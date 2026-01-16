【本日配信】2号連続！創刊100号記念号！！　BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書

株式会社大洋図書『iHZ [アイハーツ] 11』 表紙：ひなこ

iHZ [アイハーツ] 11

2026年1月16日（金）0時から配信START！

https://hc.bs-garden.com/ihz11/

豪華執筆陣！

ひなこ/日暮くれ/屋号/小山璃子/井山ゆー/

へいゆくえ/ちゃのこ/犬抱ゆきび/キタハラリイ/

参号ミツル/熊猫/御子ヒダリ/ヨモツ

見どころ一部紹介！

「ワンス・アポン・ア・ディスティニー」屋号/著

鳥籠から逃げ出して 向かう先は──…

第２部 開幕！

【第7話後編】

＼単話配信も同時スタート！！／

https://hc.bs-garden.com/t_once_upon_a_destiny/

「同じではいられないから」日暮くれ/著

最終話その後のショートストーリー

＼2/2 『同じではいられないから』コミックス発売！／

ご予約はコチラから

https://hc.bs-garden.com/onazidehairarenaikara/

「何でもいいから消えてくれ」ひなこ/著

ふたりだけの final act はじまる…

【第24話】

＼単話配信も同時スタート！！／

https://hc.bs-garden.com/t_nanndemoiikara/

コンセプトエッセイ

日暮くれ

連載

巻頭カラー！

屋号『ワンスアポンアディスティニー 7』

ひなこ『何でもいいから消えてくれ 24』

小山璃子『Playmate-ish プレイメイト-イッシュ 3』

井山ゆー『ブルーエッジエンゲージ 5』

日暮くれ『同じではいられないから bonus track』

へいゆくえ『プレイゴッド 3』

ちゃのこ『あくまの食べごろ 4』

犬抱ゆきび『ふぁみラブ・ディストーション 3 前編』

【iHZ100号特別企画】

描き下ろしSS『冬のデート』

キタハラリイ/小山璃子/参号ミツル/熊猫/日暮くれ/ひなこ/へいゆくえ/御子ヒダリ/屋号/ヨモツ

創刊100-101号にあたる『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』では

スペシャル企画を開催！

フェア描き下ろしイラスト『冬のデート』のシチュエーション漫画を豪華10作家収録！！

※『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』で同内容を掲載

『iHZ［アイハーツ］創刊100号記念フェア』グッズ通販受付中！！

ご購入はこちらから

https://eeo.today/store/101/title/7331

公式WEB＆SNS

●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント

@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)

●b's-garden WEBサイト

https://bs-garden.com/

●ご感想フォーム＆作品ラインナップ

https://lit.link/ihz