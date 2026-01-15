ヴァイオリニスト・服部百音が「ニューイヤー・ガラ2026」でロサ・クララ M コレクションを着用

株式会社VELAIR

株式会社VELAIR（京都市）は、ヴァイオリニスト・服部百音氏が出演した2026年1月10日、フィリアホール（横浜市）にて開催された「ニューイヤー・ガラ2026 ー モーツァルト饗宴」において、衣装協力としてスペイン発ドレスブランドROSA CLARA（ロサ・クララ）Mコレクションのドレスをご着用いただきました。

■ 音楽とともに描かれる舞台の世界観

ニューイヤーガラ2026 ― モーツァルト饗宴 ヴァイオリン・ソリスト 服部百音(C) Shin Sasaki

本公演は、NHK交響楽団メンバーによる室内オーケストラとの共演による特別なガラ公演で、服部百音氏はヴァイオリン・ソリストとして出演。

モーツァルトのヴァイオリン協奏曲3曲を一公演の中で演奏するという、極めて贅沢で音楽的密度の高いプログラムが披露されました。

本ドレスは、モーツァルトの音楽が持つ世界観を演出するためにご自身で選ばれた一着。ロサ・クララMコレクションならではの繊細な発色と軽やかなシルエットは、服部百音氏の音楽表現に呼応しながら、舞台全体の世界観を視覚面からも静かに、しかし確かな存在感で支えました。

本衣装協力は、演奏家が舞台上で表現する音楽の世界観を、視覚面からも豊かに支えるドレスとしての可能性を示す取り組みの一環です。

■ ロサ・クララ Mコレクションについて

ニューイヤーガラ2026 ― モーツァルト饗宴 N響メンバーによる室内オーケストラと共演するヴァイオリン・ソリスト 服部百音 (C) Shin Sasaki

ロサ・クララ Mコレクションは、スペインならではの色彩感覚と、身体の動きを美しく引き立てる設計とカッティングを特徴とするコレクションです。繊細で奥行きのある発色、ステージ照明の下でも上質さを失わない佇まい、演奏時の動きを妨げない軽やかな着心地は、舞台上での表現を豊かにする衣装として評価されています。

▪️▪️▪️服部百音氏 コメント▪️▪️▪️

何とも言えない繊細で鮮やかなグリーンと、妖精のようなシルエットが目に飛び込んできて、素敵だと思いこのドレスを選びました。

スカートは（何重にも配されたチュールのボリュームから想像して）重いのかと思いきや着心地はとても軽く、上半身も肌への吸いつきが良い形で、腕が動かしやすく驚きました。色味は、ギラつかず、薄すぎず、とてもピュアなグリーンで、これまであまり出会ったことのない色でした。

普段はグリーンを着る機会が少ないため似合うか心配もありましたが、どなたが着ても内側の柔らかさを引き出し、品よく包んでくれる色だと感じ、大好きになりました。

ステージ後には、「衣装がいつもと違う雰囲気で新鮮だった」「美しかった」「妖精みたい」といったお声を沢山いただきました。

私たち演奏家は、聴いてくださる方の聴覚だけでなく、視覚にも心地よく美しい“絵や世界”をお届けする責任があります。

今回のように世界観を持った衣装を纏うことは、楽曲の世界観を演出するうえで、とても大きな要素になると感じました。

素敵なドレスをありがとうございました。

■ 演奏家のためのドレスという提案

株式会社VELAIRでは、「演奏家が最高のパフォーマンスを発揮するための衣装とは何か」という視点から、単なる装飾性にとどまらず、演奏時の可動性や長時間着用しても負担にならない軽さ、そして舞台上での存在感と品格を重視したドレスセレクトを行っています。

