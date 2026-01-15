「TERRADA ART AWARD 2025」、ファイナリストへ授与される各審査員賞が決定

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）が主催する現代アートアウォード「TERRADA ART AWARD 2025」において、金島隆弘氏、神谷幸江氏、寺瀬由紀氏、真鍋大度氏、鷲田めるろ氏の5名が最終審査を行い、ファイナリスト5組それぞれに授与される審査員賞が決定しました。

Photo by Takanori Tsukiji

TERRADA ART AWARDは、新進アーティストの支援を目的とした現代アートアウォードです。国際的な視点と現代アートに関する深い見識を持つ審査員により、国内外から寄せられた多数の応募の中からファイナリストを選出しています。審査員賞を受賞した黒田大スケ、小林勇輝、是恒さくら、谷中佑輔、藤田クレアの5組は、2026年1月16日（金）から2月1日（日）まで開催する「TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト展」にて作品を発表します。

2025年9月に決定したファイナリストは、応募時に提出した展示プランをもとに、平面・立体・サウンド・インスタレーション・映像・パフォーマンスなど、多岐にわたる作品を制作してきました。本展では、新作を含むそれぞれの作品群が一堂に会します。ファイナリストは、多様な価値観が交錯する今日の社会において、身体、歴史、忘れられてきた存在、他者や自然との関係性を見つめ直しています。異なるアプローチから作品のあり方そのものを再考し、その実践を通して、未来へ向けた新たな視点を提示します。

ファイナリストにはそれぞれ、「TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト展」での作品発表の機会に加え、副賞として協賛パートナーであるMHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社より「ルイナール ブラン・ド・ブラン」、寺田倉庫が運営する画材ラボ「PIGMENT TOKYO」の商品10万円分、美術品保管サービスの2年間無料利用、次回作の制作・発表に関するリサーチ費（最大30万円分）などが提供されました。

当社はTERRADA ART AWARDを通して、アーティストが活躍できる社会を紡ぐとともに、これからのアート業界を牽引する可能性を秘めたファイナリストが、自身の、そして日本のアートシーンの前例を超え、世界に羽ばたき、その存在意義を確立できるまでのキャリアを全力で支援いたします。

【審査員賞について】

金島隆弘賞：谷中佑輔

Artwork by Yuske Taninaka, Photo by Keizo KIOKU

ベルリンを主な拠点に、彫刻やダンスなどの領域を横断しながら、他者や周囲との関係性や、その環境の中で自身の存在をパフォーマティブに探り続ける谷中による今回の作品は、その最終的な形態がファイナリストの中でも最もイメージしにくいものであった。しかし、その作品の分かりにくさは、今の社会をどう見つめているか、谷中が探ろうとしている世界観への興味を掻き立てる。我々が日常の中で当然のように思い込む社会のシステムに対し、その環境に身を置かざるを得なくとも、自身の身体を基点に挑もうとする姿勢と、制作に対する谷中ならではの固執が、結果として立ち現れる彫刻をより魅力的な造形に導いている。（金島隆弘／金沢美術工芸大学 芸術学専攻SCAPe 准教授）

このたびは金島隆弘賞をいただき、大変光栄に感じております。まだ作ったことのない作品のプランでファイナリストを選出するという、本アウォードのユニークな趣旨のもと、客観的に見れば成立するか分からないとも思われた作品が、無事にでき上がりました。今はほっとしています。

今回の作品は、複数人の参加によって演奏が成立する“楽器”であり、同時に“彫刻”でもあり、“インタラクティブ作品”でもあるという、複層的な構成です。未知の要素も多い計画でしたが、チームの協力によって形にできたことを嬉しく思います。

最終審査員へのプレゼンテーションで印象に残っているのは、「インタラクティブな作品の可能性をどのように担保するか」という質問でした。その際は、「正直まだ分からない。運営のリソースによって変わる部分もあるので、実現に向けて積極的に話し合い、協力して進めたい」という趣旨でお答えしました。結果として、来場者が楽器を演奏できる形で完成しました。現場の皆さまのご尽力に、心より感謝申し上げます。（谷中佑輔）

神谷幸江賞：是恒さくら

Artwork by Sakura Koretsune, Photo by Isao Negishi

過酷で暑すぎる夏、過剰で激しすぎる雨、地球が悲鳴を上げる温暖化や環境の変化が、私たち、そして表現者にとっても緊急の課題となっている。アラスカで先住民芸術を学ぶことからスタートした是恒さんは、日本各地、また国外でもさまざまな土地を訪れ、刺繍や陶器など手から生み出すもの、詩や言葉といった思考から紡ぎ出すもの、さまざまな方法を駆使して、生けるものと自然、中でも鯨と人をめぐる関わりを探究し続けてきた。各地に残る、時には消えゆく物語や道具や技術を、表現という創造力を駆使して、共有し、記憶し、伝える術を、作品を通じて形にしようとする。それは私たちを取り巻く環境の未来を想像する力も期待させてくれる。（神谷幸江／国立新美術館 学芸課長）

TERRADA ART AWARD 2025で展示を実現できたこと、神谷幸江賞をいただいたことを光栄に思います。

約10年前に始めた旧作と新作を合わせた今回の展示では、この間に起きた自身の思考の変化を振り返りながら制作を進めました。それはまた、さまざまな土地を訪れる中で今回の新作に用いた鯨の素材と巡り合うまでの時間でもありました。

急速に進む環境変化や、崩れつつある人と他種生物の均衡は、多くの人にとって切実な課題となっています。議論が拡大する中で忘れられていく感覚や物語もあると感じます。一頭の鯨とひとりの人の間に起きた出来事が普遍的なものではなくとも、人と自然の関わりの複雑さと深遠さを示すこともあります。誰もが無関係でいられない課題に向き合う中で、議論を単純化することなく、複雑な状況を複雑なまま考えていく想像力が未来をひらいていくと考えています。表現を通して、そのことを伝えていきたいです。（是恒さくら）

