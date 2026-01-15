第5回「ENJOY!ウエルネス卓球」（京都府・イオンモール久御山）　開催決定

写真拡大 (全2枚)

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、2026年1月31日、2月1日のイオンモール茨木（大阪府）での開催にあたり、P4match（卓球マッチ）の参加者を募集いたします。

◆　P4match（卓球マッチ）の応募について
申込には、P4matchアカウントでのログインが必要です。（無料登録）

＜1月31日(土)＞
・第1部：初中級クラス
10:30～11:00　集合、受付
11:00～12:15　試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第1部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12183

・第2部：フリー
11:45～12:15　集合、受付
12:15～13:30　試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第2部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12184

・第3部：フリー
15:00～15:30　集合、受付
15:30～17:00　試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第3部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12185

＜2月1日(日)＞
・第4部：初中級クラス
10:30～11:00　集合、受付
11:00～12:15　試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第4部:初中級クラス）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12186

・第5部：フリー
11:45～12:15　集合、受付
12:15～13:30　試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第5部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12187

・第6部：フリー
15:00～15:30　集合、受付
15:30～17:00　試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)
第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第6部:フリー）
https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12188

※その他、詳細は、申込ページをご確認ください。


【　ENJOY！ウエルネス卓球 イオンモール茨木　】
開催日 ： 2026年1月31日（土）、2月1日（日）　
時間 ： 11:00～17:00　
会場 ： イオンモール茨木 ジョイプラザ
　　　　（〒567-0033大阪府茨木市松ケ本町8-30）
アクセス ： 大阪モノレール宇野辺駅徒歩9分、JR茨木駅徒歩10分　
（https://www.aeon.jp/sc/ibaraki/access/）　　

◆　イベント内容
・P4match（卓球マッチ）
誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！
勝者には景品を進呈！！（参加には事前申込が必要です）　

・ENJOY卓球
老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！

・選手デモンストレーション＆スペシャル体験
Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。（参加選手/コーチは決定次第お知らせいたします）

※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。


【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】

2025年11月16日（日）　　イオンレイクタウン（埼玉県）　※終了いたしました

2025年12月13日（土）14日（日）　　イオンモール佐野新都市（栃木県）　※終了いたしました

2026年1月17日（土）18日（日）　　イオン三好ショッピングセンター（愛知県）
★第3回の参加者も引き続き募集中です。詳しくはこちら☛　https://tleague.jp/news/detail.php?id=4853

2026年1月31日（土）2月1日（日）　　イオンモール茨木(大阪府）




★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。


詳しくはこちら　https://tleague.jp/connect/