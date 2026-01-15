¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDior¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥Ö¥ëー¥á¥ë @¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤Î¥»¥Ö¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¥º¡Ù¥×¥ì¥ß¥¢
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡£
2026Ç¯1·î14Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤Î¥»¥Ö¥ó¥À¥¤¥ä¥ë¥º¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥Ö¥ëー¥á¥ë¤¬¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¤ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C) Getty Image
¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥Ö¥ëー¥á¥ë¤Ï¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥ì¥¶ー¥«¥éーÉÕ¤¤Î¥Í¥¤¥Óー¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¥³ー¥È¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ëー¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡÷Dior #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
