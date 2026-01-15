映画レーベル「NOTHING NEW」による実写長編第１作『チルド』第76回ベルリン国際映画祭フォーラム部門に選出

株式会社NOTHING NEW

映画レーベル「NOTHING NEW」による実写長編映画第1作となる『チルド』が、第76回ベルリン国際映画祭フォーラム部門に正式出品されました。

NOTHNG NEWは2022年の設立以来、短編映画を中心に国内外の映画祭へ作品を送り出してきました。本作『チルド』は、そうした活動の延長線上で制作された、レーベルとして初の実写長編作品です。

本作はコンビニを舞台としたホラー作品で、主演には『寄生獣』や『爆弾』など数々の話題作に出演し、高い演技力が評価される染谷将太。さらに『寝ても覚めても』や『極悪女王』などに出演し、国内外で注目を集める唐田えりか、そして『古畑任三郎』シリーズをはじめ幅広い作品で活躍する西村まさ彦をキャストに迎え、2026年の劇場公開が決定しました。

監督は、63rd ACC CREATIVITY AWARDS フィルム部門にて自身が監督を務めたCMがグランプリを受賞するなど、作家・演出家としても高い評価を受ける岩崎裕介。会話劇を軸に、静的で異物感のある演出を持ち味とし、2024年に発表した脚本・監督作である短編『VOID』はロッテルダム国際映画祭、サンフランシスコ国際映画祭など数々の映画祭に入選し、注目を集めました。

ティザー特報はこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/bL3rySqtXGc

＜ベルリン国際映画祭 フォーラム部門について＞

ベルリン国際映画祭（Berlinale）は、カンヌ国際映画祭、ヴェネチア国際映画祭と並ぶ世界三大映画祭のひとつとして知られ、世界中の新作が集まる国際的な映画の最前線です。批評家や映画関係者だけでなく、多くの観客が参加する“観客に開かれた映画祭”としても高い注目を集めています。

その中でもフォーラム部門は、世界中の新作の中でも作家性と挑戦性を重視し、「映画表現の最前線」を提示するセクションとして知られています。近年も日本からの選出が続き、三宅唱監督『夜明けのすべて』、想田和弘監督『五香宮の猫』といった作品がフォーラム部門に正式出品されるなど、国際映画界の審美眼の中で日本映画が紹介される重要な舞台となっています。またフォーラム部門では、革新的な作品を讃えるカリガリ賞（Caligari Film Award）など、独自の評価軸による賞も設けられています。

第76回ベルリン国際映画祭は2026年2月12日（木）から2026年2月22日（日）まで開催されます。

バルバラ・ヴルム（ベルリン国際映画祭「フォーラム」部門ディレクター）

なんとエキサイティングな長編デビュー作でしょう！

本作は、実力派俳優たちによる多彩な演技、成熟していながら同時に新鮮な演出、そして何より説得力のあるコンセプトによって、私たちの心を強く捉えました。

コンビニエンスストアが、日本の高パフォーマンス社会を映し出す、世代を超えた（あるいは反・世代的な？）ミクロコスモスとして描かれ、それが社会批評的ホラーというジャンルに包み込まれているのです。

新自由主義の世界における非人道的な労働環境がもたらす耐えがたい冷笑は、描写やセリフの中にあるのではなく、まさに私たちが生きているこの世界そのものの中にあります。

この映画は鏡です。歪んだ鏡です。

【コメント】

岩崎裕介 監督

自身として初の長編で、右も左もわからぬままがむしゃらに作り上げた作品です。本当に俳優部・スタッフの皆様に引っ張り上げてもらって、ここまで来られました。アナーキーで不条理な作品ですが、とびきり高密度・高純度な仕上がりです。そして初めて映像で本音を吐けた気がします、それがベルリンという地でどこまで伝わるのか、楽しみです！

1993年生まれ。慶應義塾大学文学部卒。

2017年東北新社入社、2019年ディレクターデビュー。

国内最大級のCMの祭典・63rd ACC CREATIVITY AWARDS フィルム部門にて自身が監督を務めたCMがグランプリを受賞し、作家/演出家としても活躍する。

会話劇を中心とした、静的で異物感のある演出が持ち味で、2024年自身初となる脚本・監督ホラー作品『VOID』を発表。本作はロッテルダム国際映画祭、サンフランシスコ国際映画祭など数々の映画祭で入選する。本作品が長編映画デビュー作となる。

