【正直に言います、冬のグランピングは寒いです。】だから宿泊費を「30％OFF」に。ウッドデザインパーク岡崎、冬のアウトドア体験の心理的ハードルを壊す『直前割』を開始。

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県岡崎市）が運営する「ウッドデザインパーク岡崎」は、2026年1月より、宿泊予約日から1週間以内の宿泊を対象に、定価から30％OFFとする『直前割』を開始いたします。

「冬のキャンプは寒そうで、どうしても勇気がいる」という不安に、私たちは正面から向き合いたいと考えました。寒さがあるからこそ焚き火の温かさが心に染み、澄んだ空気が最高の星空を見せてくれる。そんな冬にしか味わえない贅沢を『食わず嫌い』してほしくないという想いから、あえての『正直な宣言』とともに、一歩踏み出しやすい特別価格をご用意しました。

■「冬のキャンプは、修行じゃない。」

冬のグランピング。それは空気も澄んで、星空も焚き火も一年で一番美しい季節です。

しかし、多くの方にとって「冬のアウトドア」は「寒くて過酷な修行」というイメージが強いのも事実。



「この最高の体験を、寒さへの不安だけで諦めてほしくない。」



そんなお節介なほどの想いから、ウッドデザインパーク岡崎はあえての『正直な宣言』とともに、驚きの「直前30％OFF」に踏み切りました。

■なぜ、30％も安くするのか？

年に数回、うっすらと雪が積もります。

「安すぎるのには、何か裏があるのでは？」と思うかもしれません。

正直に申し上げます。冬はオフシーズンで、お客様が少ない時期です。

しかし、サービスの質を落とすわけではありません。

私たちは、多額の広告費をかけて「冬も快適です」と着飾るよりも、その予算を直接お客様に還元し、宿泊代を安くすることで「最初の一歩」を応援したいと考えました。

これは、冬の本当の魅力を知っていただくための、私たちの「挑戦」です。

■浮いた予算で「最高のお肉」と「最高の焚き火」を。

商品そのものではなく、お客様が得られるメリット（ベネフィット）を大切にしました。

宿泊費を30％OFFにする代わりに、お客様へ提案があります。

【最高のお肉】

安くなった数千円～数万円をぜひ「贅沢な食事」に充ててください。

A5ランクのランプステーキや伊勢海老、ロブスターなど豪華な食材も準備しております。

【最高の焚き火】

浮いたお金で専用の焚き火台を借りて沢山の薪を使ってゆっくりと過ごしてください。

普段は過ごすことの出来ない「何もしない時間」という最高の過ごし方がそこにはあります。

「寒さを我慢する」のではなく、「寒さがあるからこそ、温かい食事と焚き火を豪華に楽しむ」。

そんな贅沢な冬の過ごし方を、私たちがプロデュースします。

■思い立ったが吉日。1週間以内の「直前予約」がターゲット。

炎のゆらゆらとした動き、パチパチと心を落ち着かせる音で、心地良い時間を過ごすことができます。

「今週末、急に予定が空いたな」

「明日の天気が良さそうだから、山へ行こうか」

そんな突発的な「行きたい！」という気持ちに応えるため、予約日から1週間以内の宿泊に限定して30％OFFを適用します。

準備は何もいりません。手ぶらで、直前でも、圧倒的にお得に。

冬のアウトドアへの「心の壁」を壊す準備は整いました

■『直前割』キャンペーン概要

内容： 宿泊予約日から「1週間以内」の宿泊を対象に30％OFF

期間： 2026年1月15日~1月31日

予約サイト：https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/1205333

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322 (受付：9:00~18:00)

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/

