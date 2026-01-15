第5回「ENJOY!ウエルネス卓球」（京都府・イオンモール久御山）　開催決定

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、2026年1月31日、2月1日のイオンモール茨木（大阪府）での開催にあたり、P4match（卓球マッチ）の参加者を募集いたします。





◆ P4match（卓球マッチ）の応募について申込には、P4matchアカウントでのログインが必要です。（無料登録）＜1月31日(土)＞・第1部：初中級クラス10:30～11:00 集合、受付11:00～12:15 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第1部:初中級クラス）https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12183・第2部：フリー11:45～12:15 集合、受付12:15～13:30 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第2部:フリー）https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12184・第3部：フリー15:00～15:30 集合、受付15:30～17:00 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第3部:フリー）https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12185＜2月1日(日)＞・第4部：初中級クラス10:30～11:00 集合、受付11:00～12:15 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第4部:初中級クラス）https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12186・第5部：フリー11:45～12:15 集合、受付12:15～13:30 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第5部:フリー）https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12187・第6部：フリー15:00～15:30 集合、受付15:30～17:00 試合開始(1ゲームマッチ3試合：定員10名)第4回 ENJOY！ウエルネス卓球 P4match（第6部:フリー）https://p4match.com/game/game_detail.php?id=12188※その他、詳細は、申込ページをご確認ください。【 ENJOY！ウエルネス卓球 イオンモール茨木 】開催日 ： 2026年1月31日（土）、2月1日（日）時間 ： 11:00～17:00会場 ： イオンモール茨木 ジョイプラザ（〒567-0033大阪府茨木市松ケ本町8-30）アクセス ： 大阪モノレール宇野辺駅徒歩9分、JR茨木駅徒歩10分（https://www.aeon.jp/sc/ibaraki/access/）◆ イベント内容・P4match（卓球マッチ）誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！（参加には事前申込が必要です）・ENJOY卓球老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！・選手デモンストレーション＆スペシャル体験Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。（参加選手/コーチは決定次第お知らせいたします）※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県） ※終了いたしました2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県） ※終了いたしました2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）★第3回の参加者も引き続き募集中です。詳しくはこちら☛ https://tleague.jp/news/detail.php?id=48532026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）

★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。

詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/