札幌オリンピックミュージアム営業再開及び2025年度特別展示会の開催について

株式会社 札幌振興公社

札幌オリンピックミュージアムでは、昨年11月より各種体験装置やウィンタースポーツシーターの機器類の更新に伴い休館しておりましたが、1月17日（土）より営業を再開いたします。この度の更新では、スキー/ジャンプ2種、ボブスレー、スピードスケート、アイスホッケーの5つのシミュレーター映像及びシステムと、シアター上映プログラム、宮様スキー国際競技大会展示コーナーを刷新しております。

また、再開同日からは、今年度の企画展示として、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会との共催で、ミラノ・コルティナ2026冬季大会に関する特別展示会を開催いたします。展示会では、大会に出場するTEAM JAPAN（日本代表選手団）の活躍や新規採用競技の紹介に加え、コルティナ・ダンペッツォ1956冬季大会にもスポットを当て、その歴史や当時の日本人選手の活躍を振り返ります。大会終了後には出場選手の大会使用アイテムなど、臨時展示物の追加・入替を行う予定です。

【展示会の詳細】

１ 展示会名 「ミラノ・コルティナ2026冬季大会 TEAM JAPAN WINTER FEST in SOM」

２ 開催期間 2026年１月17日（土）～４月26日（日）9:30～17:00（入館は16:30まで）

３ 主 催 札幌オリンピックミュージアム（株式会社札幌振興公社）

４ 共 催 公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会

５ 後 援 札幌市、札幌市教育委員会

６ 協 力 日本新聞博物館

７ 展示内容 （１）ミラノ・コルティナ2026冬季大会概要パネル・関連物品

（２）ミラノ・コルティナ2026冬季大会出場日本選手の使用物品・写真、公式服装

（３）コルティナ1956冬季大会概要パネル・関連物品

（４）コルティナ1956冬季大会アルペンスキー銀メダリスト・猪谷千春氏の関連物品

（５）選手へのインタビュー映像

８ 展示場所 札幌オリンピックミュージアム１階 シアター前スペース及び特別展示コーナー

９ 観 覧 料 無料（高校生以上の方はミュージアム入館券が必要です。）

10 添付資料 展示会告知チラシ（A4）

【札幌オリンピックミュージアムに関するお問い合わせ先】

株式会社 札幌振興公社 大倉山ジャンプ競技場 札幌オリンピックミュージアム

TEL 011-631-2000 担当 外山・牧田・山谷

翔け！日本代表応援キャンペーンの実施について

大倉山ジャンプ競技場では、ミラノ・コルティナ2026冬季大会開催に合わせて、2月6日(金)～2月22日(日)の17日間、大倉山ジャンプ競技場公式Instagramをフォローすると小学生以下のリフト料金が無料になるSNSキャンペーンを実施いたします。

スキージャンプ選手目線を味わえる北海道の観光施設はここ「大倉山ジャンプ競技場」だけ！詳細は大倉山ジャンプ競技場公式HPをご覧ください。みなさまのご来場をお待ちしております。

【キャンペーンに関するお問い合わせ先】

大倉山ジャンプ競技場 TEL011-641-1972 担当 矢部・北條

※参考情報（関連企画展）

◼ 名 称：ミラノ・コルティナ 2026 冬季大会 TEAM JAPAN WINTER FEST in JOM

◼ 会 期：2025 年 12 月 23 日（火）～2026 年 6 月 7 日（日）

前期展示 12 月 23 日（火）～3 月 22 日（日）

後期展示 3 月 24 日（火）～6 月 7 日（日）

※後期で一部展示替えを行います。

◼ 会 場：日本オリンピックミュージアム 1 階「WELCOME SALON」

東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 1・2F

◼ 主 催：公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）

◼ 共 催：札幌オリンピックミュージアム（SOM）

公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会（JPC）

◼ 内 容：下記の通り

■展示予定資料一覧（競技用具等）■展示予定資料一覧（過去大会関連アイテム）■ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会日本選手団団長 大日方邦子関連アイテム■「ファイブリングスカフェ」企画展オリジナルメニュー・パネットーネ（税込700円）

競技会場周辺を含むイタリア北部地方発祥の発酵菓子パンの一種で、レーズン、プラム、オレンジピールなどのドライフルーツを練り込んで焼き上げることでさわやかな香りとほのかな甘みを楽しめます。

トッピングのマスカルポーネチーズとの相性も抜群です！

・ミネストローネ（税込550円）

日本でもポピュラーなイタリアの野菜スープ。

冬の寒い日にご来館いただいた方はミネストローネを飲んでまずは一息入れてみてはいかがでしょう？もちろん展示鑑賞後の休憩にも！

■企画展オリジナルガチャガチャ（1回500円）※写真はイメージです。

景品として、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで実施される競技を表したJOCコミュニケーションマーク（スポーツピクトグラム）をあしらったアクリルキーホルダーをご用意しました。どの競技が出てくるかはお楽しみ。

■冬季競技クイズラリー（主に小学生向け）

展示する冬季競技にまつわるクイズラリーです。参加賞として素敵な景品をご用意しています。