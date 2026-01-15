登録者数62万人超YouTuber「釣りいろは」″とく″が佐賀県「森川海人っプロジェクト」トークセッションに登壇！
YouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属クリエイターである「釣りいろは」の「とく」は、佐賀県が推進する「森川海人っプロジェクト」の一環として2026年1月25日(日)に開催される「令和7年度 森川海人っサミット」のトークセッションに登壇することをお知らせします。
人気YouTubeチャンネル「釣りいろは」とくは、
2026年1月25日(日)、佐賀県が推進する「森川海人っプロジェクト」の一環として開催される「令和7年度 森川海人っサミット」のトークセッションに登壇いたします。
本イベントでは、「若い世代が森・川・海の自然に関心を持つにはどうすればよいか」をメインテーマに、SNSやデジタル表現の第一線で活躍するクリエイターの目線で、ご参加いただく若い皆さんと直接語り合い、佐賀の自然の面白さや環境保全の大切さを伝えます。
【イベント概要】
イベント名:令和7年度 森川海人っサミット
日 時:2026年1月25日(日)13:00～16:00
場 所: グランデはがくれ ハーモニーホール
内 容:○高校生・大学生による森川海の環境保全に関する調査・研究活動等の発表
【森の部】伊万里実業高校 森林環境科
【川の部】高志館高校 環境クラブ
【海の部】鹿島高校 科学部、早稲田佐賀高校 サスティナ部、
佐賀大学農学部 システム生態学分野
○森川海人っ感謝状贈呈式
○トークセッション「若者と森川海をゆる～くつなぐには」
【モデレーター】徳田 誠 氏(佐賀大学農学部教授)
【森:ゲスト】渕上 沙紀 氏(レイクサイド北山フォレストラボ館長)
【川:ゲスト】亀井 裕介 氏(佐賀大学農学部学生・やながわ有明海水族館名誉館長)
【海:ゲスト】徳村 幸司 氏(登録者60万人を超えるYoutuber「釣りいろは」)
参加申込み:https://www.morikawakaito.org/event/6889/
■「森川海人っ(もりかわかいと)プロジェクト」とは
2017年にスタートした、佐賀県の豊かな森・川・海のつながりを守り、育み、次世代へと繋いでいくためのプロジェクトです。
森の栄養が川を通じて海へ流れ、豊かな海産物を育むように、自然の循環は私たちの暮らしを支えています。
本プロジェクトでは、この「循環」の大切さを佐賀県民一人ひとりが理解し、それぞれの場所で保全活動に取り組む「森川海人っ(自然を守り育む人)」を増やすことを目指しています。
【公式WEBサイト】 https://www.pref.saga.lg.jp/mori-kawa-kaito/
■「釣りいろは」とく
佐賀県・長崎県を主な釣り場としながら、全国各地で釣りを全力で楽しむ姿を配信。
釣りを通して出会う様々な人々との交流や、その人情味あふれる動画内容は、世代を問わず多くの視聴者から愛されている。
YouTube：https://www.youtube.com/@tsuriiroha
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp