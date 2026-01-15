麻辣湯専門店『 菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』より冬こそベストシーズン『薬膳火鍋コース』新登場！

株式会社LIFEstyle選べる麻辣スープは全6種「薬膳火鍋コース」 〆には春雨付き おひとり様4,000円ショーケースから具材をチョイス！

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は『医食同源』『身土不二』をテーマにした『菜彩麻辣湯（サイサイマーラータン）』より麻辣スープを楽しむ『薬膳火鍋コース』が新登場！！

『菜彩麻辣湯』の『薬膳火鍋コース』は十数種の香辛料を独自にブレンドしたコラーゲンをたっぷり含んだ自家製スープ『麻辣スープ』をはじめ、『麻辣坦々スープ』『麻辣トムヤムスープ』『麻辣トマトスープ』『麻辣スパイスcurryスープ』『麻辣サンラータンスープ』など全6種のスープから2種類をお選びいただけます！また『食べ放題』のお野菜などはその日の気分や体調に合わせて彩り豊かなトッピング食材をショーケースから自由にチョイス！豚、鶏肉、あさりや海老などの海鮮が付いた『薬膳火鍋コース』〆には、もちもちとした食感が特徴の緑豆春雨を麻辣スープに絡めて、スープに溶け込んだ旨味や栄養を余すことなくお楽しみいただけます！

体の中からリフレッシュできる『菜彩麻辣湯』の『火鍋コース』をご予約優先の半個室でごゆっくりご堪能ください♪

店内

２～３名 半個室4～6名 半個室■店舗情報

店舗名 ：菜彩麻辣湯 梅田



業態 ：麻辣湯専門店



住所 ：大阪府大阪市北区芝田1-6-6



TEL ：06-6372-5012



営業時間：11：00 ～ 22：00



定休日 ：無休