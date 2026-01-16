【本日配信】2号連続！創刊100号記念号！！ BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書
『iHZ [アイハーツ] 11』 表紙：ひなこ
iHZ [アイハーツ] 11
2026年1月16日（金）0時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz11/
豪華執筆陣！
ひなこ/日暮くれ/屋号/小山璃子/井山ゆー/
へいゆくえ/ちゃのこ/犬抱ゆきび/キタハラリイ/
参号ミツル/熊猫/御子ヒダリ/ヨモツ
見どころ一部紹介！
「ワンス・アポン・ア・ディスティニー」屋号/著
鳥籠から逃げ出して 向かう先は──…
第２部 開幕！
【第7話後編】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_once_upon_a_destiny/
「同じではいられないから」日暮くれ/著
最終話その後のショートストーリー
＼2/2 『同じではいられないから』コミックス発売！／
ご予約はコチラから
https://hc.bs-garden.com/onazidehairarenaikara/
「何でもいいから消えてくれ」ひなこ/著
ふたりだけの final act はじまる…
【第24話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_nanndemoiikara/
コンセプトエッセイ
日暮くれ
連載
巻頭カラー！
屋号『ワンスアポンアディスティニー 7』
ひなこ『何でもいいから消えてくれ 24』
小山璃子『Playmate-ish プレイメイト-イッシュ 3』
井山ゆー『ブルーエッジエンゲージ 5』
日暮くれ『同じではいられないから bonus track』
へいゆくえ『プレイゴッド 3』
ちゃのこ『あくまの食べごろ 4』
犬抱ゆきび『ふぁみラブ・ディストーション 3 前編』
【iHZ100号特別企画】
描き下ろしSS『冬のデート』
キタハラリイ/小山璃子/参号ミツル/熊猫/日暮くれ/ひなこ/へいゆくえ/御子ヒダリ/屋号/ヨモツ
創刊100-101号にあたる『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』では
スペシャル企画を開催！
フェア描き下ろしイラスト『冬のデート』のシチュエーション漫画を豪華10作家収録！！
※『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』で同内容を掲載
『iHZ［アイハーツ］創刊100号記念フェア』グッズ通販受付中！！
ご購入はこちらから
https://eeo.today/store/101/title/7331
公式WEB＆SNS
●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント
@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)
●b's-garden WEBサイト
https://bs-garden.com/
●ご感想フォーム＆作品ラインナップ
https://lit.link/ihz