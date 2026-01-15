【飼い主300人に調査】ドッグフードの「ステマ」に疲弊…●割が抱える情報収集の悩みと、見え始めた「解決の糸口」

株式会社エイト

株式会社エイト（本社：東京都港区南青山）が運営するドッグフードの神様（https://dogfood8.xsrv.jp/(https://dogfood8.xsrv.jp/)）は、全国の犬の飼い主さん300名を対象とした「ドッグフードの情報収集」に関するアンケートを実施しました。

ドッグフードの情報収集に関するアンケートまとめ

気になる層は7割。ドッグフード選び、主流は「ゆるい情報収集」

- 約7割が新しいドッグフード情報に興味を持っている。ゆるくアンテナを張り巡らせるスタイルが主流。- 信頼の決め手1位は「獣医師や専門家の解説」で32%。確かな知識を持つプロの言葉が最大の安心材料に。- 約7割が情報収集に悩みあり。「分かりにくさ」や「ステマ懸念」といった情報の“質”が大きな壁となっている。- 綺麗な広告より「リアルな声」が重要。デメリットや個体差に寄り添った本音が、信頼のカギを握る。

■ 現在、新しいドッグフードへの切り替えや、情報の収集に興味はありますか？

良いものがあれば知りたい（今のフードでも良いが、より良い選択肢にも興味がある）：46％【139人】

積極的に探している（今のフードに悩みがある、もっと良いものを探したい）：22％【65人】

あまり興味はない（今のフードに満足しているが、一応情報は目に入る）：19％【56人】

全く興味はない（今のフードを変えるつもりは一切ない）：13％【40人】

「良いものがあれば」という回答が最多の46％。積極的な層と合わせると、約7割が新しいドッグフードの情報に対して「受け入れる姿勢」を持っていることが判明しました。

一方で、全く興味がないと答えた人はわずか1割強にとどまります。

現状のフードを使いつつも、常により良い選択肢を探る「ゆるい情報収集」が、飼い主さんのスタンダードになりつつあるようです。

続けて、この受け入れる姿勢を持っている層（68％）を対象に、さらに詳しく動向を調査しました。

情報源は「プロ・口コミ・公式」。ドッグフード選びの3本柱

■ ドッグフードの情報を探すとき、特によくチェックするものはどれですか？（最大3つまで選択可）

動物病院の先生・ドッグトレーナーなど専門家の意見：77件

Amazon・楽天・Yahoo!ショッピング（売れ筋やレビュー）：64件

メーカーの公式サイト：60件

YouTube（比較・検証動画、専門家の解説）：58件

個人のブログ・ドッグフード比較サイト（Google検索など）：58件

Instagram（投稿、ストーリーズ、ハッシュタグ検索：50件

家族・知人からの口コミ：49件

X（旧Twitter）・Threads（飼い主さんのリアルな呟き）：33件

雑誌：1件

※最大3つまで選択可能な複数回答

トップは「獣医師やトレーナーなど専門家の声（77件）」となり、通販サイトや公式サイトがこれに続きました。

健康への影響が大きい分、まずはプロの言葉を信頼し、その上でレビューやSNSなどの「リアルな情報」で裏付けを取る流れが主流です。

また、最近は動画や写真などで、粒の大きさ・食いつきの様子を確認することも容易になってきました。

確かな知識と、動画などによる視覚的なチェック。この両輪で、愛犬に合うかをじっくり見極める慎重な姿勢が浮き彫りになっています。

3人に1人が重視！迷えるフード選び、一番の頼りは「専門家の解説」

■ いろいろな情報がある中で、一番「これは信頼できる！」と感じる決め手は何ですか？

獣医師や専門家など、知識のある人の解説だから：32％ (62人)

良い点だけでなく、悪い点も正直に書かれていて裏表がないから：17％ (33人)

うちの子と同じ犬種・年齢・悩みを持つ飼い主さんの体験談だから：17％ (32人)

動画や写真で、実際に食べている様子や変化がわかるから：15％ (28人)

リアルな口コミがたくさんあり、多くの飼い主さんに支持されているから：12％ (24人)

原材料の産地や成分のこだわりが、詳しく解説されているから：5％ (10人)

難しい理屈抜きに、短時間でパッと良さが理解できるから：2％ (4人)

最終的な決め手を一つだけ選んでもらったところ、最も多かったのは「専門家の解説（32％）」でした。

また、確かな知識へのニーズが高い一方、次点には「デメリットの開示」や「愛犬に合った体験談」が挙がっています。

綺麗に整えられた広告のアピール文よりも、マイナス面を含めた「正直な情報」が好まれる傾向にあり、情報の「信頼性」と「納得感」を冷静に天秤にかける飼い主さんの姿が浮き彫りになりました。

