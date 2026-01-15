スパリゾートハワイアンズが創業60周年 応援大使の「アルコ＆ピース」とともに記念セレモニー開催

常磐興産株式会社

常磐興産株式会社（本社：福島県いわき市、取締役社長執行役員：関根一志）が運営するスパリゾートハワイアンズは、1966（昭和41）年1月15日に常磐ハワイアンセンターとして創業し、今年60周年を迎えました。創業記念日である2026年1月15日には、創業60周年応援大使の「アルコ＆ピース」を迎え、ウォーターパーク内ビーチシアターにて記念セレモニーを開催いたしました。

本セレモニーは、創業60周年記念日を祝うとともに、昨年1月から1年間展開してきたイベント「ハワイアンズ還暦際」のフィナーレとして開催しました。セレモニーには1年間にわたり応援大使として活躍いただいた「アルコ＆ピース」（平子祐希さん・酒井健太さん）、取締役社長・関根一志、「スパリゾートハワイアンズ ダンシングチーム」キャプテンのレヒヴァ由妃、ファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」リーダーのジンLEON、オリジナルキャラクターの「CoCoネェさん」らが登壇。会場に集まったたくさんのお客様とともに節目のひとときを分かち合いました。次の100年に向けて、新たなキャラクターの発表や、これまでのハワイアンズの思い出写真でつくられたモザイクアートのお披露目も行われ、お客様とともに大いに盛り上がるセレモニーとなりました。

※「ハワイアンズ還暦祭」HP: https://www.hawaiians.co.jp/special/60th_anniversary/

ハワイアンズ創業60周年記念セレモニーの様子（フォトセッション）サプライズプレゼント「モザイクアート」除幕式「新キャラクター」登場

セレモニー冒頭では、常磐音楽舞踊学院60周年記念事業として、「フラガールきずなスクール2024」の実施報告をレヒヴァ由妃キャプテンが行いました。本取り組みでは、東日本大震災を乗り越えてきたフラガールたちが福島県内の小学校を訪問し、震災を経験していない世代の子どもたちへ「生き抜く力」をテーマに特別授業を行いました。約21カ月にわたる活動により、最終訪問数は57市町村、73校となりました。

続いて、取締役社長執行役員・関根一志が登壇し、創業60周年を迎えられたことへの感謝と、これまでハワイアンズを支えてきた地域の皆様やお客様への想いを述べました。

レヒヴァ由妃社長挨拶

その後、会場から大きな拍手に迎えられ、「アルコ＆ピース」の二人が登場。福島いわき出身の平子さんは、「子どものころから共に育ってきたハワイアンズの大使をできたことが感無量でした」と感想を述べ、ハワイアンズ大使ポスターを見かけたという声を周囲からも数多くかけていただいたと1年間を振り返りました。

セレモニー中盤では、「アルコ＆ピース」の呼び込みにより、60周年を記念した新キャラクター「パナシバくん」がステージに現れ、初お披露目となりました。ハワイアンズのオリジナルキャラクター「CoCoネェさん」の新たな仲間となる「パナシバくん」は、ファイヤーナイフダンスチーム「シバオラ」をイメージしたパイナップルの妖精です。シバオラメンバーとともに勇ましく登場し、その愛らしい姿に会場からは歓声が上がりました。「シバオラ」のジンLEONリーダーからは、パナシバくんの名前は「シバオラ」が相談して名付けたことや、「パナシバくん」は「シバオラ」に弟子入りしファイヤーナイフダンスを練習中でこれからデビューするかもしれないことが紹介され、今後の活躍に期待が寄せられました。

「アルコ＆ピース」「パナシバくん」

続いて、来場者から寄せられたハワイアンズでの思い出写真を使用した60周年記念モザイクアートの除幕式を実施。カウントダウンとともに幕が引かれると、ハワイアンズの歴史や未来への想いが詰まった作品が披露され、会場からは大きな拍手が送られました。「アルコ＆ピース」の二人もモザイクアートを間近でみて思わず「うわ、すごい！」と感激し、平子さんは「絶対（地元の）知り合いいるからね！」と会場の笑いを誘いました。モザイクアートは、いわき市在住のイラストレーター・ユアサミズキ氏による制作で、翌日よりスプリングパーク3階通路に掲示されます。

セレモニー終盤には、1年間応援大使を務めた「アルコ＆ピース」の二人へ、ハワイアンズからサプライズとして「ハワイアンズ100周年まで入場フリーパス」が贈呈されました。思わぬプレゼントに驚き喜ぶ二人に、会場はより一層の盛り上がりを見せました。この先40年のフリーパスで平子さんが87歳、酒井さんが83歳まで有効という大盤振る舞いに感激し、家族とともにハワイアンズに遊びにきたいとコメントしました。

最後は、登壇者と来場者が一体となったフォトセッションを記念に実施しました。会場全体がサイリウムの赤い光に包まれる中、「ALOHA～」の掛け声で撮影が行われ、盛況のうちに「ハワイアンズ還暦祭フィナーレセレモニー」は幕を閉じました。