【ルイ・ヴィトン】2026春夏メンズ・コレクションよりエレガントで現代的な新作メンズ・ウェアを発売

ルイ・ヴィトンは、2026春夏メンズ・プレコレクションより、極上かつしなやかなラムレザーで再解釈されたカジュアルなパッファージャケットや、カジュアルな装いにスマートなアクセントを添える、ブラックのファスナー付きトラックトップ、ルイ・ヴィトンが映画『The Darjeeling Limited(ダージリン急行)』のために制作したモチーフが美しいグラフィカルなデニムシャツ、毎日の装いを完成させる、タイムレスなワードローブの定番カーゴパンツなど、新作メンズ・ウェアを発売しました。

2026春夏コレクションのために、極上かつしなやかなラムレザーで再解釈されたカジュアルなパッファージャケット。モノグラム・モチーフを伝統的な色合いで全面にプリントしています。Ecodown(C)中綿を使用したこのラグジュアリーで包み込まれるようなアイテムは、シルエットに印象的なボリューム感をプラス。タイムレスなシグネチャーディテールがあらゆる装いを昇華させる、モダンでクラシカルな魅力を放つ1着です。

製品名：モノグラム レザー パッファージャケット

価格：1,221,000円

素材：羊革 100%

スポーティなシルエットに、洗練されたツイストを加えたアウトドアジャケット。今シーズンのシックな登山のテーマから着想を得たアイテムです。クラシカルなキャメルカラーのカシミヤ100％のダブルフェイス素材を使用し、エッジやヨーク、胸元にヌメ革のトリミングを施しました。ファスナー付きのレザー製の胸ポケットには、「Louis Vuitton Paris」のシグネチャーをさりげなくあしらい、上品な印象をプラス。

製品名：カシミヤ ダブルフェイス アウトドアジャケット

価格：951,500円

素材：カシミヤ 100%

リバーシブルのウィンドブレーカー。外装はミックス＆マッチしやすいタイムレスなベージュで仕上げ、胸元には同系色の刺繍シグネチャーあしらいました。裏面には、2026春夏ファッションショーを象徴する、インドの職人技の伝統から着想を得たグラフィカルなモノグラム・オーバーラップ モチーフを、鮮やかなターコイズとパープルの色合いで表現。多彩なスタイリングが楽しめる、万能なテクニカルアイテムです。

製品名：リバーシブル ウインドブレーカー

価格：561,000円

素材：ナイロン 100%

カジュアルな装いにスマートなアクセントを添える、ブラックのファスナー付きトラックトップ。オーガニックコットンを使用し、胸元にはゴールドカラーのスパンコールと刺繍で施された上品なLV パッチを配しました。背面にはゴールドカラーのビーズであしらった「Marque L. Vuitton Deposee」パッチをプラス。揃いのTシャツと合わせれば、より洗練されたルックに。

製品名：エンべリッシュド シグネチャー トラックトップ

価格：369,600円

素材：コットン 100%

2026春夏ファッションショーならではのパープルインディゴの色合いで、柔らかくヴィンテージ感のある風合いに仕上げたコットンフーディ。左胸元にはブラウンの「Louis Vuitton Paris」レザーパッチがアクセントを添え、フードドローコードのパール風コードエンドがダンディなひねりを加えています。週末のカジュアルな装いに活躍するエフォートレスな1着。

製品名：ヴィンテージ ジップド フーデッドブルゾン

価格：291,500円

素材：コットン100%

ルイ・ヴィトンが映画『The Darjeeling Limited(ダージリン急行)』のために制作したモチーフが美しい、2026春夏ファッションショーのグラフィカルなデニムシャツ。動物やヤシの木の鮮やかな刺繍がノスタルジックな旅へのオマージュを捧げます。今シーズンならではの「L.V.M.」シグネチャーを背面のパッチポケットにあしらい、パール風のボタンでトラッカーから着想を得たシルエットにダンディなひねりを加えました。揃いのシャツと合わせればトータルルックが完成します。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド エンブロイダリー デニム ロングスリーブ シャツ

価格：720,500円

素材：コットン 100%

トラッカーのシルエットを巧みに取入れ万能なレイヤーアイテムに仕立てた、グラフィカルなデニムのロングスリーブシャツ。ダミエ・ジャカードを全面にあしらい、ウォッシュ加工で柔らかなヴィンテージ感を作り出しました。留め具やポケットをエイジング加工を施したゴールドカラーのメタルボタンで飾り、背面のポケットには2026年春夏コレクションに登場した「LV Legacy」シグネチャーを配しています。揃いのパンツと組み合わせれば個性的なセットアップに。

製品名：ダミエ デニム ロングスリーブシャツ

価格：485,100円

素材：コットン 100%

快適な着心地のクルーネックセーター。ウールの混紡素材のチャンキーな糸でこの上なく柔らかな手触りを実現し、コントラストを効かせたLV シグネチャーをニットの胸元に直接編み込みました。背面にあしらわれた反転のシグネチャーが、遊び心溢れる視覚効果をもたらします。毎日の装いにスタイリングしやすい、タイムレスな1着。

製品名：LV インターシャ クルーネック

価格：253,000円

素材：ウール 82%、ナイロン 18%

オーガニックコットンを使用し、ウォッシュド加工を施した柔らかくヴィンテージ感のある風合いが魅力の淡いブルーのスウェットシャツ。2026春夏ファッションショーのテーマであるインドから着想を得て、1点1点異なる表情をもたらすタイダイ(絞り染め)風のカラーで仕上げました。手書きのようなホワイトのシグネチャーの刺繍が、胸元と背面にグラフィカルなアクセントをプラス。

製品名：タイダイ スウェットシャツ

価格：271,700円

素材：コットン 100%

爽やかなブルーのジャカード・ストライプが際立つ、フレッシュなコットンポプリンで仕立てたショートスリーブシャツ。前面に配した「L.V.M.」シグネチャーのプリントがグラフィカルなアクセントを添え、背面のパイピングポケットが実用的なひねりを加えています。さりげない「Louis Vuitton Paris」の刺繍が、背面の裾にスマートなアクセントをプラス。

製品名：ショートスリーブシャツ

価格：233,200円

素材：コットン 100%

毎日の装いを完成させる、タイムレスなワードローブの定番カーゴパンツ。クラシカルなベージュで仕上げた質感のある織りが特徴のオーガニックコットンで仕立てられ、伸縮性のある背面ウエストが快適な着心地を実現します。2026春夏コレクションに登場した、左脚に施されたホワイトの LV アルファベットのシグネチャー刺繍が、存在感のあるアクセントを添えています。

製品名：エンブロイダリーコットン カーゴパンツ

価格：233,200円

素材：コットン 100%

ルイ・ヴィトンが映画『The Darjeeling Limited(ダージリン急行)』のために制作したモチーフが美しい、グラフィカルなデニムスケートパンツ。ヤシの木や動物の鮮やかな刺繍が全面に施された、2026春夏ファッションショーのアイコニックなアイテムです。シグネチャーディテールとして、右バックポケットを彩る「L.V.M.」の刺繍とミニ・ダミエ パターン入りのヌバック製ジャクロンパッチを配しました。揃いのシャツと合わせればトータルルックが完成します。

製品名：LV × ザ・ダージリン リミテッド エンブロイダリー デニム スケートパンツ

価格：561,000円

素材：コットン 100%

