立

株式会社BET

グローバル展開の背景

Vライバー・VTuber市場は国内外で急成長しています。矢野総合研究所の調査によると、VTuberの国内市場規模は2023年度に約800億円で前年度比153.8％増となり 、世界市場では2024年の14億1,638万USドル（約2,169億円）から2030年には38億5,242万USドル（約5,900億円）へと拡大すると予測されています 。こうした環境のもと、株式会社BET（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：村上大吉朗）は、日本で培ったVライバー運営のノウハウを活かし、北米市場に新たな拠点を設立します。

会社概要とこれまでの実績

BETは、配信アプリ「IRIAM」に特化したVライバー事務所 Razzプロダクション を運営し、600名以上のライバーを擁する業界最大規模の事務所です 。2023年11月には東証グロース市場上場企業のアスカネットの完全子会社となり 、東京・神田須田町に本社を構えています 。弊社ではライバーの育成やイベント企画、グッズ展開など多角的に事業を展開してきました 。

新事務所の特徴

今回設立するUS事務所は、北米のクリエイターを対象としたバーチャルライバー専門事務所です。以下の特徴を備え、現地に根ざした活動をサポートします。

英語圏向けサポート体制：現地スタッフによる英語でのマネジメントやトレーニングを提供し、USクリエイターが安心してデビューできる環境を整えます。

IRIAM US版との連携：米国版「IRIAM」と提携し、北米ユーザー向けのライブ配信プラットフォームで活動できるよう支援します。国内のライバー育成実績を基に、配信技術やコミュニティ形成のノウハウを提供します。

クロスカルチャーのイベント企画：日米双方のVTuber・Vライバーが参加するオンラインイベントやファンミーティングを企画し、グローバルなファン交流を促進します。

オーディション開催：今後、北米在住のバーチャルライバー志望者を対象にオーディションを実施する予定です。詳細は公式サイトやSNSで告知します。

設立の意義

国内外でVTuberやVライバーの活動の場が広がる中、弊社は「世界中の誰もがバーチャルの舞台で自分らしく輝ける未来」を目指しています。新事務所の設立により、米国のクリエイターが日本発祥のVTuber文化に参加しやすくなるだけでなく、日米のライバーやファンが互いに刺激を与え合う機会が増えると期待されます。

今後の展開

BETはUS事務所開設後、現地企業やプラットフォームとの提携を進める予定です。世界中のファンに向けて魅力的なコンテンツを発信していきます。詳しいスケジュールやオーディション情報はBET公式サイトおよびRazzプロダクションのSNSで順次発表します。

関連リンク

BET公式サイト：https://betinc.jp/

Razz Production US 公式サイト：https://us.razz.jp

Razzプロダクション 公式サイト：razz.jp(https://razz.jp/)

