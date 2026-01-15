Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演 開催報告
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、1月15日(木)にグランキューブ大阪 メインホールにて開催いたしました、
Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演についてご報告いたします。
2026年1月15日(木)、グランキューブ大阪 メインホールにて、Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。
Ave Mujicaの単独公演として約5か月ぶりとなった東京公演に続く2都市目での公演となる本公演は、会場チケットが先月開催の東京公演とともに早々に完売。東京公演での熱気が冷めやらぬまま、大阪公演も開演前から期待感に包まれました。
公演本編では東京公演でライブ初披露となった「碧い瞳の中に」「Sophie」をはじめ、全17曲を演奏。
また、東京公演で披露された「Angles」に代わり、「神さま、バカ」が披露され、本公演は大きな盛り上がりの中、幕を閉じました。
今年4月からは全国4都市を巡るAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」が開催されます。
さらに2月には大阪で開催されるトークイベント、さらには3月にはKアリーナ横浜でのMyGO!!!!!とのツーマンライブが予定されています。2026年も多くの活動を控えるAve Mujicaに、今後ともご注目ください。
＜公演概要＞
◆公演名：Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演
◆日程 ：2026年1月15日(木) 開場17:30／開演18:30
◆会場 ：グランキューブ大阪 メインホール
◆出演 ：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）
◆公演詳細：https://bang-dream.com/avemujica_6th_osaka
◆セットリスト
M1 Choir ‘S’ Choir
M2 顔
M3 ふたつの月 ～Deep Into The Forest～
M4 黒のバースデイ
M5 Symbol IV : Earth
M6 Mas?uerade Rhapsody Re?uest
M7 Imprisoned XII
M8 碧い瞳の中に
M9 八芒星ダンス
M10 天球(そら)のMúsica
M11 神さま、バカ
M12 Symbol II : Air
M13 DIVINE
M14 ‘S/’ The Way
M15 KiLLKiSS
M16 Sophie
M17 Symbol I : △
■セトリプレイリスト公開中
音楽配信サービスにてAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演のライブセットリストをプレイリストにて配信中です。
ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。
https://bmu.lnk.to/avemujica_6th_osakapr
■Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 チケット最速先行抽選申込受付中
2026年4月より、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」を全国4都市5会場にて開催します。現在、チケット最速先行抽選申込が受付中です。
＜公演概要＞
◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」
◆日程・会場：2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka
2026年4月26日(日) Zepp Namba
2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya
2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)
-FINAL-
2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE
＜チケット最速先行＞
◆受付期間：～2026年1月18日(日) 23:59
※Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_livetour
■Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」 大阪公演 チケット発売中
2月21日(土)に松下IMPホールにて、Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」大阪公演を開催します。現在、チケットが発売中です。
＜公演概要＞
◆公演名：Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」大阪公演
◆日程・会場：
日程：2026年2月21日(土)
1部 開場12:45／開演13:30（予定）
2部 開場16:45／開演17:30（予定）
会場：松下IMPホール
＜チケット一般発売＞
◆受付URL：https://eplus.jp/avemujica_talkevent2026/
※先着順・無くなり次第終了
詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_talkevent_2026
■MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」 チケットプレイガイド先行受付中
2026年3月1日(日)にKアリーナ横浜にて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブを開催します。本日23:59までチケットプレイガイド先行が受付中です。
＜公演概要＞
◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」
◆日程：2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00（予定）
◆会場：Kアリーナ横浜
◆出演：MyGO!!!!!, Ave Mujica
オープニングアクト（※17:00～予定）
・millsage
Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有
・一家Dumb Rock!
Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい
Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花
＜チケットプレイガイド先行＞
◆受付期間：～2026年1月15日(木) 23:59
◆受付URL：https://eplus.jp/mygo-avemujica2026/
■Stationheadリスニングパーティ開催決定
2026年1月15日(木) Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演の開催を記念して、Stationheadリスニングパーティの開催が決定しました。
ライブのセットリストを皆さんと一緒に聴きながら、リアルタイムでチャットに参加することができます。
是非ご参加ください。
＜開催スケジュール＞
2026年1月23日(金) 21:00～
詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2279
■「Sophie / 'S/' The Way -ver.D-」が会場限定リリース
Ave MujicaのサウンドプロデューサーDiggy-MO'本人による仮歌mixのオリジナルバージョンが、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」の会場限定でリリースされます。
＜商品概要＞
商品名：「Sophie / 'S/' The Way -ver.D-」
価格 ：1,650円(税込)
※Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」が開催される5会場限定での販売となります。
Ave MujicaのサウンドプロデューサーDiggy-MO'本人による仮歌mixのオリジナルバージョンが、特別限定生産でリリース！
Diggy-MO'の歌唱バージョンが堪能できるスペシャルエディションが、この度Ave Mujicaのツアー会場で限定販売！
詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-11040/
■Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」好評発売中
Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」が現在発売中です。数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年7月に開催されたAve Mujica 5th LIVE「Nova Historia」DAY1/DAY2の映像が収録されています。
また、初回生産分には、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」にご応募いただける申込券が封入されています。
＜商品概要＞
Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」
発売日：2025年12月10日(水)
価格：数量限定生産特装盤：17,050円(税込)
Blu-ray付生産限定盤：11,000円(税込)
通常盤：1,650円(税込)
＜初回生産分限定封入特典＞
・2026年開催予定 Ave Mujica LIVE TOUR 最速先行抽選申込券
・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)
・カードファイト!! ヴァンガード PRカード1枚(全1種)
詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4125
■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。
2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。
