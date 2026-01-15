THE TREAT DRESSING、ブランド20周年の節目に関東圏へ3店舗目となる 横浜・みなとみらい「OCEAN GATE MINATOMIRAI」内に新店トリート横浜をオープン

株式会社 トリート

株式会社トリート（本社：東京都港区、代表取締役：山城葉子）が展開する、ラグジュアリーウェディングドレスのセレクトショップ「THE TREAT DRESSING（ザ トリート ドレッシング）」（以下トリート）は、2026年夏、神奈川県横浜市・みなとみらいエリアに新店舗「TREAT 横浜店」をオープンいたします。

本出店は、2025年にオープンした沖縄店に続く新店舗であり、ブランド誕生20周年という節目の年における重要な展開のひとつです。全国、そして世界へと広がるウェディングシーンの可能性を見据え、トリートは次なる挑戦の地として「横浜」を選びました。

■ 横浜の新たなランドマーク「OCEAN GATE MINATOMIRAI」に出店

トリート 横浜店は、みなとみらいエリアのオフィスビル「OCEAN GATE MINATOMIRAI」内にオープン予定。

主要駅からのアクセスにも優れ、観光・ビジネス・ウェディングの中心地として国内外から注目を集めるエリアに位置します。

海と空、そして洗練された都市景観が共存する横浜の街並みは、トリートが大切にしてきた「世界観」「美意識」「ホスピタリティ」とも高い親和性を持ち、花嫁にとって特別な一日を彩る場所として理想的なロケーションです。

■ Plan・Do・See運営「THE MARITIME HOTEL」との提携を機に横浜へ

今回の出店は、株式会社Plan・Do・See（以下PDS）が運営する新たな提携会場「THE MARITIME HOTEL」の開業に合わせたものです。

会場となるのは、横浜・海岸通りに佇む歴史的建築「横浜郵船ビル」。

日本郵船創業50周年を記念し1936年に完成した本建物は、16本のコリント式列柱が並ぶクラシックな外観を特徴とし、横浜港の玄関口として日本の海運の発展を支えてきました。

2003年からは「日本郵船歴史博物館」として市民に親しまれてきた同建物は、現在、海岸通り地区の再開発事業の一環として、その歴史的価値を大切に残しながらホテルへと生まれ変わろうとしています。

新しい時代を迎える横浜の地で、歴史と革新が融合するこの場所とともに、トリートが新たな挑戦をスタートできることは、私たちにとっても大変意義深い出来事です。

■ 関東圏の結婚式を迎えるお客様へ、新たな選択肢を

トリート 横浜店では、提携会場 ザ マリタイム ホテルをご利用のお客様および、提携会場以外で挙式・披露宴を予定されているお客様を対象に、ウェディングドレスやカラードレスをはじめ婚礼衣裳のご提案を行ってまいります。

世界各国から厳選したインポートドレスや、トリートオリジナルのラインナップを取り揃え、専属スタイリストが一人ひとりの花嫁様に寄り添いながら「運命の一着」との出会いをサポートいたします。

■ ブランド20周年、さらなる進化へ

2005年の創業以来、「日本の花嫁をもっと素敵に、もっと美しく」という想いのもと、世界中から選び抜いたドレスと唯一無二のスタイリング提案を行ってきたトリート。

20周年という節目を迎えた今年、沖縄、そして横浜への出店を通じて、地域ごとの文化や価値観に寄り添いながら、日本のウェディングシーンそのものを”もっと素敵にもっと美しく”し続けてまいります。

■ 20周年記念 公式ウェブサイト、カタログをリニューアル

トリート20周年を記念し、公式ウェブサイトも全面リニューアル。

本リニューアルにあわせ、20周年を記念した特別なビジュアルカタログ（以下リトルブック）の撮影も実施。トリートが大切にしてきた美意識や空気感、世界観の哲学を一冊に、リトルブックとして表現しました。

