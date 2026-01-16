【本日配信】2号連続！創刊100号記念号！！　BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書

株式会社大洋図書

『iHZ [アイハーツ] 11』　表紙：ひなこ

iHZ [アイハーツ] 11


2026年1月16日（金）0時から配信START！


豪華執筆陣！


ひなこ/日暮くれ/屋号/小山璃子/井山ゆー/


へいゆくえ/ちゃのこ/犬抱ゆきび/キタハラリイ/


参号ミツル/熊猫/御子ヒダリ/ヨモツ



見どころ一部紹介！



「ワンス・アポン・ア・ディスティニー」屋号/著



鳥籠から逃げ出して　向かう先は──…


第２部　開幕！



【第7話後編】



＼単話配信も同時スタート！！／


「同じではいられないから」日暮くれ/著



最終話その後のショートストーリー



＼2/2 『同じではいられないから』コミックス発売！／


「何でもいいから消えてくれ」ひなこ/著



ふたりだけの final act はじまる…



【第24話】



＼単話配信も同時スタート！！／


コンセプトエッセイ


日暮くれ



連載


巻頭カラー！


屋号『ワンスアポンアディスティニー 7』



ひなこ『何でもいいから消えてくれ 24』


小山璃子『Playmate-ish プレイメイト-イッシュ 3』


井山ゆー『ブルーエッジエンゲージ 5』


日暮くれ『同じではいられないから bonus track』


へいゆくえ『プレイゴッド 3』


ちゃのこ『あくまの食べごろ 4』


犬抱ゆきび『ふぁみラブ・ディストーション 3 前編』



【iHZ100号特別企画】


描き下ろしSS『冬のデート』


キタハラリイ/小山璃子/参号ミツル/熊猫/日暮くれ/ひなこ/へいゆくえ/御子ヒダリ/屋号/ヨモツ



創刊100-101号にあたる『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』では


スペシャル企画を開催！



フェア描き下ろしイラスト『冬のデート』のシチュエーション漫画を豪華10作家収録！！


※『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』で同内容を掲載




『iHZ［アイハーツ］創刊100号記念フェア』グッズ通販受付中！！




公式WEB＆SNS


