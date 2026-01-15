伝説は進化し続ける――『餓狼伝説 City of the Wolves』Season 2、1月22日開幕！
株式会社SNKは、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、2026年1月22日よりSeason 2を開始することをお知らせいたします。Season 2では、シリーズの歴史を象徴する“伝説的キャラクター”を含む全6キャラクターが毎月1体ずつ参戦予定です。すでに公開されている4キャラクターに加え、残る2キャラクターはミステリーキャラクターとして後日発表いたします。『餓狼伝説 City of the Wolves』は長期的なアップデートを通じて進化を続け、新たなフェーズへと突入します。
Legends Unleashed
全6キャラクターを毎月配信。Season 2は“継続的進化”のシーズンへ
1月22日のSeason 2開幕以降、全6キャラクターを毎月1体ずつ順次配信予定。
Season 2には、シリーズファン待望の以下4キャラクターに加え、正体不明のミステリーキャラクター2体が参戦。ミステリーキャラクターについては、後日その正体が明かされるので乞うご期待！
新シーズンに突入し、更なる進化を続ける伝説のバトルを体感せよ！
＜Season 2 参戦キャラクター＞
・キム・ジェイフン
・ナイトメアギース
・ブルー・マリー
・ヴォルフガング・クラウザー
・ミステリーキャラクター×2体（後日発表）
＞餓狼伝説CotW｜Season 2 アナウンスメントトレーラー
https://youtu.be/tqe1RBmJ9S8
Season 2開幕と同時に、ゲームバランスをフルチューンアップ！
Season 2開幕となる1月22日には、ゲームバランス調整を同時実施。
プレイヤーの皆さまから寄せられたフィードバックをもとに、各キャラクターのバランス見直しに加え、バトルシステムを調整。より戦略性の高い駆け引きと競技性の向上を図ります。
『餓狼伝説 City of the Wolves』について
1991年の誕生以来、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年ぶりに登場した『餓狼伝説 City of the Wolves』は、発売後も継続的なアップデートを行い、進化を続けています。本作ではシリーズのDNAを受け継ぎながら、独自の「アートスタイル」やバトルの興奮が加速する「REVシステム」などにより、より深化したバトル体験を実現。さらに、プレイスタイルに合わせて選べる2種類の操作タイプをはじめ、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーが楽しめる多彩な機能を搭載しています。
Official Site
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/
X
https://x.com/GAROU_PR
https://www.instagram.com/fatalfury_pr/
【タイトル概要】
■タイトル名
餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)
■ジャンル
対戦格闘
■発売日
2025年4月24日（木）
■対応プラットフォーム／販売形式
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 (デジタル版／パッケージ版)
Xbox Series X|S／Steam／Epic Gamesストア(デジタル版)
■ラインアップ／価格／商品内容
餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION／7,920円（税込）
＜商品内容＞
ゲーム本編
シーズンパス1
・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）
・DLCキャラクター「ケン」（配信中）
・DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）
・DLCキャラクター「春麗」（配信中）
・DLCキャラクター「Mr.BIG」（配信中）
※Season 2に関する詳細情報は、後日改めてお知らせいたします。
■プレイ人数
オフライン1～2名／オンライン2～12名
■その他
すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。
■権利表記
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※(C) 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。