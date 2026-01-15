ファンが推し活をしながらお金を稼ぐ！？世が世なら!!!歩く広告バイト企画第2弾！『推しを布教する歩くバイト!?』
真面目型おふざけ集団、世が世なら!!!が、ファンに向けて新たな参加型企画「推しを布教できるアルバイト」を広告メディア「歩く広告！アドマン」を通して募集開始。
お仕事内容は、2026年2月27日(金)にLINE CUBE SHIBUYAで開催されるワンマンライブ『世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。』の広告が映し出された大型モニターを背負い、渋谷の街を歩いてifif(ファンの名称)推しを布教するというもの。
“推し活をしながらお金を稼げる”というユニークなコンセプトで、ファン自身がプロモーションの一員となりアーティストを盛り上げる企画となっている。
先日実施された第1弾企画「世が世なら!!! 渋谷で“歩くバイト”するってよ🚶」では、メンバー本人が“アドマン”として渋谷の街を練り歩き、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
今回は時給1,250円でファン自身が“歩く広告”になるという斬新な発想だ。
世が世なら!!!は、これまで早朝にライブをやる「朝活ライブ」*¹、真夜中にライブをする「真夜中ライブ」*²などさまざまな企画を精力的に行ってきた。
*¹朝活ライブ
*²真夜中ライブ
*³12時間耐久ライブ
いつでも、真夜中でも、早朝でも12時間耐久ライブにも駆けつけてくれる*³ファンの存在が、
世が世なら!!の活動の原動力。ライブに来れば撮影タイムで『推しカメラ』を撮影してはSNSに投稿して拡散をしてくれる。そんな応援してくれるファンに、全力で感謝を返せる一石二鳥の企画はないのだろうか-そんな思いから生まれたのが、
「推し活を布教しながらお金を稼げるアルバイト」という新しい形のファン参加型プロジェクト。
応募は近日、世が世なら!!!公式Xよりお知らせ予定。
参加者には当日、歩くバイト宣伝Tシャツが配布され、渋谷の街を歩きながら“推し”である世が世なら!!!を宣伝。その活動に対して、時給制の報酬が支払われる仕組みとなっている。
当日は、アルバイト中のファンを応援しに世が世なら!!!が労いに来るといった噂も…。
ライブやグッズにお金をかけて応援してくれるファンの皆さんへ、今度は推し活をしながら報酬がもらえるという、まったく新しい形のアルバイトを通じて、
ファンの熱量を形にし、世が世なら!!!とifif（ファン名称）の絆をさらに深める場になると信じて。
なお、世が世なら!!!は本日1月15日(木)よりタワーレコード渋谷店・梅田NU茶屋町店にて44日間、4444枚限定で破格の「44円CD」を発売開始。「44円CD」には新曲「うつつ」が収録されている。
■イベント概要
■イベント
急募!!!世が世ファンへ アルバイト大募集
『推しを布教する歩くバイト!? - ifif大集合!!! みんなで渋谷を歩くバイト - 』
■開催日時
2026年2月7日（土）
（※雨天の場合は翌日2月8日（日）にスライド開催）
1部：16:00～／2部：17:30～／3部：19:00～／4部：20:30～（全4部制）
※各部約1時間を予定しています。
※各部定員約50名限定のため、抽選で当選された方にのみ追って詳細をご連絡いたします。
■場所
渋谷駅周辺
※現場管理スタッフの指示に従ってご移動ください。
■時給
1,250円（当日・日払い）
※中学生以下の場合は、ご参加はいただけますが謝礼を御渡しすることが出来かねますので、あらかじめご了承ください。
■仕事内容
宣伝Tシャツを着用のうえ、交代制で下記いずれかの活動を行っていただきます。
1. モニターを背負い、渋谷の街を歩く“歩く広告”として「世が世なら!!!」をPR
2.歩くバイト宣伝Tシャツを着て、渋谷の街を歩き「世が世なら!!!」をPR
※今回のアルバイトでは、モニターを背負わず宣伝Tシャツのみで歩くターンもございます。
モニターあり・なし時間制での交代を予定しています。
★モニターを背負っている参加者と一緒に歩き、ififの様子をSNSにて拡散してね！
★モニター担ぐ方もぜひ「#世が世なら歩くバイト」でSNS投稿して下さい！
