高い拡張性と軽量設計でプロの撮影現場に応える「PGYTECH OnePro Ultralight Backpack」新登場

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、「PGYTECH OnePro Ultralight Backpack（ワンプロ ウルトラライト バックパック）」の販売を2026年1月15日（木）より開始いたします。

AceFrame（エースフレーム） サスペンションシステム （30L・40Lのみ）により荷重を効果的に分散し、身体への負荷を軽減します。熱を効率的に逃がして背中を涼しくドライに保つ背面構造により、長時間でも快適な背負い心地を実現します。

折りたたみ式トップ拡張コンパートメントや前面部のカンガルー式の収納スペースを搭載し、高い拡張性を備えています。メインコンパートメントは機材にあわせて内部の仕切りを自由にカスタマイズできます。大容量の機材持ち運びに対応し、アウトドアでも安心して使用できるカメラバックパックです。

PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 概要

OnePro Ultralight Backpackは、アウトドア環境にも耐えうるプロ仕様のバックパックです。AceFrame サスペンションシステム （30L・40Lのみ）が荷重を分散し、負荷を軽減します。熱を効率的に逃がして背中を涼しくドライに保つ背面構造により、長時間でも快適な背負い心地を実現します。折りたたみ式トップ拡張コンパートメントや前面部のカンガルー式の収納スペースを採用し、高い拡張性を搭載。180°フルフラットオープンのメインコンパートメントは機材にあわせて仕切りを自由にカスタマイズできます。

特許取得のデュアルフレームシステム

人間工学に基づいた背面設計が背中のラインに沿ってフィットし、荷重を均等に分散します。

長距離の移動や重装備でも疲労を抑え、快適に機材を持ち運べます。

※20Lのみ異なる背面システムを採用。

調整可能なワイドショルダーストラップ

体格に合わせてバックパックの重心位置を調整でき、安定したフィット感を実現します。パッド入りのワイドショルダーストラップは高反発フォームを内蔵し、衝撃吸収と荷重分散を両立し、長時間使用しても形状と快適性を保ちます。

軽量でタフな撥水ファブリック

20Lは1.3kg、30Lは1.45kg、40Lは1.6kgの軽量設計です。バックパック本体には、高強度なナイロンブレンド素材を採用。前面の拡張ポケットは防水仕様のポリエーテルTPUコーティングナイロン生地を使用し、水滴や裂けから保護します。

180°フルフラットオープン

背面のフルアクセスパネルは180度まで開くフラット設計で、すべての機材を一目で確認でき、スムーズな出し入れが可能です。機材にあわせて内部の仕切りを自由にカスタマイズできます。

サイドのクイックアクセス

バッグの右側にサイドのクイックアクセス構造を採用。バックパックを下ろすことなく、すぐにカメラを取り出せます。

前面の拡張コンパートメント

前面の拡張コンパートメントは、シーンに合わせて使い分けられるデュアルユース設計です。開いた状態や閉じた状態でギアを収納して持ち運びできます。

トップの拡張コンパートメント

折りたたみ式トップ拡張コンパートメントは広げるだけで、瞬時に収納スペースを拡張できます。素早く効率的なパッキングとアクセスを実現し、未使用時はすっきりと折りたたんで収納できます。

PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 詳細／購入

●OnePro Ultralight Backpack 40L (スペースブラック)

販売価格：税込 39,600円

・［PGYTECH JAPAN公式ストア］

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-416

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8V8FHPC

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260113010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260113010.html

●OnePro Ultralight Backpack 30L (ミスティ グリーン)

販売価格：税込 33,000円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-415

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8V8FHPC

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260113010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260113010.html

●OnePro Ultralight Backpack 30L (オーロラ パープル)

販売価格：税込 33,000円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-414

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8V8FHPC

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260113010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260113010.html

● OnePro Ultralight Backpack 30L (スペースブラック)

販売価格：税込 33,000円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-413

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8V8FHPC

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260113010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260113010.html

●OnePro Ultralight Backpack 20L (ミスティ グリーン)

販売価格：税込 26,400円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-418

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8V8FHPC

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260113010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260113010.html

● OnePro Ultralight Backpack 20L (スペースブラック)

販売価格：税込 26,400円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-417

・［Amazon］

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8V8FHPC

・［楽天市場］

https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p260113010/

・［Yahoo!ショッピング］

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p260113010.html

● PGYTECH JAPAN 公式LINE

https://lin.ee/EPUCqQ9

● PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://www.pgytech-japan.com/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWINGといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00