今回のホームページは、リトルブックで表現したトリートの世界観を、オンライン上でも更に深く体感いただけるよう、ビジュアル構成や導線、コンテンツ設計に至るまで細部にこだわり制作しています。

また、花嫁にとっての“バイブル”となることを目指し、ウェディングに特化したトレンドをキュレーションするオリジナルコンテンツ「TREND NEWS」を新たに展開。ドレスやスタイリングにとどまらず、装花・ビューティー・フォト・演出など、結婚式を取り巻く最新の世界のトレンドをトリートの審美眼で発信します。

さらに、トリートのコアとなる商品や思い、セレクトしているブランドを取り扱うまでの背景や歴史などがわかるストーリーコンテンツも充実。

単なるブランドサイトにとどまらず、ここでしか読めない情報を、WEB雑誌のようにでフレッシュに届けるメディアとして、業界関係者の方々にも、これから結婚式を迎える花嫁にも新たな価値を提供してまいります。

https://treat.jp/little-book-of-treat/

■ オープン記念 レセプションパーティー開催予定

トリート 横浜店のオープンにあわせ、関係者・報道関係者様向けのレセプションパーティーを開催予定です。詳細な日程・取材対応スケジュールにつきましては、決まり次第改めてご案内いたします。

■ 店舗情報

店舗名：TREAT 横浜店（トリート ヨコハマテン）

オープン：2026年夏

所在地：

〒213-0012

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1

OCEAN GATE MINATOMIRAI 内

サービス内容：婚礼衣裳のレンタル・スタイリング提案

対象：提携会場でのお客様をはじめ、ウェディングドレス、タキシードなど婚礼衣裳を纏う全ての方

■「THE TREAT DRESSING」概要

株式会社トリートが展開するウェディングドレス事業。

2005年に誕生以来、「日本の花嫁をもっと素敵に、もっと美しく」というビジョンのもと、世界にひとつのブライズスタイル・ウェディングシーンを創り上げるべく、ニューヨークやヨーロッパ 、中東まで、25を越える数のインポートブランドを取り扱うウェディングドレスのセレクトショップ。沖縄の他、東京・埼玉・長野・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡に9店舗を展開している。

https://treat.jp/



■株式会社トリート概要

「世界中をもっと素敵にもっと美しく」というビジョンのもと、「本物」にこだわり培ってきた審美眼や、見る人のこころをくすぐるトリートらしい世界観を大切に、こころから愛せる、愛される運命の一着をお届けすることを使命とし、ブライダル事業を行っている。

社名 : 株式会社 トリート

設立 : 2005年11月22日

本社 : 〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 11階

https://www.treat-co-ltd.co.jp/

代表取締役 : 山城 葉子

事業内容：

・ウェディングドレスの企画/レンタル/販売/輸入業務/アパレル事業 https://treat.jp/

・ HAUTE rent to runway（オート レント トゥ ランウェイ）

https://hauterenttorunway.jp

受賞歴等：

・「ELLE インターナショナル ブライダル アワード 2020

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000065101.html

・2020年、NYが認めたファッションデザイナー「TOMO KOIZUMI」とトリートオリジナルブランド「TREAT MAISON」のコラボレーション・ウェディングドレスコレクション発表を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000065101.html



■株式会社Plan・Do・See概要

「日本のおもてなしを世界中の人々へ」をミッションに、ホテル、レストラン、ウェディング事業を国内外に展開。

任天堂旧本社社屋と建築家・安藤忠雄氏設計監修の新建築が融合したホテル「丸福樓（京都市）」、青山ベルコモンズ跡地に生まれたホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL（東京青山）」、「ORIENTAL HOTEL（神戸市）」、「Southwest Grand Hotel（那覇市）」など、その地域の特性を活かし、街の価値を上げ、関わる人すべてが誇りを持てるような心地よい空間を作り進化させ続けることを目指している。

社名 ：株式会社Plan・Do・See

設立 ：1993年4月

本社 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 11階

https://plandosee.co.jp/