7割が情報の迷子に。フード選びを惑わす「分かりにくさ」と「ステマ」の壁

多くの飼い主さんが直面する「選びにくさ」。その背景にあるリアルな迷いを、調査データから分析しました。

69％が苦戦。ドッグフード選び、飼い主を悩ます「情報の壁」

■ ドッグフードの情報を探している最中に、「困ったこと」や「不満に感じたこと」はありますか？

ある：69％ (132件)

特にない：31％ (59件)

約7割が、ドッグフードの情報選びに「難しさ」を感じている実態が明らかになりました。

健康を願うからこそ、簡単には決められない。そんな飼い主さんの葛藤が見て取れます。

具体的に何がネックになっているのか。寄せられた本音を分類し、その背景を紐解きました。

フード情報を探しているときの困りごとTOP5

■ フード情報を探しているときの困りごとTOP5

【1位】情報の分かりにくさ・専門性：43件

【2位】情報の信憑性（ステマ疑念）：40件

【3位】情報の偏り（良いことばかり・悪い情報不足）：23件

【4位】食いつき・嗜好性への不安：23件

【5位】本当に安全性が高いのか（成分や健康面）：22件

【6位以下の回答】商品が多すぎて選ぶのが難しい(21件) / 愛犬との相性・個体差(21件) / 価格・入手性(17件) / 粒・においなど物理的詳細の不明(7件) / 口コミの賛否が分かれて判断困難(1件) / 外国産・海外製への懸念(1件)

※自由回答を分類（複数該当あり）

悩みの中心は、「情報の分かりにくさ（43件）」と「ステマへの警戒感（40件）」でした。

専門的すぎると理解できず、逆に分かりやすい口コミはステマ広告に見えてしまう…。「難しさ」と「怪しさ」の板挟みになり、信じるべき情報を見失っている実態が浮き彫りになっています。

また、実際に試すまで分からない「うちのコとの相性」への不安も、選択のハードルを上げているようです。

「何が正解？」ドッグフード情報収集のリアルな悩み

こちらでは、アンケートに寄せられた飼い主さんの切実な悩みを、厳選してお伝えしていきます。

情報の信憑性・ステマ疑念

「褒めすぎ」の口コミは警戒される傾向にあります。きれいな広告より、マイナス面も含めた「飾らない声」の方が信頼できると、多くの飼い主さんが感じているようです。

うちの子に合うか・個体差の悩み

ワンちゃんにも個体差があるので、「レビューは良くても、うちのコに合うか分からない」という不安は尽きません。

一般的な意見よりも、個別の事情に寄り添った情報を求める傾向が強く見られました。

情報の分かりにくさ・判断の難しさ

専門用語や英語表記のパッケージなど、ややこしい情報に戸惑う声も後を絶ちません。

さらに膨大な種類を前に「違い」が分からず、選ぶこと自体に疲れてしまうケースも。

熱心に調べるほど情報に溺れて動けなくなる、切実な「迷子」の実態が浮き彫りになりました。

食いつき・物理的なハードル

いくら良さそうなドッグフードでも、愛犬が食べてくれないと意味がありません。

特にお試しサイズがない場合、購入には勇気が要ります。成分の良さ以上に、失敗してお金が無駄になるリスクが、飼い主さんの決断を鈍らせる大きな要因となっています。

多様な意見・その他の悩み

その他にも、さまざまなお悩みが寄せられました。

「評価はあくまで人間目線」。言葉を持たない愛犬の「本音」が分からないもどかしさも、課題として挙がっています。

加えて、アレルギーや持病といった個別の事情も切実です。一般的な口コミでは解決できない「うちのコだけの正解」を、真剣に探し求める飼い主さんの姿が想像できます。

■ アンケート概要

【アンケート名】

・第1回：ドッグフード情報の興味に関するアンケート

・第2回：ドッグフードの情報源について

【調査実施日】

・第1回：2025年12月17日

・第2回：2025年12月22日～2026年1月4日

【回答者数】

・第1回：犬の飼い主さん300名に対し、「新しいフードへの切り替えや、情報の収集に興味があるかどうか」を調査。

・第2回：第1回アンケートで「積極的に探している」もしくは「良いものがあれば知りたい」と回答した204名を対象に、ドッグフードの情報源について調査。（有効回答数：193名）

【調査方法】インターネット調査

■ 回答者の年齢や性別

男性：200名】

20代：6名

30代：38名

40代：72名

50代：58名

60代以上：26名

【女性：100名】

20代：4名

30代：40名

40代：38名

50代：15名

60代以上：3名

■会社概要

株式会社エイト

所在地：東京都港区南青山2-2 5F

会社HP：https://eight-incorporated.com/

