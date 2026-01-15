【先着】好評につき募集枠追加！サンリオで即戦力デザイナーを積極募集!! 1/24（土）・1/31（土）「サンリオのオンラインカジュアル面談会」追加開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2025年12月から2026年1月にかけて、株式会社サンリオのオンラインカジュアル面談会(https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/168658/?rls)を開催してきましたが、好評につき1月24日（土）、31日（土）の追加開催が決定しました。なお、本面談会は募集枠が埋まり次第受付終了となります。





株式会社サンリオ オンラインカジュアル面談会

サンリオは、ハローキティをはじめとしたIPライセンス、キャラクター商品・サービスの販売、テーマパークの運営を行い、誰からも長く愛されるキャラクターを生み出しています。国内・アジアの女児キャラクターではトップレベルのIPを持ち、グローバルでも圧倒的人気を誇るキャラクターを保有しています。近年はSNSやネット配信などのメディアコンテンツ、ゲームを通じたキャラクター開発、人気アイドルとのコラボキャラクターも支持を集めています。同社は「第二の創業」を迎え、既存ビジネスだけにとどまらず、付加価値となる新しいビジネスに向けて仲間とともに挑戦する刺激的な環境が構築されています。また、企業理念の「みんななかよく」の通り、世界中の人々が同社のキャラクターを通して笑顔になることを願い、社員同士も部門の垣根を超えて協同する文化があります。現在、各事業でさらなる飛躍をめざして組織強化をはかっており、即戦力となってチャレンジできるコアメンバーを広く募集しています。そのような中、C&R社が主催する今回の面談会は「ライセンスデザイン」「デジタルデザイン」「商品デザイン」「キャラクターIP育成」の4ポジションでの採用の取り組みとなります。本イベントでは、サンリオへご興味をお持ちただいている方へ向け、 同社だからこそチャレンジできる仕事のやりがいや魅力の紹介、将来のキャリアパスや働き方などをご案内します。2025年年末より複数回開催してきましたが、好評につき募集枠を追加しました。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。こんな方にオススメです！・事業やカルチャー、働いている方の雰囲気についてもっと知りたい！・興味はあるけど、どのポジションに適正があるのかわからない・サンリオへ向けたポートフォリオ準備が知りたい・サンリオのデザイン組織ってどんな体制なのか知りたい

■募集職種

デザイン本部

「ライセンスデザイン部 ライセンスデザイン課」

キャラクターを利用した商品のデザイン制作・監修に関する業務と、事務業務。

「デジタルデザイン部 デジタルデザイン課」

キャラクターを利用したデジタルコンテンツ・デジタル事業の新サービス・ゲーム事業のデザインに関する業務となります。

「コミュニケーションデザイン部 商品デザイン制作一課・四課」

キャラクターを使用した商品のデザインに関する業務。

「コミュニケーションデザイン部 キャラクターIP育成課」

キャラクターIPを軸としたファンコミュニティのスケールを推進する部署にて、SNS運用およびビジュアルコミュニケーション領域を担っていただきます。

単なるデザイン業務に留まらず、媒体ごとの特性やファン心理を理解したうえで、SNSやコミュニティ施策をブーストさせるビジュアル・企画提案ができる人材を求めています。



■日時

2026年 1月24日（土）12：00～

2026年 1月31日（土）12：00～

※12：00～17：00の間でお1人約30分



■場所

オンライン開催



■参加費

無料



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



■応募締め切り

各開催日前日の17：00まで

（例：2026年1月31日（土）開催分は、1月30日（金）17：00まで）



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/168658/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/jobfair/168658/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社サンリオ オンラインカジュアル面談会

メールアドレス：sanrio_cr@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼デザイナー・クリエイター専門「クリエイティブ」がわかる転職エージェントHIGH-FIVE（ハイファイブ）

https://high-five.careers/



▼エンタメ業界に精通している転職エージェントHIGH-FIVEエンタメ

https://high-five.careers/creator-agent-service02/



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)