染谷将太

ベルリン国際映画祭に出品という嬉しい一報が入りました。ですから急遽情報解禁となります。

この読み切れない展開が『チルド』らしくて嬉しい限りです。

鬼才溢れる岩崎監督と、悪戯心溢れるスタッフキャストの皆さんと共に、現場を走りきって振り返ってみたら、そこにはジャンルレスなホラー映画が爆誕していました。

混沌とした世の中に投げつけるようにして作り上げられ、チルドされたこの作品。インターナショナルな場でどう暴れるのか？楽しみで仕方ありません。

寒いベルリンの地に『チルド』はお似合いだと思います(ハート)

唐田えりか

岩崎さん、岩崎組の皆様、おめでとうございます。

脚本を初めて読んだときの興奮、良いことが起こるのではないかという予感までも感じました。

染谷さん、西村さんと現場で対峙したとき、それは確信に変わりました。

私にとって大きな学びとなり、物作りの楽しさを改めて教えてくれた作品です。

ベルリン国際映画祭から本作が羽ばたくこと、本当に嬉しいです。お楽しみに！

西村まさ彦

ベルリン国際映画祭に本作『チルド』が選出されたことを、大変光栄に思います。

人を「人」としてではなく、「物」として扱ってしまう--そんな現代社会の歪みが、この作品には静かに、しかし鋭く映し出されています。

観る側に安易な答えを与えるのではなく、「人間とは何か」「社会とは何か」を突きつけてくる、非常に挑戦的で、観る人に強い問いを投げかける作品だと感じています。

この度の選出は、本作が持つ可能性が国境を越えて届いた結果だと受け止めております。

林健太郎（プロデューサー / NOTHING NEW）

このたび、岩崎裕介の初長編映画『チルド』が、ベルリン国際映画祭フォーラム部門に選出されたことを、大変光栄に思います。

本作は監督にとって長編第一作であり、NOTHING NEWとしても初の長編実写作品となります。新しい才能とともに世界へ挑むために設立された映画レーベル、NOTHING NEWにとって、今回の選出は大きな一歩です。関わってくださったすべての方に、心より感謝申し上げます。

今回の選出を糧に、今後も挑戦を続けてまいります。

2026年には『チルド』をはじめ、NOTHING NEWの作品が数多く発表される予定です。

ぜひご期待ください。

下條友里（プロデューサー / NOTHING NEW）

『チルド』をベルリン国際映画祭で初めてお披露目できること、大変嬉しく思います。

この場を借りて、本作に関わっていただいたすべての方に改めて御礼申し上げます。昨年のベルリンマーケットに参加した際にはまだ長編が1作もない状態だったので、感慨深いです。

文化や言語を超えた作品づくりを目指し、ここから発表する作品も日本に限らず展開できるよう取り組んでまいります。まずは『チルド』の公開を、どうぞお楽しみに！

井上淳（プロデューサー / 東北新社）

タイトな撮影スケジュールの中、

岩崎監督の初長編作品を支えた、才能にあふれる若きスタッフの皆さん。

そして、この「異様なコンビニの日常」に声と形を与えてくださった、

素晴らしい俳優の方々、ならびに関係者の皆様に、

この場を借りて心より感謝申し上げます。本作は、過去のジャンルに回収されることなく、

岩崎監督ならではの新しい世界観を提示する作品だと思います！

【クレジット】

出演：染谷将太 唐田えりか 西村まさ彦

監督・脚本：岩崎裕介

プロデューサー：林健太郎 下條友里 井上淳

企画・プロデュース：NOTHING NEW

制作プロダクション：東北新社

配給：NOTHING NEW

(C)『チルド』製作委員会 （NOTHING NEW・東北新社）



タイトル表記

邦題：チルド／洋題：AnyMart



公開表記

2026年公開

「NOTHING NEW」

“才能が潰されない世の中”を目指して設立された映画レーベル。第一作『NN4444』はロッ テルダム国際映画祭やクレルモン=フェラン国際短編映画祭、サンフランシスコ国際映画祭 をはじめとする10以上の国際映画祭に選出。下北沢K2での先行上映は14日間全回満員を記録した。2025年には参列型中編ホラー映画『〇〇式』を公開し、41分の中編作品としては異例のヒットとなった。公開待機作品は、初となる長編アニメーション作品『我々は宇宙人』、長編ホラー第1弾『チルド』など。



