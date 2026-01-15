¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¾¦ÃÌ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò
¤³¤ÎÅÙ¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ò¤í¤·¤Þ»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¾¦ÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü»þ¢£³«ºÅ¾ì½ê
¹Åç¸©¾ðÊó¥×¥é¥¶ 2³¬¸¦½¤¼¼¡Ê¹Åç»ÔÃæ¶èÀéÅÄÄ®3-7-47¡Ë
¢£³«ºÅ·Á¼°
»öÁ°Í½Ìó·¿¸ÄÊÌ¾¦ÃÌ²ñ¡ÊÂÐÌÌ·Á¼°¡Ë
¢¨¡ÖÇä¤ê¼ê¡×µÚ¤Ó¡ÖÇã¤¤¼ê¡×ÁÐÊý¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤¿¾¦ÃÌ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò»öÁ°¤ËºîÀ®¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¾¦ÃÌ¤ÈÀ®ÌóÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÅª
SA¡¦PA¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¤Î°ïÉÊ¤òÈ¯·¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÃÏ¸µ¹Åç¸©¤Î¥áー¥«ー¤äÀ¸»º¼Ô¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤è¤êÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¦ºÅ
À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Ãæ¹ñ»Ù¼Ò
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ò¤í¤·¤Þ»º¶È¿¶¶½µ¡¹½
Çä¤ê¼ê¡§¹Åç¸©Æâ¤Î¥áー¥«ー¤äÀ¸»º¼Ô 67¼Ò¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÅÚ»ºÉÊ¡§²Û»Ò¡¢¿å»ºÉÊ¡¢ÃÜ»ºÉÊ¡¢ÇÀ»ºÉÊ¡¢ÌÍÎà¡¢Ä´Ì£ÎÁÎà¡¢»¨²ßÎà¡¡Åù
ÆüÍÑÉÊÅù¡§ÊÛÅö¡¢¥Ñ¥óÎà¡¢¥Ç¥¶ー¥È¡¢°ûÎÁÎà¡¢ÆüÍÑ»¨²ßÎà¡¡Åù