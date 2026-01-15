『Toxic-a-Holic』リアルイベントのグッズ情報公開！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）と株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）による「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic（トキシカホリック）』はリアルイベントのグッズ情報を公開いたしました。

『Toxic-a-Holic』Fan Party vol.2のリアルイベントのグッズ情報を公開！

『Toxic-a-Holic』全キャスト出演のリアルイベント「『Toxic-a-Holic』Fan Party vol.2」のグッズ情報を公開いたしました。

今回のリアルイベント用に描き下ろしたイラストを使用したオリジナルグッズを多数販売いたします。ここでしか手に入らない特別な購入特典もご用意しております。

販売グッズ

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2ランダム箔押し缶バッジ（全9種）

価格：600円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2ランダムハート型缶バッジ（全9種）

価格：600円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2ランダムチェキ風カード（通常9種・レア9種）

価格：400円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2アクリルスタンド（全9種）

価格：2000円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2カード型アクリルスタンド（全9種）

価格：1800円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2ホログラムチケット風カード（全9種）

価格：600円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2ハート型アクリルキーホルダー（全9種）

価格：900円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2ハート型アクリルブロック（全9種）

価格：1000円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2ポストカードセット（2種）

価格：600円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2イベントパーカー（1種）

価格：6000円（税込）

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2謎付きミニクリアファイル（1種）

価格：1200円（税込）

※会場限定商品

その他のグッズはお知らせ（https://www.toxicaholic.com/news/post-34/）をご確認ください。

※画像はイメージです。実物は色味などが異なる場合がございますのでご了承ください。

購入特典

１.キャラクターコースター（全9種）

税込み1500円以上購入毎にハート型コースターをランダムでプレゼント！

２.オリジナルドラマエムカード

税込み10000円以上購入で、ドラマトラックの聴けるエムカードを2枚セットでプレゼントいたします。

特典名：

Fan Party特典シナリオ１.「支部長からチョコをもらうのは誰だ!?～元トーキョー支部胸キュン選手権～【前編】」

Fan Party特典シナリオ２.「支部長からチョコをもらうのは誰だ!?～元トーキョー支部胸キュン選手権～【後編】」

【出演】アン（CV：徳留慎乃佑）、ヘムロック（CV：古川 慎）、シアン（CV：土岐隼一）、アーゴット（CV：坂 泰斗）、ディオン（CV：志麻）、C.B.（CV：堀江 瞬）、チェイン（CV：白井悠介）、支部長（CV：木村良平）、サポーター（CV：やみえん）

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

※レシートの合算はできませんので、ご了承ください。

※特典に関わる景品/特典/引換券等は全て、第三者への譲渡・オークション等への転売を禁止とさせていただきます。

ファンクラブ特典

会場限定：国際toxient対策機関後方支援部（FC有料会員）限定ブロマイド

レジで会計時に会員証を提示すると、ブロマイドがもらえます！

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

■イベント名

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2

■開催日時

2026年2月1日（日）

昼の部：開場/15:00～ 開演/15:30～

夜の部：開場/18:00～ 開演/18:30～

物販・展示：11:00～

※物販・展示はチケット不要でご参加いただけます

■開催場所

大手町三井ホール

■出演者

徳留慎乃佑（アン役）、古川 慎（ヘムロック役）、土岐隼一（シアン役）、坂 泰斗（アーゴット役）、志麻（ディオン役）、堀江 瞬（C.B.役）、白井悠介（チェイン役）、木村良平（支部長役）、やみえん（サポーター役）

※敬称略、順不同

■チケット情報

全席SOLDOUT

来場者特典

１.全席対象：キャラクターコメント入り紙うちわ（1種）

２.SS席特典：アクリルボード（190×140mm）

３.SS席・S席共通特典：チケット風カード

「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.Vol.2」のイベントについての詳細情報は、公式サイトのお知らせ(https://www.toxicaholic.com/news/post-%e3%80%8etoxic-a-holic%e3%80%8ffan-party-vol-2%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/)をご覧ください。イベントの開催概要や日程、出演者等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

『Toxic-a-Holic』作品概要

『Toxic-a-Holic』は「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクトです。

【イントロダクション】

人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体

──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。

voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。

有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。

トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──

「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」

毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！

■公式サイト

https://www.toxicaholic.com

■公式X

https://x.com/Toxic_a_Holic

■公式YouTubeチャンネル

http://youtube.com/@Toxic-a-Holic

▼EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）について

メディアミックスコンテンツの原作を生み出す出版社、株式会社アース・スター エンターテイメントから、 新ブランド「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」が登場。

「あなたの明日を照らす一等星」をコンセプトに、「補講男子」をはじめとするメディアミックス作品で、ときめきをお届けします。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@earthstarspica/

▼アース・スター エンターテイメントについて

株式会社アース・スター エンターテイメントは、ジャンルや常識に捉われず、次々と新しいものを創出する発想力、行動力をもって、魅力的なメディアミックスコンテンツの制作を行っています。

【主な事業】

コミック・ライトノベル等の書籍出版

自社出版物ならびに自社保有IPのメディアミックス企画

映像・音楽制作

【会社概要】

会社名：株式会社アース・スター エンターテイメント（https://www.earthstar.co.jp/）

本社：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア7F

代表取締役社長：幕内 和博

設立：1939 年6 月1 日

お問い合わせ窓口： ese-mdmx@earthstar.jp

【主要サイト】

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/

アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

所属アーティスト 花耶（KAYA）：https://kaya.bitfan.id/

▼株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/