アナログレコードへの憧憬と回帰、音楽の中心に身を置いたかのような″究極の空間体験″を創造、EarAcoustic Audio GENESIS G318sが登場

株式会社伊藤屋国際は、Hi-Fiオーディオブランド、EarAcoustic Audio(イヤーアコースティックオーディオ)のGENESIS G318sを1月23日(金)より販売開始いたします。

GENESIS G318s

EarAcoustic Audioが新たに手掛ける、『ELYSIAN FIELDS Series』が始動──。

"起源"を冠する『GENESIS G318s』が登場です。

"原音再現"という究極の目標を掲げ、"単なる音の再生"に留まらず、楽器や人の声の微細な振動、残響の減衰、音の拡散と定位といった空間内で生じる物理現象を再構築し、まるで音楽の中心に身を置いたかのような"究極の空間体験"を創造。

音楽とは、純粋で普遍的で永遠である。

あなただけのプライベートコンサートホールはここにあります。

ドライバー

デュアル磁気回路・デュアルキャビティを採用したシングルダイナミックドライバー構成。

強力な磁気回路こそが、Hi-Fi再生を実現する礎です。

GENESIS G318sは2セットの高密度ネオジム磁石を採用し、1テスラを超える強力な磁束密度を生み出します。

これによりドライバーの駆動効率と制御率は飛躍的に向上し、電気信号の極めて微細な変化に瞬時に応答することを可能に。

前後で独立した音響キャビティ構造は、前方で開放的な音場を形成すると同時に、後方では特殊吸音素材によりノイズとなる余分な共振を徹底的に除去、非常にクリアで歪みの少ない"圧倒的な没入感"へと誘うサウンド出力を実現します。

ダイアフラムは電気信号を音に変換する重要なパーツです。

GENESIS G318sは特性が大きく異なる素材を一つのダイアフラムに最適化して融合させることに成功。

ドームには極薄のチタン薄膜を採用、その高い剛性により高域から超高域までの分割振動が効果的に抑制され、微細な倍音成分まで忠実に再現。

サスペンションにはナノダイヤモンド粒子コーティング処理を施し中低域のエネルギー損失を極限まで抑制。クリアで弾けるように力強い濁りのない低音とナチュラルな中音域を実現。

この二つのパーツを独自の接着技術で接合することで、一つのダイアフラムとして完璧な一体動作が可能になるのです。

アナログレコードへの敬意と憧憬、音楽の回帰

"音質"において、EarAcoustic Audioは正確性と風韻の両立こそが永遠の課題であることを深く理解しています。

GENESIS G318sはデュアルコア音響設計を採用し、"アナログレコード・トラスト・チューニング"+"標準周波数特性カーブ"という二つのコアコンセプトに基づき、アナログレコード時代の音響の理性的な基準を極めて優れた形で再現しています。

ダイアフラム・デュアル磁気回路・デュアルキャビティの位置関係と役割を精密に調整し、中音域に"アナログ高調波エンハンスメント技術"を搭載、アナログレコードプレーヤーにおける真空管アンプの温かみのある音色を再現しています。

さらに、音を形成するための重要な周波数帯域ではクラシックアナログフィルターの位相特性を参考にしており、人の声と楽器が前傾したステージ感を表現、歌い手と音楽の間にある雰囲気の親密さを大幅に高めています。

おおまかに"レトロな風合い"を追求するチューニング理念とは異なり、GENESIS G318sは『IEC 60318-4規格』の閉塞型イヤーシミュレータに基づく標準周波数特性カーブを厳格に遵守、三つの周波数帯域のエネルギー分布が国際音響基準に最大限に適合することを保証しています。

この設計により、G318sはアナログレコードの風韻を備えつつ、従来のアナログ機器に見られる周波数特性の不均衡という欠点を回避、同時にアナログレコードのクラシックなスタイル表現を維持することができます。

GENESIS G318sは温かみのある中音域、柔らかな高音域、伸びやかな低音域を備え、絶対的な正確性を追求するのではなく、極めて音楽性に富んだ周波数応答特性を持ち合わせ、長時間のリスニングでも疲れにくいチューニングを採用しています。

ジュエリーを超える、クラフトマンシップの極致

GENESIS G318sの第一印象はまず、そのハウジングから始まります。

ハウジングにはアルミニウム合金を採用し、5軸加工機による超精密な切削加工で成形。

表面は繊細な手作業による研磨とメッキの着色を組み合わせた複雑な工程を幾度となく行い、"隕石"を連想させるようなメタリックシルバーコーティングを実現しました。

時を経ても色あせない独特の質感と滑らかな曲面、それは"単なるオーディオ製品"としての枠を超越し、"身につける芸術品"へと昇華しています。

付属品

銀メッキ高純度OFCを採用した2Pin-4.4mmバランスケーブルが付属。

外側にはマイクロファイバーソフトレザー、内側には極細繊維クロスを採用した大型イヤホンケースが付属。

シリアルナンバーが刻印されたカードが付属。

EarAcoustic Audioとは

2024年に中国・深圳で設立されたHi-Fiオーディオブランドです。超高品質なオーディオビジュアル体験を提供するために尽力し、繊細かつ正確な音楽再生に重点を置いています。独自の音響哲学と最新技術、エレガントかつシンプルなデザイン、そして長年の製造で培われた絶妙な職人技を融合したハイクオリティな音響製品を展開します。

“有線イヤホンのロマンは廃れない”。

■主な仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/43_1_170f36cde26548e816efb7a3f8c380cf.jpg?v=202601160422 ]

■価格等

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50134/table/43_2_dda8c1e0c371eb9a95462659f681627e.jpg?v=202601160422 ]

＜会社概要＞

商号：株式会社伊藤屋国際

代表者：代表取締役 スチン・チョウゲット

所在地：〒270-2308 千葉県印西市本埜小林80-1

URL：https://www.itohya.jp/

※株式会社伊藤屋国際はEarAcoustic Audioの日本正規代理店です。