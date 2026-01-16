話題沸騰中の「ドンデコルテ」、レイクでCMデビュー！「恋愛事情×無利息」の異色漫才を本日公開

新生フィナンシャル株式会社

2026年1月16日報道関係者各位

代表取締役社長 兼 CEO 和智 正

新生フィナンシャル株式会社（代表取締役社長 兼 CEO 和智 正）は、昨年のM-1グランプリで準優勝を果たした実力派コンビ「ドンデコルテ」（小橋共作さん、渡辺銀次さん）が出演するカードローン「レイク」（https://lakealsa.com/)のWebCM レイク×ドンデコルテ オリジナル漫才を2026年1月16日（金）よりX、YouTubeなどで公開いたします。

CMでは、お二人の真骨頂である「知的でハイテンポなしゃべくり漫才」をベースに、レイクのサービス『365日間無利息』をテーマにしたネタを披露しています。 ロングVer.では渡辺さんの切ない片思いと、そこから抜け出せない「負の連鎖」をコミカルに描写。ショートVer.では、視聴者に超至近距離で詰め寄る渡辺さんの強烈なキャラクターが見どころです。 小橋さんの冷静かつ的確なツッコミと、渡辺さんが見せる哀愁漂う表情のコントラストにご注目いただきながら、記念すべき初の企業コラボ漫才をぜひお楽しみください！

＜漫才ストーリー＞

■ ロングVer.

「脈はないと哀しいですが、利息はないと嬉しい。レイクなら初めての方は365日間無利息！」

40歳・渡辺さんの「ちなっちゃん」への切ない片思いを軸に物語が展開。脈なしを確信し「あっさり切り替えるべき」と統計学的に論破しながらも、なぜか連絡を絶てない渡辺さん。混迷を極める恋の相談は、いつしか「負の連鎖」を肉眼で見せるというシュールな展開へ。その中で渡辺さんが「セーフティネット」として頼りにするのが、レイクが提供する「365日間無利息（※初めての方限定）」のサービス。恋愛の教訓とレイクの利便性が絶妙に（？）融合した、ドンデコルテ節全開の漫才をぜひご覧ください。

■ ショートVer.

「あなた今、目が合いましたね。レイクなら初めての方は365日間無利息！」

「物価高、増税、日本は最貧国…」と嘆く渡辺さん。 解決策として「365日間無利息」を掲げ、なぜか視聴者に超至近距離で詰め寄る展開に。最短15分でさえ「面倒くさい」渡辺さんに対し、小橋さんはどう切り込むのか…？必見です。

・レイク×ドンデコルテ オリジナル漫才ロングVer. https://youtu.be/qVNcduUM9H8

・レイク×ドンデコルテ オリジナル漫才ショートVer. https://youtu.be/8dr7ZFbapG0

＜撮影エピソード＞

■ 「もっとこう変えた方が…」M-1準優勝コンビが見せた、笑いへの妥協なき姿勢

撮影当日、スタジオ入りした二人はすぐにスタッフと綿密な打ち合わせを開始しました。単に台本通り演じるのではなく、「ここの言い回しは、もっとこう変えた方が伝わるのでは？」「この間（ま）の取り方で大丈夫ですか？」と、一つ一つのやり取りに対して細部まで修正を重ねて挑む姿は真剣そのもの。 初の広告案件とは思えない、実力派漫才師としての“笑いへの熱量”と真摯な姿勢に、制作スタッフ一同も背筋が伸びる思いでした。

■ 渡辺さんの「負の連鎖」顔芸の舞台裏

ロングVer.のクライマックスで、渡辺さんが自身の不幸な状況を「負の連鎖を肉眼で見る」と表現するシーン。「このくらい寄った方が面白いな、ここまでなら寄れますか？」など、入念に画角をチェックしていた、渡辺さん。慣れない広告案件に熱心に取り組む姿が非常に印象的でした。

＜ドンデコルテ プロフィール＞

NSC東京14期の渡辺銀次と、19期の小橋共作が

2019年11月に結成。

渋谷・神保町よしもと漫才劇場拠点に活動し、渡辺の理屈っぽいボケと小橋の鋭いツッコミが交錯する、緻密な構成のしゃべくり漫才で頭角を現す。 結成初年度より「M-1グランプリ」では準々決勝へ進出するなど早々に実力を発揮し、2025年には同大会で初の決勝進出、見事準優勝に輝いた実力派コンビ。

小橋さん

生年月日：1989年06月17日

身長/体重：166cm /58kg

血液型：A型

出身地：沖縄県 宜野湾市

趣味：海外ドラマ/筋トレ/お酒/野球ベイスターズ

特技：あまり嫌われない/カエルみたいなあごが出る

出身/入社/入門：NSC東京19期



渡辺さん

生年月日：1985年08月02日

身長/体重：171cm /68kg

血液型：A型

出身地：山口県 周南市

趣味：けん玉/読書/日本文学/民俗学/日本語学/革靴

特技：けん玉

出身/入社/入門：NSC東京14期

＜新生フィナンシャル株式会社について＞

会社名：新生フィナンシャル株式会社

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号

代表者：和智 正

TEL ：0120-09-09-09

登録番号：関東財務局長(11) 第01024号 日本貸金業協会会員 第000003号

URL：https://shinseifinancial.co.jp/

事業内容：パーソナルローン、信用保証、その他