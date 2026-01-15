伝説は進化し続ける――『餓狼伝説 City of the Wolves』Season 2、1月22日開幕！

株式会社SNK

株式会社SNKは、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、2026年1月22日よりSeason 2を開始することをお知らせいたします。Season 2では、シリーズの歴史を象徴する“伝説的キャラクター”を含む全6キャラクターが毎月1体ずつ参戦予定です。すでに公開されている4キャラクターに加え、残る2キャラクターはミステリーキャラクターとして後日発表いたします。『餓狼伝説 City of the Wolves』は長期的なアップデートを通じて進化を続け、新たなフェーズへと突入します。

Legends Unleashed全6キャラクターを毎月配信。Season 2は“継続的進化”のシーズンへ

1月22日のSeason 2開幕以降、全6キャラクターを毎月1体ずつ順次配信予定。

Season 2には、シリーズファン待望の以下4キャラクターに加え、正体不明のミステリーキャラクター2体が参戦。ミステリーキャラクターについては、後日その正体が明かされるので乞うご期待！

新シーズンに突入し、更なる進化を続ける伝説のバトルを体感せよ！

＜Season 2 参戦キャラクター＞

・キム・ジェイフン

・ナイトメアギース

・ブルー・マリー

・ヴォルフガング・クラウザー

・ミステリーキャラクター×2体（後日発表）

＞餓狼伝説CotW｜Season 2 アナウンスメントトレーラー

https://youtu.be/tqe1RBmJ9S8

Season 2開幕と同時に、ゲームバランスをフルチューンアップ！

Season 2開幕となる1月22日には、ゲームバランス調整を同時実施。

プレイヤーの皆さまから寄せられたフィードバックをもとに、各キャラクターのバランス見直しに加え、バトルシステムを調整。より戦略性の高い駆け引きと競技性の向上を図ります。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生以来、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年ぶりに登場した『餓狼伝説 City of the Wolves』は、発売後も継続的なアップデートを行い、進化を続けています。本作ではシリーズのDNAを受け継ぎながら、独自の「アートスタイル」やバトルの興奮が加速する「REVシステム」などにより、より深化したバトル体験を実現。さらに、プレイスタイルに合わせて選べる2種類の操作タイプをはじめ、初心者から上級者まで幅広いプレイヤーが楽しめる多彩な機能を搭載しています。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム／販売形式

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 (デジタル版／パッケージ版)

Xbox Series X|S／Steam／Epic Gamesストア(デジタル版)

■ラインアップ／価格／商品内容

餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION／7,920円（税込）

＜商品内容＞

ゲーム本編

シーズンパス1

・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

・DLCキャラクター「ケン」（配信中）

・DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

・DLCキャラクター「春麗」（配信中）

・DLCキャラクター「Mr.BIG」（配信中）

※Season 2に関する詳細情報は、後日改めてお知らせいたします。

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

