【グランドカステラ】ふわふわ台湾カステラで味わう、恋するショコラ。 『フランボワーズ・エ・ショコラ』を主役にした 3 種のチョコレートフレーバーが登場！

株式会社グランドカステラジャパン

世界8カ国に展開する台湾カステラ発祥のブランド Grand Castella（グランドカステラ）を運営する株式会社グランドカステラジャパンは、2026 年2月2日（月）から2月15日（日）まで、「恋するショコラ」をテーマにした3 種のチョコレートフレーバーを期間限定で展開いたします。フランボワーズの甘酸っぱさとチョコレートの奥深さを掛け合わせた味わいが、台湾カステラの新たな表情を引き出します。

日本限定、フランボワーズとチョコが織りなす二層仕立て『フランボワーズ・エ・ショコラカステラ』販売

フランボワーズ（ラズベリー）の風味が広がるカステラ生地と、オランダ産の芳醇なカカオを使用したチョコレート生地を二層に重ねた、日本限定の台湾カステラです。

バレンタインシーズンの定番であるフランボワーズのボンボンショコラをモチーフに、中央にはラズベリーソースとチョコレートのアクセントを加え、さらに宝石のようなラズベリーのクランチをあしらうことで、味わいと食感に奥行きを持たせました。

本商品は、世界8カ国で活躍するマスターシェフのルー・タイチェン氏が監修した、日本限定フレーバーとなります。

フランボワーズ・エ・ショコラ (税抜\2,590、税込\2,797)

3,000 万回再生が証明する、濃密なチョコレート体験『ダブルチョコカステラ』

当店の人気商品として殿堂入りを誇る『ダブルチョコカステラ』。SNS での動画総再生回数3,000 万回超を記録するなど、多くの支持を集めてきたスペシャルな商品が、バレンタインシーズンに合わせて特別に登場します。

オランダ産の芳醇なカカオを使用したチョコレート生地に、やさしい甘さのまろやかなチョコレートを挟み込み、仕上げにチョコチップを贅沢にトッピングしました。生地のふわしゅわ食感と、ザクザクとした食感が重なり合う、この時期ならではのダブルチョコカステラです。

ダブルチョコカステラ (税抜\1,850、税込\1,998)

シンプルだからこそやみつきになる美味しさ 『チョコチップカステラ』

甘さを抑えたふわふわの生地に、チョコチップをシンプルに散りばめた『チョコチップカステラ』。ザクザクとした食感と、卵と牛乳のやさしい風味のバランスが特長で、甘いものが得意でない方や男性層からも支持されています。シンプルだからこそ飽きの来ない味わいで、バレンタインシーズンにあらためてその魅力が際立つ一品です。

チョコチップカステラ (税抜\1,750、税込\1,890)

選んで、組み合わせて、味わう。恋するショコラの贅沢な楽しみ方。

バレンタインに合わせ、香り豊かな厳選素材を使用し、プロのシェフが食感の掛け合わせまで計算し尽くした、上品な甘さの 3 種のショコラ。それぞれのショコラを他のフレーバーと組み合わせたハーフ＆ハーフも多数ご用意。グランドカステラでしか味わえない、贅沢なショコラ体験をお楽しみください。

チーズやプレーンとの組み合わせなどもお楽しみいただけます





販売店情報

・東京スカイツリー・ソラマチ 2 階

営業時間 10:00-21:00

・横浜高島屋 Foodies Port2 (地下街エリア)

営業時間 10:00-21:00

・公式ホームページ