寺瀬由紀賞：黒田大スケ

Artwork by Daisuke Kuroda, Photo by Keizo KIOKU

黒田は、ともすれば歴史に埋もれ、社会から忘れ去られてしまいそうな過去の存在を、丹念なリサーチとフィールドワークを通じて蘇らせる。鑑賞者に美術的な知識を強要せずとも巧みなナラティブで引き込む力を持ちながら、確かな歴史的事実に基づいたノンフィクショナルなコミカルフィクションという独自の語り口を確立している。同時に、果たして歴史とはどのように語り継がれていき、何が真実として残されていくのか、という根本的な疑問も提起しているように思う。特に昨今、爆発的な発信力を持つ各種メディアを通じて社会的に強い権力を持つ者の主張が新たな「事実」となり、歴史が遡り徐々に歪みとズレを生じて紡ぎ直されている。黒田の作品を通じた過去へのアプローチは、我々に気づきと警鐘を鳴らしているとも言えるだろう。（寺瀬由紀／アートインテリジェンスグローバル ファウンダー）

このたび、寺瀬由紀賞をいただき大変光栄に思います。ありがとうございます。私にとって作品制作は、基本的に孤独なもので、さまざまな困難があり、まるで暗闇の中を手探りで歩いているような不安があります。そうした中でTERRADA ART AWARDを受賞できたことは本当に嬉しく励みになります。

今回の作品は近年取り組んできた、彫刻家について調査し、対象にした彫刻家を即興的に演じるビデオ作品を含むシリーズです。人体彫刻を手がけていた彫刻家たちがどのようにして抽象的な表現へ辿り着くのかに興味を持って取り組みました。一連の作品は、「『彫刻』 とは何か？」という彫刻家であれば誰でも一度は向き合う問いに対する私なりの一つの答えともなっています。ぜひ多くの方にご覧になっていただきたいです。

そして、今回の作品制作・調査、ならびに展覧会の開催にあたり、ご協力いただいた全ての皆様にお礼申し上げます。（黒田大スケ）

真鍋大度賞：藤田クレア

Artwork by Claire Fujita, Photo by Keizo KIOKU

速度が正義になった世界で、本作は「時間を省けないもの」が確かに存在すると示す。AIなら工程を飛ばして結論だけ取り出せても、生命の変化は積み重ねでしか起きず、理解や関係も同じく「経過」を通らないと立ち上がらない。だから時間はコストではなく、質を生む材料になる。ここで前景化されるのは、言語・数値・ログに回収されない暗黙知―気配の察知、距離感の調整、沈黙の読み、微差への反応―であり、それは短時間で得られる情報では代替できない。暗黙知は曖昧さではなく、断定を急がず観察を続けることで育つ判断の精度だ。本作は、急ぐほど見落とすものが増えるという事実を体験として手渡し、鑑賞者の注意の速度そのものを作り替える。（真鍋大度／アーティスト、プログラマ、コンポーザ）

このたびは真鍋大度賞をいただき、心より光栄に思っております。価値観が大きく変化する時代の中で、効率や即時性だけでは測れない、待つことや余白の大切さを、制作を通して改めて実感しました。

本アウォードには、この展示を一区切りとして、新たな挑戦へ踏み出す節目として応募しました。制作期間中、作品と静かに向き合い続けた3カ月は、外界から距離を取りながら淡々と手を動かすことができた、人生の中でも特に生きがいと純粋な楽しさを感じられた、かけがえのない時間でした。また、多くの方々の支えや出会いに恵まれ、作品を完成させることができました。

今後の挑戦としては、牧場そのものを一つの作品と捉え、馬を用いたホースセラピーとアートを掛け合わせた活動に取り組んでいきます。この受賞をきっかけに、活動への応援やご参加、ご協力をいただけましたら幸いです。（藤田クレア）

鷲田めるろ賞：小林勇輝

Artwork by Yuki Kobayashi, Photo by Keizo KIOKU

武術は一般的に男性性と結びつきやすい。しかし、小林は、女性によって創始されたと言われる詠春拳を身体的に学んで参照し、クィアの視点から、武術を男性性から解放し、身体的なコミュニケーションの術として再解釈を試みている。イギリスの大学で学んだが、アジア各地をフィールドとしており、欧米一辺倒でもなく、日本国内に留まるのでもなく、地域や文化圏を横断しながら制作する。さらにアートとパフォーマンスの境界も乗り越える。異文化に学ぶ真摯な姿勢も印象的で、リサーチ型で脱中心的な新たなアートの出現を期待させる。（鷲田めるろ／金沢21世紀美術館 館長、東京藝術大学 准教授）

このたびは TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリストへの選出、ならびに鷲田めるろ賞をいただき大変光栄に存じます。

2019年以降、京都から始まり、香港、中国本土、横浜など各地での交流・鍛錬・リサーチへの皆様の寛大なご支援に心より感謝申し上げます。

鷲田めるろ賞の受賞にあたり、アートとパフォーマンスの境界や、地域や文化圏を横断した制作などについてコメントをいただき、本プロジェクトだけでなく、過去のスポーツ経験やイギリスでの生活など、大袈裟ではありますが、各地での出会いや学びのそれぞれに意義があったことを、改めて実感しました。特に本プロジェクトが複数の学際的表現を含む中で、リサーチ過程や身体的なコミュニケーションの要素に関して評価いただいたこと、また展示発表する機会をいただけたことをとても嬉しく思います。

受賞により、今後の活動の発展へも後押しをいただき、より身が引き締まる思いです。（小林勇輝）

