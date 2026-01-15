【初心者向け】コーディングの知識がなくてもLPを作成できる！2/2（月）よりStudio入門関連セミナーのアーカイブ映像を一挙配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月2日（月）より、2025年に開催したStudio入門に関する3つのセミナーのアーカイブ録画配信を行います。なお、本セミナーはWebデザイン初心者の方を対象としています。

▼【アーカイブ録画配信】デモンストレーションを見ながら学ぶ ノーコードで簡単サイト制作【Studio入門】

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170487/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170487/?rls)

※締切：2026年2月2日（月）13：10





デジタル領域の革新スピードは年々勢いを増しています。そんな中、Web業界で注目されているのが、完全ノーコードでWebサイトの制作ができるデザインツール「Studio」。コーディングの知識がなくても見栄えの良いサイト作りが可能なことからWebサイトの制作現場でも活用されています。また、日本発のサービスであるため日本語にも完全対応。直感的な操作性の高さやデザイン性の高さで徐々に認知を広げています。C&R社では2025年、Studio入門に関するセミナーを開催してきました。今回はその中から3つのセミナーのアーカイブ録画配信を行います。■2月2日（月）12：00～【アーカイブ録画配信】デモンストレーションを見ながら学ぶ ノーコードで簡単サイト制作【Studio入門】（2025年6月27日〔金〕開催分）＜セミナーの内容＞・Studioとは何か-主な機能と特徴の紹介とStudioを使うメリットについて・基本機能のデモンストレーション-プロジェクトの作成方法や基本的なデザインツールの使い方、テンプレートの利用方法など■2月16日（月）12：00～【アーカイブ録画配信】デモンストレーションを見ながら学ぶ ノーコードでLP制作に挑戦【Studio入門】（※2025年10月10日〔金〕開催分）＜セミナーの内容＞・LP制作を通じた基本的な使い方■2月16日（月）19：00～【アーカイブ録画配信】ゼロから一緒に！ノーコードでLPを作ってみよう Studioハンズオン講座（※2025年12月19日〔金〕開催分）＜セミナーの内容＞・LP（ランディングページ）とは？効果的な構成のポイント・Studioの基本操作をおさらい・実際にLPを作ってみよう！テンプレート活用とデザイン調整・公開までのステップと注意点※事前準備として、Studioにログインした状態でご視聴ください（無料のアカウントでOK）※アーカイブ録画配信のため、ご質問には対応していません

■日時

（1）2月2日（月）12：00～13：10

（2）2月16日（月）12：00～13：10

（3）2月16日（月）19：00～20：10



■場所

オンライン



■登壇者

もち 氏

AI系BtoB SaaSのスタートアップ株式会社xenodata lab. CDO（Chief Design Officer）

株式会社Fluxion代表

専門学校でグラフィックデザインを学んだのち、複数のスタートアップでプロダクトのUIデザインを経験し、現在はUI・UXデザインを中心に社内の全クリエイティブを担当。IT業界でのデザイナー歴は10年以上。本業以外ではStudio公式パートナーとしてWeb制作も行う。オンラインスクール事業やＸの発信などデザインを教える活動も積極的に行っている。

Xアカウント：@mochitaro_de（https://x.com/mochitaro_de）

著書：はじめてでも迷わないFigmaのきほん やさしく学べるWebサイト・バナーデザイン入門（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1122101143）



■受講料

無料



■対象

・Studioを使ったことがない方

・LP制作に興味がある初心者の方

・Webデザインに興味があるけれど何から始めれば良いかわからない方

・コーディングなしでLPを作ってみたい方



■定員

各回60名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「Studio入門」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



