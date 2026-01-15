CUTIE STREET、3月に韓国で初のワンマンライブ2DAYS開催決定！

アソビシステム株式会社

1stシングル「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数70億回、ストリーミング総再生数2億回を突破し、「第67回 日本レコード大賞」新人賞を受賞したCUTIE STREETが、2026年3月28日（土）・29日（日）に韓国・ソウルにて「CUTIE STREET Live in Korea 2026」を開催することが発表された。

CUTIE STREETは代表曲である「かわいいだけじゃだめですか？」がSNSで拡散されたことをきっかけに韓国でも話題になっており、昨年は韓国の音楽フェスティバル「WONDERLIVET 2025」に出演、多くの現地ファンが駆けつけた。また、翌日開催されたファンイベントにも抽選で300名のファンが集結し、現地で撮影されたVlogには韓国のファンからのコメント投稿も多くみられ、韓国での単独公演開催を希望するコメントも寄せられるなど、韓国での人気の高さを感じさせる。

2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、韓国・ソウルのYES24 WANDERLOCH HALLにて開催する「CUTIE STREET Live in Korea 2026」は、1月22日（木） 20:00よりWeverse KAWAII LAB. GLOBAL MEMBERSHIP会員を対象に先行販売を実施。さらに、日本のファンクラブ会員を対象に、フライト・現地ホテル・限定グッズなどがセットになったFCツアーがJTBから抽選販売される。

原宿から世界へ活動の場を広げていくCUTIE STREETにぜひ注目してほしい。

＜公演概要＞

CUTIE STREET Live in Korea 2026

公演日時：2026年3月28日(土) 18:00 (KST)、3月29日(日) 18:00 (KST)

会場：YES24 WANDERLOCH HALL

チケット価格：

スタンディングのVIP席 : 121,000ウォン

スタンディング一般席・2階指定席 : 99,000ウォン(税込)

チケット販売：YES24 TICKET(https://ticket.yes24.com/)

*観覧参加可能者：8歳以上 (2018年生まれを含め、それ以前の出生者)

・Weverse KAWAII LAB. GLOBAL MEMBERSHIP会員先行

お申し込み詳細：https://go.weverse.io/qt3S/49lhm8wu

GLOBAL MEMBERSHIP先着販売参加申込（Weverse）：2026年1月15日(木) 20:00～1月18日(日) 23:59

GLOBAL MEMBERSHIP先着販売メンバーシップ事前認証期間（YES24）：2026年1月21日(水) 12:00～1月23日(金) 23:59

GLOBAL MEMBERSHIP先行先着販売期間：2026年1月22日(木) 20:00～1月23日(金) 23:59

Weverseアプリダウンロード：https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp

・FC限定 チケット付きJTBツアー

発売日時：2026年1月22日（木）20:00

往復航空券付きプラン

現地集合プラン

【コース１.】

日程：3月27日（金）～2泊3日

内容：3月28日（土）公演チケット付き

【コース２.】

日程：3月28日（土）～2泊3日

内容：3月29日（日）公演チケット付き

【コース３.】

日程：3月27日（金）～3泊4日

内容：3月28日（土）・29日（日）両日公演チケット付き

さらにFCツアー限定の特典グッズや参加者全員での集合写真など他にも特典をご用意！

ツアー詳細はオフィシャルサイトより後日発表

＜ライブ情報＞

CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day1

日時：2026年5月30日（土） OPEN17:30 / START 19:00（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

CUTIE STREET 単独LIVE -04 STREET- Day2

日時：2026年5月31日（日） OPEN14:00 / START 16:00（予定）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day1

日時：2026年6月16日（火） OPEN16:00 / START 18:00（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

CUTIE STREET 単独LIVE -05 STREET- Day2

日時：2026年6月17日（水） OPEN15:30 / START 17:30（予定）

会場：東京都 有明アリーナ

詳細はこちら：https://cutiestreet.asobisystem.com/feature/cslive0405street

＜Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2024年8月にデビューした、古澤里紗・佐野愛花・板倉可奈・増田彩乃・川本笑瑠・梅田みゆ・真鍋凪咲・桜庭遥花の8人組アイドルグループ。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。年齢も経歴も異なる8人のメンバーが“KAWAII MAKER”として、彼女たちの生み出した“KAWAII”を原宿から世界へ発信していく。

Official site：https://cutiestreet.asobisystem.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@CUTIE_STREET

Instagram：https://www.instagram.com/cutie_street

TikTok：https://www.tiktok.com/@cutie_street

X：https://x.com/CUTIE_STREET