■参加特典
参加者全員に、本施策限定の「世が世なら!!! 歩くバイト宣伝Tシャツ」プレゼント！
当日はもしかしたら世が世なら!!!が労いにくるとか...？
■応募方法
応募方法の詳細は、世が世なら!!!公式Xにて近日お知らせいたします。
ご案内を今しばらくお待ちください。
【注意事項】
※当日の詳細（集合場所・持ち物等）は、当選者へ個別にご案内いたします。
※イベントの模様は公式SNSおよびメディア等で使用される場合がございます。
※天候・交通状況などにより、内容が変更または中止となる場合がございます。
※背負っていただくモニターは1台につき1名の「世が世なら!!!」メンバーの映像が流れますが、ご希望のメンバーをお選びいただくことはできません。
あらかじめご了承ください。
※宣伝TシャツはXLサイズのワンサイズのみとなります。
※当日は気温の低下が予想されますので、防寒対策をしたうえで、宣伝Tシャツを自身の洋服の上からご着用ください。
※バイト中、バッグ等の荷物や上着は控室に置いていただきます。紛失等の責任は負いかねますので、貴重品は各自で管理し、荷物は最小限でお越しください。
■リリース情報
世が世なら!!! 「44円CD」
(タワーレコード渋谷店・梅田NU茶屋町店限定)
発売日：2026年1月15日(木)～2026年2月27日(金)
発売場所：東京・タワーレコード渋谷店 / 大阪・タワーレコード梅田NU茶屋町店
収録曲：「うつつ」
1日店長企画実施日：2026年2月1日(日)
HP▶▷ https://yogayo.jp/?p=5332
■リリース情報
配信日：2026年2月27日(金)
世が世なら!!!配信SG 「うつつ」
レーベル：TSUBASA RECORDS
品番：YYGD-0166
配信URL： https://sndo.ffm.to/9jda5e4
■ライブ情報
「世が世なら!!! 心底 下剋上、はじめました。 in LINE CUBE SHIBUYA」
日程：2026年2月27日(金)
開場 / 開演：17時30分 / 18時30分
会場：LINE CUBE SHIBUYA (東京)
https://linecubeshibuya.com/
■プレミアム指定席（FC会員限定）\11,000 ※前方エリア・限定グッズ3点程度付き
■指定席 \6,800
主 催：DISK GARAGE
企 画：つばさレコーズ
制 作：ハンズオン・エンタテインメント
受付URL
ローチケ：https://l-tike.com/yogayo/
イープラス：https://eplus.jp/yogayo/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/yogayo-k/
■プロフィール
世が世なら!!! ※読み：ヨガヨナラ!!!
つばさ男子プロダクション設立と共に誕生した新ボーイズグループ。
グループ名の由来は『弱者からの逆襲、世の中をひっくり返す！』という意味を込めて付けられた。2021年10月1日から12月31日までの3ヶ月間をプレ始動期間としている。
『真面目型おふざけ集団』をコンセプトに掲げ、メンバーは橋爪優真・笠松正斗・大谷篤行・内藤五胤・添田陵輔・中山 清太郎の6人で構成。2021年10月1日から3ヶ月間のプレ始動を経て、2022年8月31日にDebut Single「鼓動のFighters」でCDデビューを果たす。
[HP] https://yogayo.jp/(https://yogayo.jp/)
[Twitter] @yogayo_official(https://x.com/yogayo_official?s=20)
[Instagram] @yogayo_official(https://www.instagram.com/yogayo_official/)
[Tiktok] @yogayo_official(https://www.tiktok.com/@yogayo_official)
[LINE BLOG] https://lineblog.me/yogayo_info/
■歩く広告！アドマン概要
ウェブ広告、SNSが活発化する昨今で新しく登場したマス向け広告サービス『歩く広告！アドマン』
株式会社AGESが提供する「アドマン」は、32インチの大型サイネージを背負ったスタッフが、指定されたエリアを歩行することで宣伝を行う、他に類を見ない新しい形のマス向け広告サービスです。