今回の衣装協力は、音楽とファッションが響き合う舞台表現の一例として、多くの示唆を与えてくれるものとなりました。

【商品情報】

(C)NOVIEURO

ROSA CLARA M Collection

モデル：8JE3

カラー：SEA GREEN（着用）／ NATURAL

サイズ：38／40

価格 ：\192,000（税別）

▪️▪️ Profile 服部百音（はっとり・もね）▪️▪️

ヴァイオリニスト。

1999年生まれ。5歳よりヴァイオリンを始め8歳でオーケストラと共演。10歳以降様々な国際コンクールで優勝やグランプリを受賞し、11歳ミラノでのリサイタルデビューを皮切りに国内外で演奏活動を始める。ウラディミール・アシュケナージとスイス、イタリア公演、アラム・ハチャトリアン音楽祭、マリインスキー劇場などでも演奏。国内ではN響、都響、読響、東京フィル、東響、日本フィルをはじめとする数々の著名オーケストラ、指揮者と共演を重ねている。2021年にNHK交響楽団、パーヴォ・ヤルヴィと共演、翌年はドイツ・カンマーフィルと共演し大好評を博す。2022年より自ら音楽家を招く企画コンサート「Storia」を展開し、2024年にNHK交響楽団、井上道義氏指揮でショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲1番・2番を一夜に演奏する世界初の企画を実現させ歴史的名演と称された。日本での演奏機会に恵まれない名曲の普及にも努め、ファジル・サイのソナタをはじめ現代作曲家の日本初演などにも意欲的に取り組んでいる。17歳の時の初CD「ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番、ワックスマン：カルメン幻想曲」はレコード芸術で特選盤等、高い評価を受けた。現在も国内外で演奏活動を行っている。使用楽器は日本ヴァイオリンより特別貸与のグァルネリ・デル・ジェス。

■ 今後の展開

今後も株式会社VELAIRは、演奏家一人ひとりの表現に寄り添いながら、音楽の世界観を視覚面からも豊かに支えるステージドレスの提案を続けてまいります。

舞台芸術における衣装の可能性を、演奏家とともに探求していくことを目指しています。

【株式会社VELAIR代表 コメント】

これまでも服部百音氏は、エレガントでありながら、演奏時の動きまでも美しく見せる衣装をお召しになっており、舞台における衣装の在り方をとても大切にされている演奏家だと感じていました。

今回の公演では、本ドレスを大変美しくご着用くださり、

百音氏がステージに姿を現された瞬間、会場の空気がふっと変わるのを感じました。

音楽が始まる前から、舞台全体の世界観が立ち上がるような印象を受け、

衣装が舞台表現に果たす役割の大きさを、改めて実感する場面でもありました。

初めてお会いした際には、

「衣装は、音楽とともに舞台をつくる大切な要素のひとつである」というお考えを

ご自身の言葉で丁寧にお話しくださり、その姿勢に、私どもがステージドレスを提案するうえで大切にしている想いと、深い共通点を感じました。

日本での展開を開始してまだ間もないロサ・クララ Mコレクションですが、

演奏家の身体性や舞台表現に寄り添うという点において、

服部氏の舞台表現と自然に響き合う存在であると考え、

今回の衣装協力に至りました。

株式会社VELAIRについて

株式会社VELAIRは、欧米を中心とした輸入ドレスのセレクトショップを運営するとともに、スペイン・バルセロナを拠点とするドレスブランドROSA CLARA（ロサ・クララ） のカクテルドレスラインおよびM Collection を、日本国内において輸入総代理店として展開する企業です。

2024年12月にロサクララMコレクションを日本で正式にローンチし、演奏家や舞台に立つ表現者に向けて、機能性と美しさを兼ね備えたステージドレスの提案を行っています。

【会社概要】

会社名：株式会社VELAIR

代表：細谷祐子

所在地：〒603-8054 京都市北区上賀茂桜井町107-2 ロベルトクエルチビル3F

事業内容: フォーマルドレスの輸入、卸売業 ／フォーマルドレスのセレクトショップの企画、運営

設立：2025年6月

WEB：https://velair.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社VELAIR （ヴェレア）

担当：細谷

TEL : 075-600-0314

MAIL： info@velair.co.jp

※本記事中の写真は、報道目的での使用に限りご利用いただけます。