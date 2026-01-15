Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演 開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、1月15日(木)にグランキューブ大阪 メインホールにて開催いたしました、

Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演についてご報告いたします。

2026年1月15日(木)、グランキューブ大阪 メインホールにて、Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。

Ave Mujicaの単独公演として約5か月ぶりとなった東京公演に続く2都市目での公演となる本公演は、会場チケットが先月開催の東京公演とともに早々に完売。東京公演での熱気が冷めやらぬまま、大阪公演も開演前から期待感に包まれました。

公演本編では東京公演でライブ初披露となった「碧い瞳の中に」「Sophie」をはじめ、全17曲を演奏。

また、東京公演で披露された「Angles」に代わり、「神さま、バカ」が披露され、本公演は大きな盛り上がりの中、幕を閉じました。

今年4月からは全国4都市を巡るAve Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」が開催されます。

さらに2月には大阪で開催されるトークイベント、さらには3月にはKアリーナ横浜でのMyGO!!!!!とのツーマンライブが予定されています。2026年も多くの活動を控えるAve Mujicaに、今後ともご注目ください。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演

◆日程 ：2026年1月15日(木) 開場17:30／開演18:30

◆会場 ：グランキューブ大阪 メインホール

◆出演 ：Ave Mujica（佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音）

◆公演詳細：https://bang-dream.com/avemujica_6th_osaka

◆セットリスト

M1 Choir ‘S’ Choir

M2 顔

M3 ふたつの月 ～Deep Into The Forest～

M4 黒のバースデイ

M5 Symbol IV : Earth

M6 Mas?uerade Rhapsody Re?uest

M7 Imprisoned XII

M8 碧い瞳の中に

M9 八芒星ダンス

M10 天球(そら)のMúsica

M11 神さま、バカ

M12 Symbol II : Air

M13 DIVINE

M14 ‘S/’ The Way

M15 KiLLKiSS

M16 Sophie

M17 Symbol I : △

■セトリプレイリスト公開中

音楽配信サービスにてAve Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演のライブセットリストをプレイリストにて配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://bmu.lnk.to/avemujica_6th_osakapr

■Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」 チケット最速先行抽選申込受付中

2026年4月より、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」を全国4都市5会場にて開催します。現在、チケット最速先行抽選申込が受付中です。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」

◆日程・会場：2026年4月17日(金) Zepp Fukuoka

2026年4月26日(日) Zepp Namba

2026年5月 1 日(金) Zepp Nagoya

2026年5月 4 日(月・祝) Zepp Haneda (TOKYO)

-FINAL-

2026年6月19日(金)・20日(土) SGC HALL ARIAKE

＜チケット最速先行＞

◆受付期間：～2026年1月18日(日) 23:59

※Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_livetour

■Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」 大阪公演 チケット発売中

2月21日(土)に松下IMPホールにて、Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」大阪公演を開催します。現在、チケットが発売中です。

＜公演概要＞

◆公演名：Ave Mujica トークイベント「UNMASQUERADE」大阪公演

◆日程・会場：

日程：2026年2月21日(土)

1部 開場12:45／開演13:30（予定）

2部 開場16:45／開演17:30（予定）

会場：松下IMPホール

＜チケット一般発売＞

◆受付URL：https://eplus.jp/avemujica_talkevent2026/

※先着順・無くなり次第終了

詳細はこちら：https://bang-dream.com/events/avemujica_talkevent_2026

■MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」 チケットプレイガイド先行受付中

2026年3月1日(日)にKアリーナ横浜にて、MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブを開催します。本日23:59までチケットプレイガイド先行が受付中です。

＜公演概要＞

◆公演名：MyGO!!!!!×Ave Mujica ツーマンライブ「“moment / memory”」

◆日程：2026年3月1日(日) 開場15:30／開演17:00（予定）

◆会場：Kアリーナ横浜

◆出演：MyGO!!!!!, Ave Mujica

オープニングアクト（※17:00～予定）

・millsage

Key.＆Vo. 汐見蛍役 薬師寺李有

・一家Dumb Rock!

Gt.＆Vo. 須賀蕾叶役 橘めい

Gt.＆Vo. 馬橋心玖役 涼泉桜花

＜チケットプレイガイド先行＞

◆受付期間：～2026年1月15日(木) 23:59

◆受付URL：https://eplus.jp/mygo-avemujica2026/

■Stationheadリスニングパーティ開催決定

2026年1月15日(木) Ave Mujica 6th LIVE「Ulterius Procedere」大阪公演の開催を記念して、Stationheadリスニングパーティの開催が決定しました。

ライブのセットリストを皆さんと一緒に聴きながら、リアルタイムでチャットに参加することができます。

是非ご参加ください。

＜開催スケジュール＞

2026年1月23日(金) 21:00～

詳細はこちら：https://bang-dream.com/news/2279

■「Sophie / 'S/' The Way -ver.D-」が会場限定リリース

Ave MujicaのサウンドプロデューサーDiggy-MO'本人による仮歌mixのオリジナルバージョンが、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」の会場限定でリリースされます。

＜商品概要＞

商品名：「Sophie / 'S/' The Way -ver.D-」

価格 ：1,650円(税込)

※Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」が開催される5会場限定での販売となります。

Ave MujicaのサウンドプロデューサーDiggy-MO'本人による仮歌mixのオリジナルバージョンが、特別限定生産でリリース！

Diggy-MO'の歌唱バージョンが堪能できるスペシャルエディションが、この度Ave Mujicaのツアー会場で限定販売！

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/musics/brmm-11040/

■Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」好評発売中

Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」が現在発売中です。数量限定生産特装盤・Blu-ray付生産限定盤には、昨年7月に開催されたAve Mujica 5th LIVE「Nova Historia」DAY1/DAY2の映像が収録されています。

また、初回生産分には、Ave Mujica LIVE TOUR 2026「Exitus」にご応募いただける申込券が封入されています。

＜商品概要＞

Ave Mujica 3rd Single「‘S/’ The Way / Sophie」

発売日：2025年12月10日(水)

価格：数量限定生産特装盤：17,050円(税込)

Blu-ray付生産限定盤：11,000円(税込)

通常盤：1,650円(税込)

＜初回生産分限定封入特典＞

・2026年開催予定 Ave Mujica LIVE TOUR 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)

・カードファイト!! ヴァンガード PRカード1枚(全1種)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4125

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

